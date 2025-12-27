Hokej

SESTŘIHSlavia ve výročním zápase s historickými dresy přehrála Vsetín


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
Utkání k oslavám 125. výročí od založení klubu dopadlo na výbornou. Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce. V 35. kole doma Pražané porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy.

Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem do valašského klubu vedl slávistické juniory, tak s mužstvem poprvé neuspěl. Slavia vede tabulku o sedm bodů před Jihlavou.

Slavii ve 4. minutě dostal v oslabení do vedení americký útočník Jake Gricius. V další přesilovce Vsetín vyrovnal, ale početní výhodu pak za pouhých deset sekund využili i domácí hráči, ve 20. minutě se střelou bez přípravy trefil Vojtěch Polák. V závěrečné třetině výhru po pohledné kombinační akci pojistil Fabien Kočí.

35. kolo první hokejové ligy:

Slavia Praha – Vsetín 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Branky: 4. Gricius, 20. Polák, 50. F. Kočí – 14. Dujsík. Rozhodčí: Wagner, Turhobr – Jindra, Černohlávek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3756.

