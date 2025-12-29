Utkání dvou ambiciózních klubů pro Vsetín. Hokejisté Dukly prohráli v první lize na ledě Valachů 2:4 a druhé místo tabulky udrželi před Kolínem jen díky lepšímu skóre. Zaváhala ale i pražská Slavia, která podlehla v Porubě 4:6, a její náskok v čele tak zůstal i po 36. kole pětibodový.
SESTŘIHVsetín ve šlágru první ligy zdolal Jihlavu, zaváhala i Slavia
Vsetín po sobotní prohře s vedoucí Slavií nastoupil doma proti druhé Jihlavě a porazil ji 4:2. Dukla v druhé polovině listopadu a na začátku prosince zaznamenala sérii deseti výher, od té doby se však klub z Vysočiny trápí. Z posledních pěti utkání získal pouhé čtyři body.
Slávisté odjeli z Ostravy bez bodu, prohráli druhý z posledních tří zápasů. Na druhou Jihlavu se dotáhl Kolín, který zvítězil 4:0 nad Sokolovem. Přerov porazil čtvrté Litoměřice 2:1 a vyhrál pátý zápas v řadě.
V utkání mezi Táborem a Zlínem padla jediná branka z hokejky domácího útočníka Jakuba Valského v 51. minutě. Brankář Matěj Žajdlík zastavil 35 zlínských střel. Zlín opět klesl na poslední místo, stejný počet bodů ale mají Pardubice B, Poruba i Frýdek-Místek.
V Chomutově skončilo utkání mezi domácími Piráty a Třebíčí i po prodloužení 2:2, v samostatných nájezdech pak byli lepší domácí zásluhou druhého nejlepšího střelce ligy Colea Coskeyho.
36. kolo první hokejové ligy:
Frýdek-Místek – Pardubice B 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Branky: 20. Ostřížek, 50. Matiaško – 16. a 49. Rákos, 1. Herčík, 59. Kaplan. Rozhodčí: Cabák, Schenel – Teršíp, Roischel. Vyloučení: 6:9. Využití 0:1. Diváci: 1134.
Vsetín – Jihlava 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Branky: 5. Slováček, 13. Šmerha, 28. Adámek, 32. Novák – 13. Štefančík, 60. Strejček. Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka – Dědek, Tvrdý. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 4180.
Přerov – Litoměřice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky: 2. Rob, 37. Indrák – 15. Kuťák. Rozhodčí: Šudoma, Grygera – Mikšík, Frais. Vyloučení: 5:3. Bez využití Diváci: 1169.
Kolín – Sokolov 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Branky: 22. a 37. Moravec, 40. Hampl, 59. Štohanzl. Rozhodčí: Micka, Wagner – Hájková, Landsmann. Vyloučení: 3:5. Využití 1:0. Diváci: 2755.
Chomutov – Třebíč 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 – 0:0)
Branky: 33. Ouřada, 35. Sklenář, rozhodující sam. nájezd Coskey – 3. Dočekal, 55. Bittner. Rozhodčí: Domský, Jaroš – Pěkný, Bertlík. Vyloučení: 5:4. Využití 1:1. Diváci: 2111.
Poruba – Slavia Praha 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)
Branky: 12. Razgals, 30. Gegeris, 37. Roman, 49. Vachovec, 55. Mrázek, 60. Gutwald – 22. Beran, 27. Kružík, 28. Čermák, 56. Gricius. Rozhodčí: Gebauer, Šico – Rakušan, Vašíček. Vyloučení: 4:5. Využití 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1043.
Tábor – Zlín 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka: 51. Valský. Rozhodčí: Hucl, Kosnar – Maštalíř, Polák. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 2893.