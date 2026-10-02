Michálek v 16 letech okusil extraligu. Doufám, že to nebylo naposledy, hlásil spokojený bek

Obránce hokejové Sparty Matyáš Michálek si ve čtvrtečním zápase proti Českým Budějovicím ve věku 16 let a 256 dnů odbyl premiéru v extralize a zapsal se do klubové historie. V tomto tisíciletí trenéři Pražanů do hry nikoho mladšího neposlali. Talentovaný bek, který letos startoval na mistrovství světa hráčů do 18 let a podílel se na zisku bronzových medailí, si v O2 areně užil nováčkovské kolečko před zápasem i děkovačku po jeho skončení.
„Moc jsem si to užil. Těší mě, že jsem dostal příležitost. A hlavně jsme doma konečně vyhráli,“ řekl Michálek, jehož trenéři zařadili do sestavy jako sedmého obránce a nakonec odehrál téměř osm minut. „Byl jsem lehce nervózní. Určitě první dvě tři střídání, pak to ze mě ale spadlo a myslím si, že to bylo dobré,“ uvedl s úsměvem bek, který věkem patří ještě do dorostenecké kategorie.
Trenérský tým Sparty vedený Patrikem Augustou ho nasadil již do přípravných zápasů před extraligou, sezonu ale Michálek začal v juniorce.
„Že nastoupím v extralize, jsem se dozvěděl tři dny před zápasem. Snažil jsem se poslouchat rady a hrát jednoduše,“ uvedl Michálek, který nejčastěji nastupoval ve dvojici s Markem Pysykem. Zkušený Kanaďan má na svém kontě přes pět set zápasů v NHL. „Mark je pro mě takový pan profesor. Jsou vidět jeho zkušenosti. Určitě si toho od něj můžu spoustu vzít.“
Premiérovým startem v 16 letech navázal Michálek například na Patrika Štefana, Václava Benáka nebo Davida Výborného, jenž utkání slavnostně zahajoval. „Doufám, že to nebude jediný zápas, který odehraji. Že jich bude více a zápas od zápasu bude můj výkon stoupat,“ přál si Michálek.
Jeho výkon ocenil asistent trenéra Ladislav Šmíd, který má ve Spartě hru obránců na starosti. „Myslím si, že zápas odehrál v pohodě. Bohužel jsme mu kvůli oslabení nemohli dát více minut. Určitě to ale není jeho poslední zápas,“ uvedl Šmíd, který svého svěřence označil za obrovský talent nejen Sparty, ale celého českého hokeje.
„Hrát v 16 letech v O2 areně není sranda, ale on byl ledově klidný. A co na něm miluju, je, že je ohromně koučovatelný. Cokoliv mu řeknete, tak na to je schopný hned zareagovat,“ podotkl Šmíd, jenž Michálka vedl i na světovém šampionátu osmnáctek.