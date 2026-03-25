Liberec je zpátky v sérii proti Varům, Třinci se povedl obrat a je krok od postupu

Série mezi Karlovými Vary a Libercem je vyrovnaná 2:2 na zápasy. Severočeši ve čtvrtém utkání čtvrtfinále play-off extraligy vyhráli na západě Čech 4:1. Hradec Králové vedl na ledě Třince 1:0 i 2:1, ale domácí Oceláři výsledek otočili a zvítězili 4:2. Jediný úspěch je tak dělí od semifinále.
Oceláře přiblížil k postupu Nestrašil
Hradec sahal v Třinci po srovnání série, nakonec ale dobře rozehraný duel nedotáhl do vítězného konce. Východočeši dvakrát vedli po trefách Michaela Vukojevice a Jakuba Poura, ale vedení neudrželi. Nejprve srovnali Oscar Flynn a Michal Kovařčík, rozdílový gól obstaral Andrej Nestrašil v 53. minutě a skóre uzavřel Ondřej Kovařčík do prázdné brány. Oceláři tak vedou v sérii 3:1 na zápasy.
Vyšší tresty domácího Libora Hudáčka a hostujícího Kevina Klímy z předchozího zápasu se obešly bez další suspendace, a tak oba týmy nastoupily ve stejných sestavách jako v úterý. Jen Oceláři dopsali jako třináctého útočníka Vladimíra Draveckého, který si oblékl výstroj místo obleku pro asistenta trenéra.
Oceláře dělily od úvodního gólu několikrát centimetry. Střely Kocha i Ciencialy ale cinkly o brankovou konstrukci. Na opačné straně nebezpečný švih Lukáše Radila z mezikruží zneškodnil Marek Mazanec a Aleš Jergl při přečíslení dva na jednoho nepřihrál ideálně. Skóre se tak měnilo z nenápadné akce. Po vyhraném vhazování nahodil Vukojevic puk od pravého hrazení na branku a kotouč se zastavil až v síti.
Domácí málem ještě před první sirénou vyrovnali. Martin Růžička se po pasu Patrika Hrehorčáka ocitl před Stanislavem Škorvánkem, který vychytal i následné nepříjemné dorážky. Ve 25. minutě se už Třinec dočkal. Flynn převzal na útočné modré čáře přihrávku od Jakuba Galvase, obtočil se kolem Martina Pláňka a únik zakončil precizním bekhendovým blafákem.
O rychlou odpověď se pokusil Jordann Perret. S jeho bekhendem z mezikruží si Mazanec ale poradil. K obratu Ocelářům moc nescházelo po teči Miloše Romana a v přečíslení dva na jednoho David Cienciala nepřelstil Škorvánka. Z následného protiútoku zamířil Pour z levého kruhu přesně mezi betony. Vzápětí trefil domácí Nestrašil tyč a na druhé straně se z přečíslení neprosadil Steve Moses. V sólovém úniku neuspěl ani Hrehorčák, ale Oceláři přesto vyrovnali – v závěru druhé třetiny se ujala teč Michala Kovařčíka.
Ve třetí třetině hrozili především domácí, Škorvánek vyřešil teče Flynna i Růžičky a vyhrál také souboj s osamoceným Ciencialou. Z gólu se domácí radovali až po dorážce Nestrašila. Hosté si vzali trenérskou výzvu, rozhodčí ale nedovolené bránění nenašli. Škorvánek měl puk volný pod špičkou brusle. Domácí náskok bez problémů kontrolovali a výhru pojistil Ondřej Kovařčík. Předtím už mohl do prázdné branky uklidnit domácí Roman.
Bílí Tygři oplatili Energii dvě domácí porážky
Karlovy Vary doma promrhaly vedení v sérii 2:0 a s Libercem padly před vlastními fanoušky také podruhé. Severočeši, kteří navázali na předchozí výhru s důrazem na herní disciplínu, nakročili k důležitému druhému bodu už v úvodní třetině.
Po necelých pěti minutách otevřel účet duelu z dorážky Martin Faško-Rudáš a o osm minut později zvýšil Radan Lenc. Tříbrankový náskok zařídil hostům Jaromír Pytlík v přesilové hře v polovině utkání, a přestože Jiří Černoch šťastně snížil, na víc se Západočeši nezmohli. Na druhé straně stvrdil liberecký triumf v závěru opět Lenc.
Čtvrtfinále play-off extraligy – 4. zápasy
HC Oceláři Třinec – Mountfield Hradec Králové 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 25. Flynn (J. Galvas, Kundrátek), 40. M. Kovařčík (Marian Adámek, O. Kovařčík), 53. A. Nestrašil (M. Kovařčík), 60. O. Kovařčík (Kundrátek, M. Kovařčík) – 19. Vukojevic (Kevin Klíma), 37. Pour (Vukojevic, R. Pavlík).
Rozhodčí: Stano (SR), Vrba – Axman, Peluha. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:1.
Třinec: Mazanec – Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kurovský, L. Hudáček, Flynn – M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák – Kubiesa, Cienciala, Kofroň – Dravecký. Trenér: Žabka.
Hradec Králové: Škorvánek – Mudrák, Kalina, Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Pláněk – Radil, Miškář, R. Pavlík – Jergl, Bunnaman, Perret – Moses, Kevin Klíma, Kohout – Nenonen, Hašek, Pour – navíc od druhé třetiny Matějček. Trenér: T. Martinec.
HC Energie Karlovy Vary – Bílí Tygři Liberec 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 35. Černoch – 5. Faško-Rudáš (Weatherby, R. Šimek), 13. Lenc (Petrovský, D. Zeman), 31. J. Pytlík (F. Jansa, A. Musil), 55. Lenc (Sandberg).
Rozhodčí: Květoň, Pražák – Ondáček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 5525. Stav série: 2:2.
Karlovy Vary: Frodl – Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics – Bambula, Černoch, Šťastný – Lukošik, Minárik, Sapoušek – Číp, Jiskra, P. Tomek – Koffer, Váňa, T. Redlich – Osmík. Trenér: Patera.
Liberec: Kváča – R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Baránek – Sandberg, Petrovský, Lenc – Faško-Rudáš, A. Najman, Weatherby – J. Pytlík, A. Musil, F. Jansa – Zachar, Hujer, J. Vlach. Trenér: Kudrna.