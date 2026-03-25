Hokej

Liberec je zpátky v sérii proti Varům, Třinci se povedl obrat a je krok od postupu


25. 3. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Série mezi Karlovými Vary a Libercem je vyrovnaná 2:2 na zápasy. Severočeši ve čtvrtém utkání čtvrtfinále play-off extraligy vyhráli na západě Čech 4:1. Hradec Králové vedl na ledě Třince 1:0 i 2:1, ale domácí Oceláři výsledek otočili a zvítězili 4:2. Jediný úspěch je tak dělí od semifinále.

Oceláře přiblížil k postupu Nestrašil

Hradec sahal v Třinci po srovnání série, nakonec ale dobře rozehraný duel nedotáhl do vítězného konce. Východočeši dvakrát vedli po trefách Michaela Vukojevice a Jakuba Poura, ale vedení neudrželi. Nejprve srovnali Oscar Flynn a Michal Kovařčík, rozdílový gól obstaral Andrej Nestrašil v 53. minutě a skóre uzavřel Ondřej Kovařčík do prázdné brány. Oceláři tak vedou v sérii 3:1 na zápasy.

Vyšší tresty domácího Libora Hudáčka a hostujícího Kevina Klímy z předchozího zápasu se obešly bez další suspendace, a tak oba týmy nastoupily ve stejných sestavách jako v úterý. Jen Oceláři dopsali jako třináctého útočníka Vladimíra Draveckého, který si oblékl výstroj místo obleku pro asistenta trenéra.

Oceláře dělily od úvodního gólu několikrát centimetry. Střely Kocha i Ciencialy ale cinkly o brankovou konstrukci. Na opačné straně nebezpečný švih Lukáše Radila z mezikruží zneškodnil Marek Mazanec a Aleš Jergl při přečíslení dva na jednoho nepřihrál ideálně. Skóre se tak měnilo z nenápadné akce. Po vyhraném vhazování nahodil Vukojevic puk od pravého hrazení na branku a kotouč se zastavil až v síti.

Domácí málem ještě před první sirénou vyrovnali. Martin Růžička se po pasu Patrika Hrehorčáka ocitl před Stanislavem Škorvánkem, který vychytal i následné nepříjemné dorážky. Ve 25. minutě se už Třinec dočkal. Flynn převzal na útočné modré čáře přihrávku od Jakuba Galvase, obtočil se kolem Martina Pláňka a únik zakončil precizním bekhendovým blafákem.

O rychlou odpověď se pokusil Jordann Perret. S jeho bekhendem z mezikruží si Mazanec ale poradil. K obratu Ocelářům moc nescházelo po teči Miloše Romana a v přečíslení dva na jednoho David Cienciala nepřelstil Škorvánka. Z následného protiútoku zamířil Pour z levého kruhu přesně mezi betony. Vzápětí trefil domácí Nestrašil tyč a na druhé straně se z přečíslení neprosadil Steve Moses. V sólovém úniku neuspěl ani Hrehorčák, ale Oceláři přesto vyrovnali – v závěru druhé třetiny se ujala teč Michala Kovařčíka.

Ve třetí třetině hrozili především domácí, Škorvánek vyřešil teče Flynna i Růžičky a vyhrál také souboj s osamoceným Ciencialou. Z gólu se domácí radovali až po dorážce Nestrašila. Hosté si vzali trenérskou výzvu, rozhodčí ale nedovolené bránění nenašli. Škorvánek měl puk volný pod špičkou brusle. Domácí náskok bez problémů kontrolovali a výhru pojistil Ondřej Kovařčík. Předtím už mohl do prázdné branky uklidnit domácí Roman.

Čtěte také

Liberec proti Energii poprvé uspěl, stejně jako Hradec v Třinci

24. 3. 2026

Liberec proti Energii poprvé uspěl, stejně jako Hradec v Třinci

Vítkovice odvolaly po nevydařené sezoně Varaďu, Ostravany povede Treille

24. 3. 2026

Vítkovice odvolaly po nevydařené sezoně Varaďu, Ostravany povede Treille

Bílí Tygři oplatili Energii dvě domácí porážky

Karlovy Vary doma promrhaly vedení v sérii 2:0 a s Libercem padly před vlastními fanoušky také podruhé. Severočeši, kteří navázali na předchozí výhru s důrazem na herní disciplínu, nakročili k důležitému druhému bodu už v úvodní třetině. 

Po necelých pěti minutách otevřel účet duelu z dorážky Martin Faško-Rudáš a o osm minut později zvýšil Radan Lenc. Tříbrankový náskok zařídil hostům Jaromír Pytlík v přesilové hře v polovině utkání, a přestože Jiří Černoch šťastně snížil, na víc se Západočeši nezmohli. Na druhé straně stvrdil liberecký triumf v závěru opět Lenc.

Čtvrtfinále play-off extraligy – 4. zápasy

HC Oceláři Třinec – Mountfield Hradec Králové 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Flynn (J. Galvas, Kundrátek), 40. M. Kovařčík (Marian Adámek, O. Kovařčík), 53. A. Nestrašil (M. Kovařčík), 60. O. Kovařčík (Kundrátek, M. Kovařčík) – 19. Vukojevic (Kevin Klíma), 37. Pour (Vukojevic, R. Pavlík).
Rozhodčí: Stano (SR), Vrba – Axman, Peluha. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:1.

Třinec: Mazanec – Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kurovský, L. Hudáček, Flynn – M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák – Kubiesa, Cienciala, Kofroň – Dravecký. Trenér: Žabka.

Hradec Králové: Škorvánek – Mudrák, Kalina, Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Pláněk – Radil, Miškář, R. Pavlík – Jergl, Bunnaman, Perret – Moses, Kevin Klíma, Kohout – Nenonen, Hašek, Pour – navíc od druhé třetiny Matějček. Trenér: T. Martinec.

HC Energie Karlovy Vary – Bílí Tygři Liberec 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Černoch – 5. Faško-Rudáš (Weatherby, R. Šimek), 13. Lenc (Petrovský, D. Zeman), 31. J. Pytlík (F. Jansa, A. Musil), 55. Lenc (Sandberg).
Rozhodčí: Květoň, Pražák – Ondáček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 5525. Stav série: 2:2.

Karlovy Vary: Frodl – Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics – Bambula, Černoch, Šťastný – Lukošik, Minárik, Sapoušek – Číp, Jiskra, P. Tomek – Koffer, Váňa, T. Redlich – Osmík. Trenér: Patera.

Liberec: Kváča – R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Baránek – Sandberg, Petrovský, Lenc – Faško-Rudáš, A. Najman, Weatherby – J. Pytlík, A. Musil, F. Jansa – Zachar, Hujer, J. Vlach. Trenér: Kudrna.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.