Slováci nominovali do Milána: Slafkovský a dalších šest hráčů z NHL, devět z extraligy

Soupiska slovenských hokejistů pro olympijské hry je známa. Do nominace na Hry v Miláně se dostalo jedenáct obhájců bronzu z Pekingu. Sedm hráčů působí v NHL v čele s oporou Jurajem Slafkovským, devět v české extralize, ale nominovali také tři hokejisty z ruské KHL.
V zemi, která pokračuje ve válečné invazi na Ukrajině, působí obránce Martin Gernát z Jaroslavle a útočníci Adam Liška z Čerepovce a Adam Ružička ze Spartaku Moskva.
V první nominované šestici v polovině června byli obránci Erik Černák z Tampy Bay, Martin Fehérváry z Washingtonu, Šimon Nemec z New Jersey a útočníci Martin Pospíšil z Calgary, Juraj Slafkovský z Montrealu a Tomáš Tatar, který po 16 letech opustil zámoří a po dlouholetém působení v NHL zamířil do švýcarského Zugu.
Z NHL je doplnili forvardi Dalibor Dvorský ze St. Louis a Pavol Regenda ze San Jose. Pospíšil v kádru zůstává, přestože ještě v této sezoně vinou zranění nenastoupil.
Brankář Samuel Hlavaj chytá na farmě Minnesoty v celku Iowa Wild v AHL. V zámoří působí i jednadvacetiletý gólman Adam Gajan na University of Minnesota-Duluth v NCAA. V prosinci se představil na Spenglerově poháru ve výběru U.S. Collegiate Selects, který prohrál až ve finále s domácím Davosem.
Z české extraligy má trojnásobné zastoupení Třinec s beky Patrikem Kochem a Martinem Marinčinem a forvardem Liborem Hudáčkem. Doplňují je zadák Peter Čerešňák s útočníkem Milošem Kelemenem z Pardubic, gólman Stanislav Škorvánek z Hradce Králové, obránce Michal Ivan z Liberce a forvardi Marek Hrivík z Vítkovic a Matúš Sukeľ z Litvínova.
V Pekingu pomohli Slovensku k první olympijské medaili po rozdělení Československa obránci Čerešňák, Gernát, Nemec, Marinčin a útočníci Hrivík, Hudáček, Kelemen, Pospíšil, Regenda, Slafkovský, Peter Cehlárik a Samuel Takáč.
Slováci vstoupí do turnaje ve středu 11. února proti obhájcům triumfu Finům. O dva dny později se v základní skupině B utkají s domácí Itálií. V sobotu 14. února je čeká Švédsko.
Nominace slovenských hokejistů na ZOH:
Brankáři: Adam Gajan (University of Minnesota-Duluth/NCAA), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Stanislav Škorvánek (Hradec Králové/ČR),
obránci: Patrik Koch, Martin Marinčin (oba Třinec/ČR), Peter Čerešňák (Pardubice/ČR), Erik Černák (Tampa Bay/NHL), Martin Fehérváry (Washington/NHL), Martin Gernát (Jaroslavl/KHL), Michal Ivan (Liberec/ČR), Šimon Nemec (New Jersey/NHL),
útočníci: Samuel Takáč (Slovan Bratislava), Peter Cehlárik (Leksand/Švéd.), Dalibor Dvorský (St. Louis/NHL), Marek Hrivík (Vítkovice/ČR), Libor Hudáček (Třinec/ČR), Miloš Kelemen (Pardubice/ČR), Adam Liška (Čerepovec/KHL), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd.), Martin Pospíšil (Calgary/NHL), Pavol Regenda (San Jose/NHL), Adam Ružička (Spartak Moskva/KHL), Juraj Slafkovský (Montreal/NHL), Matúš Sukeľ (Litvínov/ČR), Tomáš Tatar (Zug/Švýc.).
