Američané nominovali čtyři mistry světa. Finové vzali z Evropy jediného hráče, Švédové mají tři medailisty ze Soči

Po Kanadě zveřejnili olympijskou nominaci další spolufavorité turnaje. Američané mají ve výběru čtyři mistry světa z posledního šampionátu ve Stockholmu. Ve švédské sestavě nechybí tři stříbrní olympionici ze Soči 2014. A ve finské reprezentaci se z Evropanů představí pouze obránce Mikko Lehtonen.
V týmu USA chybí Fox či Kreider
V pětadvacetičlenném týmu USA jsou mimo jiných brankář Jeremy Swayman, obránce Zach Werenski a útočníci Clayton Keller a Tage Thompson, kteří slavili zlato na mistrovství světa pro Spojené státy po 65 letech.
Celkem 21 hráčů se představilo na loňském únorovém Turnaji čtyř národů v Montrealu a Bostonu pod hlavičkou NHL, na kterém Američané prohráli ve finále s Kanadou 2:3 v prodloužení. Z tehdejšího třiadvacetičlenného kádru chybějí jen obránce Adam Fox a útočník Chris Kreider. Nedostalo se ani na nejproduktivnějšího amerického hráče v této sezoně NHL Jasona Robertsona z Dallasu.
Do olympijského výběru se oproti tomu dostali beci Quinn Hughes, jehož loni vyřadilo zranění, letošní vítěz Stanleyova poháru s Floridou Seth Jones a z útočníků právě světoví šampioni Keller a Thompson.
Vedle Jonese jsou v kádru další tři vítězové Stanleyova poháru. Útočník Matthew Tkachuk triumfoval v minulých dvou letech také s Floridou, Jack Eichel v roce 2023 s Vegas a Jake Guentzel slavil o šest let dříve s Pittsburghem.
Zkušenosti z olympijských her mají jen obránci Jake Sanderson a Brock Faber, kteří se představili před čtyřmi roky v Pekingu.
Od poloviny června bylo jasné, že se v týmu představí obránci Quinn Hughes a Charlie McAvoy a útočníci Jack Eichel, Auston Matthews a bratři Brady a Matthew Tkachukové. Ti byli v úvodní šestici nominovaných. Po zařazení Jacka Hughese přibyla v týmu druhá sourozenecká dvojice.
Američané, které povede hlavní kouč Mike Sullivan s asistenty Johnem Hynesem, Johnem Tortorellou a Davidem Quinnem, vstoupí do olympijského turnaje ve čtvrtek 12. února duelem proti Lotyšsku. O dva dny později je čeká v základní skupině C Dánsko a v neděli 15. února se utkají s Německem.
Švédové ukázali také na Karlssona a Ekmana-Larssona
Na stříbro v Soči před 12 lety dosáhli ze Švédů vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první oznámenou šesticí v polovině června, také obránci Erik Karlsson z Pittsburghu a Oliver Ekman-Larsson z Toronta. Pro Seveřany se jedná o dosud poslední olympijskou medaili.
Karlsson k ní tehdy přispěl osmi body ze šesti utkání za čtyři góly a stejný počet asistencí. V bodování byl tehdy před ním jen americký útočník Phil Kessel rovněž s osmi body (5+3). V Pchjongčchangu 2018 skončili Švédové pátí a v Pekingu 2022 čtvrtí.
Vedle Landeskoga se na účast pod pěti kruhy pod vedením trenéra Sama Hallama těšili už od června také obránci Rasmus Dahlin (Buffalo) s Victorem Hedmanem (Tampa Bay) a útočníci Adrian Kempe (Los Angeles), William Nylander (Toronto) a Lucas Raymond (Detroit).
Dahlin si v 17 letech zahrál už v Pchjongčchangu. Jediným dalším hráčem v nominaci se zkušenostmi z olympijského turnaje je útočník Pontus Holmberg, jenž reprezentoval v Pekingu.
Celkem 18 hráčů se představilo na loňském únorovém Turnaji čtyř národů. Tentokrát nedostali prostor gólmani Samuel Ersson z Philadelphie s Linusem Ullmarkem z Ottawy, bek Mattias Ekholm (Edmonton) a útočníci Viktor Arvidsson (Boston) a Gustav Nyquist (Winnipeg).
Hallamovu důvěru má kvarteto hráčů Minnesoty, která patří k nejlepším týmům dosavadního průběhu sezony NHL, a to včetně brankářské dvojice Filip Gustavsson – Jesper Wallstedt. V trojici gólmanů je doplňuje pětatřicetiletý Jacob Markström z New Jersey.
„Vybírali jsme hráče z té nejlepší soutěže a v některých případech byly ty rozdíly opravdu hodně těsné. Ale v tým, který jsme vybrali, máme velkou důvěru. Věříme, že jde o solidní tým, který má vše potřebné pro turnaj, jakým jsou olympijské hry,“ prohlásil Hallam.
Švédové, kteří vyhráli olympiádu v Lillehammeru 1994 a v Turíně 2006, se v Itálii představí ve skupině B. Na úvod se 11. února utkají s domácím týmem, o dva dny později je čeká severské derby s Finy a na závěr skupinové fáze změří 14. února síly se Slováky.
Lehtonen je jediným olympijským vítězem ve výběru Suomi
Lehtonen z Curychu se dostal jako jediný obhájce zlata z Pekingu z roku 2022 do finské nominace. Jednatřicetiletý mistr světa z let 2019 a 2022 je v týmu kouče Anttiho Pennanena také jediným hráčem mimo NHL.
Při návratu hokejistů z NHL na olympiádu poprvé od Soči 2014 je kádr Finska z velké části podobný jako loni na únorovém Turnaji čtyř národů v Montrealu a Bostonu. Z třiadvacetičlenného výběru chybí jen zranění útočníci Aleksander Barkov z Floridy s Patrikem Lainem z Montrealu a také obránci Juuso Välimäki z Utahu a Urho Vaakanainen z New Yorku Rangers.
Naopak v týmu jsou vedle Lehtonena také obránci Miro Heiskanen a Rasmus Ristolainen, kteří o loňský turnaj výhradně pro hráče z NHL přišli kvůli zranění. Přibyli také útočníci Oliver Kapanen z Montrealu, Joel Kiviranta z Colorada a Eeli Tolvanen ze Seattlu.
Barkova musel Pennanen nahradit z původní šestice nominované už v polovině června. V ní byli také brankář Juuse Saros, obránci Heiskanen, Esa Lindell a útočníci Sebastian Aho a Mikko Rantanen.
Obránce Niko Mikkola a útočník Eetu Luostarinen jsou mistry světa z roku 2019 a v posledních dvou letech získali Stanleyův pohár s Floridou. V případě triumfu pod pěti kruhy by mohli vstoupit do Triple Gold Clubu.
Podobně jsou kandidáty v týmu Kanady gólman Darcy Kuemper a útočníci Brad Marchand, Nathan MacKinnon, Sam Reinhart a Mark Stone a ve výběru Švédska Ekman-Larsson, Hedman a Landeskog. Z Čechů o to může usilovat útočník Ondřej Palát a v případě nominace také beci Michal Kempný a Jan Rutta.
Mistrem světa z let 2011 a 2022 je útočník Mikael Granlund. Zlato z roku 2019 mají brankář Kevin Lankinen, obránce Henri Jokiharju a útočníci Kiviranta a Kaapo Kakko. O tři roky později na domácím šampionátu triumfovali také Heiskanen, Lindell a forvard Joel Armia.
Útočník Anton Lundell slavil i v minulých dvou letech s Floridou, Artturi Lehkonen a Rantanen v roce 2022 s Coloradem a další forvard Teuvo Teräväinen už před 11 lety s Chicagem. Bek Olli Määttä má ve sbírce dva prsteny za vítězství ve Stanleyově poháru s Pittsburghem z let 2016 a 2017.
Määttä a Granlund startovali také na olympiádě v Soči, kde získali bronz. O čtyři roky později se v Pchjongčchangu představili i Heiskanen a Tolvanen. Lehtonena čeká třetí olympiáda.
Finové začnou v Miláně cestu za obhajobou zlata ve středu 11. února proti Slovensku, o dva dny později je čeká ve skupině B severské derby se Švédskem a v sobotu 14. února duel s domácí Itálií.
Nominace na olympijské hry v Miláně
USA:
Brankáři: Connor Hellebuyck (Winnipeg/NHL), Jake Oettinger (Dallas/NHL), Jeremy Swayman (Boston/NHL).
Obránci: Brock Faber, Quinn Hughes (oba Minnesota/NHL), Noah Hanifin (Vegas/NHL), Seth Jones (Florida/NHL), Charlie McAvoy (Boston/NHL), Jaccob Slavin (Carolina/NHL), Zach Werenski (Columbus/NHL).
Útočníci: J. T. Miller, Vincent Trocheck (oba New York Rangers/NHL), Matt Boldy (Minnesota/NHL), Kyle Connor (Winnipeg/NHL), Jack Eichel (Vegas/NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay/NHL), Jack Hughes (New Jersey/NHL), Clayton Keller (Utah/NHL), Dylan Larkin (Detroit/NHL), Auston Matthews (Toronto/NHL), Brock Nelson (Colorado/NHL), Tage Thompson (Buffalo/NHL), Brady Tkachuk (Ottawa/NHL), Matthew Tkachuk (Florida/NHL).
Švédsko:
Brankáři: Filip Gustavsson, Jesper Wallstedt (oba Minnesota/NHL), Jacob Markström (New Jersey/NHL).
Obránci: Rasmus Andersson (Calgary/NHL), Philip Broberg (St. Louis/NHL), Jonas Brodin (Minnesota/NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo/NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto/NHL), Gustav Forsling (Florida/NHL), Victor Hedman (Tampa Bay/NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh/NHL).
Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey/NHL), Leo Carlsson (Anaheim/NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota/NHL), Filip Forsberg (Nashville/NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay/NHL), Adrian Kempe (Los Angeles/NHL), Gabriel Landeskog (Colorado/NHL), Elias Lindholm (Boston/NHL), William Nylander (Toronto/NHL), Elias Pettersson (Vancouver/NHL), Rickard Rakell (Pittsburgh/NHL), Lucas Raymond (Detroit/NHL), Alexander Wennberg (San Jose/NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers/NHL).
Finsko:
Brankáři: Kevin Lankinen (Vancouver/NHL), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo/NHL), Juuse Saros (Nashville/NHL).
Obránci: Miro Heiskanen, Esa Lindell (oba Dallas/NHL), Henri Jokiharju (Boston/NHL), Mikko Lehtonen (Curych/Švýc.), Olli Määttä (Utah/NHL), Nikolas Matinpalo (Ottawa/NHL), Niko Mikkola (Florida/NHL), Rasmus Ristolainen (Philadelphia/NHL).
Útočníci: Anton Lundell, Eetu Luostarinen (oba Florida/NHL), Joel Armia (Los Angeles/NHL), Joel Kiviranta, Artturi Lehkonen (oba Colorado/NHL), Sebastian Aho (Carolina/NHL), Mikael Granlund (Anaheim/NHL), Erik Haula (Nashville/NHL), Roope Hintz, Mikko Rantanen (Dallas/NHL), Kaapo Kakko (Seattle/NHL), Oliver Kapanen (Montreal/NHL), Teuvo Teräväinen (Chicago/NHL), Eeli Tolvanen (Seattle/NHL).