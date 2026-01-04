Vedoucí Slavia Praha zvítězila ve 37. kole první ligy 6:1 nad Přerovem. Pražané mají v čele tabulky už osmibodový náskok na Jihlavu, Dukla ale odehrála o dva zápasy méně. Kolín podlehl 1:4 Pardubicím B a nevyužil možnost dostat se na druhé místo.
Slavia po jasné výhře nad Přerovem vede první ligu o osm bodů
Slávisté v prvním utkání v novém roce napravili předchozí porážku 4:6 s Porubou. K výhře nad Přerovem přispěl dvěma góly Daniel Kružík, který tak oslavil nedávné prodloužení smlouvy. Zubři neuspěli po sérii pěti vítězství, domácí hokejisté je přestříleli jednoznačně 42:17.
Čtvrté Litoměřice v regionálním derby porazily Chomutov 5:1. Zápas rozhodly v druhé třetině, kdy třemi góly během tří minut a 15 sekund zvýšily na 4:0. Kapitán Filip Kuťák se podílel na výhře brankou a dvěma asistencemi.
Předposlední místo v tabulce opustily Pardubice B, které si připsaly cennou výhru nad Kolínem. Rezerva Dynama zvítězila potřetí za poslední čtyři zápasy. Pardubického gólmana Tomáše Vomáčku překonal jen Lukáš Pajer, který v 51. minutě snížil na 1:3.
Z posledního místa se odlepil Zlín, který porazil 2:0 Frýdek-Místek. Obě branky padly už v první třetině. Podruhé v sezoně se v dresu Beranů trefil čtyřicetiletý útočník Bedřich Köhler, někdejší extraligový šampion, který přišel týmu v průběhu soutěže pomoct z druholigového Uherského Brodu.
Vsetín zvítězil 5:3 na ledě Sokolova a po příchodu trenéra Luboše Jenáčka vyhrál čtvrtý z pěti zápasů. Rozhodující branku vstřelil v čase 58:47 Erik Pospíšil.
Nejdelší vítěznou sérii v soutěži má momentálně Tábor. Nováček první ligy vyhrál počtvrté za sebou. V Moravských Budějovicích zvítězil nad Třebíčí 4:3 v prodloužení, které rozhodl Josef Hasman. Dvakrát skóroval Václav Karabáček, který bodoval poprvé v sezoně.
Výsledky 36. kola první hokejové ligy
Slavia – Přerov 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Branky: 6. a 34. Čermák, 44. a 50. Kružík, 22. Holý, 27. Průžek – 47. Boltvan. Rozhodčí: Kostourek, Kosnar – Maštalíř, Maňák. Vyloučení: 2:4, navíc Indrák (Přerov) 10 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 1312.
Zlín – Frýdek-Místek 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Branky: 15. Sadovikov, 16. Köhler. Rozhodčí: Micka, Gebauer – Tvrdý, Vašíček. Vyloučení: 3:2 Bez využití. Diváci: 2061.
Sokolov – Vsetín 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)
Branky: 18. Osmík, 32. Dalecký, 55. Vrhel – 14. a 59. Pospíšil, 15. Matějček, 51. Šmerha, 60. Bláha. Rozhodčí: Valenta, Čamra – Baxa, Sýkora. Vyloučení: 5:4. Využití 1:2. Diváci: 489.
Pardubice B – Kolín 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky: 17. Kalužík, 33. Hrníčko, 43. Fiala, 59. Herčík – 51. Pajer. Rozhodčí: Mrkva, Petružálek – Bohuněk, Bartoň. Vyloučení: 5:6. Využití 0:1. Diváci: 222.
Litoměřice – Chomutov 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Branky: 1. Bernovský, 30. Tomov, 33. R. Chlán, 33. Kuťák, 55. Hujer – 42. P. Chlán. Rozhodčí: Zavřel, Bernat – Kokrment, Juránek. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 1209.
Třebíč – Tábor 3:4 v prodloužení (2:2, 0:1, 1:0 – 0:1)
Branky: 5. Mareš, 6. Bittner, 46. Psota – 5. a 28. Karabáček, 15. Červený, 63. Hasman. Rozhodčí: Šudoma, Schenel – Otáhal, Komínek. Vyloučení: 3:4. Využití 2:1. Diváci: 471.