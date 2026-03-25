Cesta k úspěchu? Klidná hlava a zodpovědný hokej, říká Šimek

Na dvě domácí porážky zareagovali liberečtí Bílí Tygři dvěma výhrami venku a sérii s Karlovými Vary srovnali na 2:2 na zápasy. Klíčový obránce Severočechů Radim Šimek věří, že tým našel recept, jak ve čtvrtfinále play-off extraligy uspět.
„Včerejší zápas byl klíčový. Tam kdyby to bylo 0:3, tak už by to pro nás bylo kritické. Ale jeli jsme sem s klidnou a srovnanou hlavou. Nedělat kraviny, zbytečné fauly, jako jsme dělali v druhém zápase v Liberci. To bude cesta k úspěchu. Klidná hlava, náš zodpovědný hokej, nedělat kraviny, žádné turnovery na modrých čarách. Věřím, že když budeme hrát takhle, už to zvládneme,“ řekl Šimek.
Bylo podle něj důležité tým uklidnit, aby takto zápasy zvládl. „Nechci říct, že je to zkušeností, máme hodně mladý tým. Ale je to i o zkušenostech, že my staří jako já, Lencík (Radan Lenc), Jarda Vlach jsme si něčím prošli a víme, co je klíč k úspěchu. Rozhodně to není to, že budeme furt sedět na druhé straně,“ pochvaloval si Šimek, že Liberec zlepšil disciplínu.
Liberec měl od úvodní branky zápas plně ve své moci. „Asi to tak možná vypadalo. Ale oni měli v první třetině šance, mladý Tomek měl šanci do prázdné, ale přeskočilo mu to trochu hokejku. Naštěstí nedal. Nám pomohl asi první gól. V téhle sérii kdo dá první gól, tak ho to trochu uklidní. Jsme rádi, že se nám to povedlo včera i dneska. Gól jsme dostali smolný, možná kdyby nepadl, bylo by to ještě s větším klidem. Ale aspoň se na ledě něco dělo,“ konstatoval Šimek.
Bílí Tygři nabízeli soupeři minimum příležitostí, aby se vrátil do hry. „Je to možná dané malým hřištěm. Musí se cpát přes náš box, pak výborný Kvaky (Petr Kváča) vzadu. Nevím, kolik měli střel ze slotu, asi jich taky úplně moc nebylo. Pojetí hry, které jsme chtěli hrát, jsme dodržovali,“ podotkl Šimek.
Liberec soupeře v prvních dvou třetinách přestřílel poměrem 30:14. „Samozřejmě je to dobré. Ale pro Kvakyho nic příjemného. Lepší asi, když na něj letí přes deset střel za třetinu,“ uvedl Šimek a věří, že v pátek už Liberec uspěje i doma. „Bude to urputný hokej. Chceme už doma doručit divákům vítězství. Celou sezonu nás podporují a fandí. I v play-off, i když jsme oba zápasy prohráli. Doufám, že na nás nezanevřeli a přijdou nás podpořit. My jim dáme dárek v podobě vítězství,“ dodal Šimek.