Třinečtí hokejisté hrají v této sezoně skvěle a na výsledcích to je vidět. Oceláři porazili Olomouc 9:0 a díky osmé výhře vytvořili nový rekord extraligy. Radují se také Karlovy Vary, které porazily 4:1 Plzeň, a rovněž Liberec. Severočeši přehráli Mladou Boleslav 5:3.
Třinec vytvořil nový rekord soutěže
Oceláři deklasovali Olomouc na jejím ledě 9:0 a vytvořili nový rekord extraligy, neboť vyhráli na úvod sezony všech osm zápasů s plným bodovým ziskem. Na rekordním výsledku této sezony se podílelo devět různých třineckých střelců. Oceláři tak překonali vítěznou šňůru Litvínova z úvodu sezony 2024/25.
Zápas na Hané s posledním týmem tabulky byl jednoznačnou záležitostí Slezanů, kteří ke dvěma gólům z úvodního dějství přidali čtyři branky ve druhé třetině a nakonec byli blízko desítce. Druhé čisté konto v sezoně zapsal Marek Mazanec. Prodloužit vítěznou sérii mohou Třinečtí v pátek v domácím střetnutí s Hradcem Králové.
Vary v derby smetly Plzeň
Západočeské derby vyhrály Karlovy Vary. Nad Plzní zvítězily 4:1 a připsaly si čtvrtou výhru v řadě. Gólem a asistencí k tomu přispěl slovenský útočník Adam Lukošik. Plzeň po sérii tří vítězství podruhé za sebou nebodovala.
Boleslav znovu odešla poražena, tentokrát od Liberce
Mladoboleslavský hokej nezažívá dobré období. Jeho hráči prohráli s Libercem 3:5 a připsali si pátou porážku za sebou. Bruslařský klub tak nebodoval ani ve čtvrtém domácím duelu v sezoně. Bílí Tygři po sérii tří porážek podruhé za sebou naplno bodovali.
Hradec otočil proti Vítkovicím
Královéhradečtí hokejisté sice prohrávali s Vítkovicemi v polovině už 0:2, skóre však otočili a díky rozhodující brance Aleše Jergla v 65. minutě zvítězili 3:2 po prodloužení. Ostravany tak zdolali už potřinácté za sebou. V prodloužení trenér Martinec odvolal brankáře a přesilovku pět na tři využil v čase 64:36 Jergl.
Kladno zlepšilo fanouškům náladu výhrou nad Litvínovem
Kladenští ukončili sérii čtyř porážek. V zápase 8. kola sice prohrávali v Litvínově 0:2, ale dokázali otočit výsledek na 3:2 v prodloužení. Zápas rozhodl svým prvním gólem v české nejvyšší soutěži švédský obránce Filip Westerlund.
Pardubice přestřílely pražskou Spartu
Hokejisté Dynama porazili v bitvě dvou největších favoritů soutěže Spartu 6:4. Východočeši bodovali naplno popáté v řadě a jsou tři body za vedoucím Třincem. Dva góly vítězů před více než deseti tisíci diváků vstřelil bývalý sparťan David Tomášek, jenž si připsal navrch asistenci. Tři body za branku a dvě nahrávky zaznamenal Roman Červenka.
Výsledky 8. kola extraligy
Výsledky 8. kola extraligy
BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 9. Zámorský (Lichtag, Gavars), 40. Martel (Zámorský, Gardoň), 54. Jandric (F. Pavlík) – 6. F. Jansa (J. Vlach, O. Procházka), 11. Kachlíř (M. Ivan, Faško-Rudáš), 22. A. Musil (Zile, J. Pytlík), 56. Faško-Rudáš (Ahac, Filippi), 59. Rychlovský (J. Pytlík, R. Šimek). Rozhodčí: Kika, Obadal – Hynek, Blažek. Vyloučení: 2:4, navíc Budík – J. Vlach oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 3249.
BYD Energie Karlovy Vary – HC Škoda Plzeň 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 2. Lukošik (T. Redlich), 7. M. Kočí (Egle, P. Tomek), 39. M. Váňa (Lukošik), 48. Černoch (Mamčics, Winberg) – 50. Teplý (M. Filip, Robertson). Rozhodčí: M. Sýkora, Jaroš – J. Frodl, Špůr. Vyloučení: 6:7, navíc M. Kočí – Jakub Lev oba 5 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5809.
HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 0:9 (0:2, 0:4, 0:3)
Branky a nahrávky: 14. M. Růžička (D. Voženílek, M. Kovařčík), 18. Marinčin, 21. D. Musil (O. Kovařčík), 27. Miloš Roman (M. Růžička), 28. Pyrochta (O. Kovařčík), 31. Marian Adámek (Lazovský, P. Chlán), 45. Kurovský (Lazovský, Marian Adámek), 51. O. Kovařčík (M. Růžička, Galvas), 54. L. Hudáček (Kubiesa, P. Koch). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Axman, Peluha. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Diváci: 4247.
Mountfield Hradec Králové – HC Vítkovice Ridera 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 38. R. Pavlík (Kevin Klíma, Melancon), 45. Tamáši (Radil, A. Koch), 65. Jergl (Tamáši, A. Koch) – 9. Holland (Kňažko, Macias), 25. M. Kalus (Nellis, J. Zbořil). Rozhodčí: Pilný, Šindel – Zíka, Štěpánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 3535.
HC Verva Litvínov – Rytíři Kladno 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 7. Kämpf (Maštalířský, O. Kaše), 14. O. Kaše (Czuczman) – 30. Ojamäki (Audette, Hlava), 47. Pietroniro (Adam Kubík), 63. Westerlund (Hlava, Adam Kubík). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík – Thuma, Hnát. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 5113.
HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha 6:4 (2:1, 2:1, 2:2)
Branky a nahrávky: 4. Tomášek (Červenka, Košťálek), 14. Červenka (L. Sedlák, Mikliš), 24. L. Sedlák (Čerešňák, Červenka), 35. Gazda (Tomášek, M. Stránský), 49. Kondelík (T. Nosek, Kelemen), 52. Tomášek – 7. Knot (Chapík, M. Špaček), 39. Shore (M. Špaček, Krejčík), 47. Shore (Knot, Mašín), 58. K. Hrabík (Hyka). Rozhodčí: Květoň, Pražák – J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 6:3, navíc Smejkal – Chlapík oba 5 min. Využití: 1:2. Diváci: 10 022.