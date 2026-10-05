Sparta po neuspokojivém startu sáhla k výměně, do Boleslavi poslala Hyku za Hradce

Špatný začátek sezony si vyžádal první reakci. Sparta, která z osmi zápasů nového ročníku vyhrála jen tři duely a vytěžila pouze deset bodů, se odhodlala k hráčské výměně. Z pražského klubu putuje do Mladé Boleslavi zkušený křídelní útočník Tomáš Hyka, opačným směrem míří jedenadvacetiletý centr Vojtěch Hradec.
Třiatřicetiletý Hyka je mladoboleslavským rodákem i odchovancem. Za středočeský klub hrál do osmnácti let, než odešel do zámoří. Ve Spartě nyní načal třetí sezonu a v osmi zápasech si připsal jen gól a dvě asistence. Pražanům se úvod ročníku nevydařil, v tabulce jsou s deseti body devátí.
„Věděli jsme, že výměny mohou přijít. Trenérský štáb chtěl nejprve poznat všechny kluky a vidět je v akci. Byli jsme dohodnutí, že jakmile si trenéři ujasní, co potřebují změnit, pokusíme se jim vyhovět. Věřím, že trejd oběma hráčům prospěje,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek. „Hyčmenovi moc děkujeme za jeho práci. Je to poctivý kluk, který všechno dělal naplno, i když se mu třeba zrovna nedařilo,“ dodal na adresu hráče se zkušenostmi z reprezentace, NHL i Kontinentální hokejové ligy.
Hyka má za sebou 388 extraligových utkání, ve kterých nastřílel 91 branek a přidal 154 asistencí. V dresu svého staronového zaměstnavatele odehrál 159 zápasů s bilancí 46 gólů a 48 přihrávek.
Také jednadvacetiletý Hradec je mladoboleslavským odchovancem. Do sezony po zranění naskočil až ve čtvrtém kole a vstřelil jeden gól. „S nabídkou nás kontaktovala Sparta. S trenéry jsme si vzali nějaký čas na rozmyšlenou a nakonec se rozhodli, že do toho půjdeme. Potřebovali jsme zkušenosti, což v Tomášovi získáváme. Oba jsou naši odchovanci, i to hrálo roli, a proto to nebylo úplně jednoduché rozhodování,“ uvedl sportovní ředitel Bruslařského klubu Tomáš Vlasák.
Mladá Boleslav je v tabulce předposlední s šesti body a 18 vstřelenými brankami, což je nejméně po poslední Olomouci (16). „Máme víc typů hráčů na pozici, kterou Vojta zastával. Potřebovali jsme praváka do přesilovky, protože nám zatím tolik nejdou, a také koncového hráče. Vojta je spíše power-forward, Tomáš zase koncový hráč. A protože se v koncovce trápíme, i z tohoto důvodu jsme na nabídku nakonec přistoupili,“ řekl sportovní manažer Mladé Boleslavi Martin Ševc.
Hradec zasáhl během pěti sezon do 125 extraligových utkání a zaznamenal 11 branek a 14 asistencí. Ve Spartě se potká s trenérem Patrikem Augustou, pod jehož vedením získal bronz na juniorském mistrovství světa v roce 2025. „Vojta je talentovaný mladý hráč výborných fyzických parametrů na pozici centra. Je dobrý v defenzivních činnostech, vhazováních a oslabení. Trénoval jsem ho při mistrovství světa juniorů, kde patřil k lídrům týmu. Pro úspěch týmu vždy odevzdal maximum a já věřím, že to samé bude odvádět pro Spartu,“ řekl Augusta.