Motor přehrál Kometu a už je pátý, třemi body se blýskl Lantoši

V dohrávce 8. kola extraligy zvítězily České Budějovice nad Kometou 5:1 a v tabulce poskočily na páté místo. Výhru Motoru režíroval třemi body (1+2) Róbert Lantoši, za Brňany se prosadil nově příchozí obránce Aaron Irving.
Kometa podle očekávání nasadila Irvinga poprvé do hry, jeho příchod po konci ve Spartě oznámila v neděli. S novými spoluhráči byl ale od začátku v defenzivě, Motor byl aktivní a pozornost brankáře Rabčana hned na začátku vyzkoušeli Bell, Koláček a Pýcha.
Do výraznější šance se dostal ve 12. minutě obránce Nedorost, slovenský gólman ale stihl zakročit. Jihočeši dokázali otevřít skóre o minutu později, kdy se po individuální akci prosadil Lantoši a připsal si první gól sezony. V 18. minutě se Rabčan vyznamenal při Koláčkově šanci, přesto ještě v první třetině inkasoval podruhé. V přesilovce jej 1,6 sekundy před přestávkou překonal pohotově dorážející Olesen.
Ve 23. minutě se po opakované dorážce prosadil Pour a přiblížil domácí k výhře. Trenér Zábranský následně poslal do hry místo Rabčana Stezku a Kometa se pokusila zápas zdramatizovat. Brňané zvýšili frekvenci střelby, brankář Strmeň, který chytal místo zraněné jedničky Kloučka, byl ale pozorný. Hned několikrát jej prověřil obránce Zábranský, jemuž statistici ve druhé části napočítali pět pokusů.
Ve 46. minutě mohl přidat klid na českobudějovické hokejky Hoch, Stezka jeho příležitost zlikvidoval. A hosté duel zdramatizovali, v přesilové hře se od modré čáry prosadil Irving a otevřel si gólový účet v Brně. Vzápětí byl však vyloučený Brabenec a Motor v početní výhodě získal zásluhou Bella tříbrankové vedení zpět.
Kometa nerezignovala, při Válově vyloučení odvolala brankáře a zkoušela snížit v šesti proti čtyřem. Místo snížení se prosadil Štencel a upravil na konečných 5:1.
Dohrávané utkání 8. kola hokejové extraligy
Dohrávané utkání 8. kola hokejové extraligy
Banes Motor České Budějovice – HC Kometa Brno 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 13. Lantoši (Hoch, Vála), 20. Olesen (Lantoši, Štencel), 23. Pour (Ahl, Bulíř), 51. Bell (Ahl, Lantoši), 58. Štencel – 50. Irving (A. Zbořil, Cingel).
Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček – Zíka, Maňák. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5817.
České Budějovice: Strmeň – Vráblík, Štencel, Pýcha, Vála, Kachyňa, Nordsäter, Nedorost – Ordoš, Hoch, Lantoši – Olesen, Bell, Koláček – Pour, Bulíř, Ahl – Zachar, Toman, M. Beránek – Hejduk. Trenér: Róbert Petrovický.
Brno: Rabčan (23. Stezka) – Zábranský ml., Ščotka, Witkowski, Kučeřík, Irving, Gulaši, Nedomlel – H. Zohorna, Leino, K. Pospíšil – Flek, Kollár, Kunc – A. Zbořil, Ilomäki, Kusko – Brabenec, T. Zohorna, Cingeľ – Čajkovič. Trenér: Zábranský st.