MS v hokeji 2026MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026
Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
Program a výsledkyAktualityVideaAZ kvíz
Hokej

SESTŘIHŠvýcaři zvládli i poslední překážku na cestě do dalšího finále, Norům nasázeli šest gólů


30. 5. 2026Aktualizovánopřed 22 mminutami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Sestřih utkání Švýcarsko – Norsko
Zdroj: ČT sport

Prvním semifinalistou mistrovství světa je domácí Švýcarsko, které v Curychu přehrálo překvapení turnaje Norsko 6:0. Druhý duel obstará Kanada s Finskem, přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 19:30.

Švýcaři jsou potřetí v řadě ve finále MS

Norové drželi bezbrankový stav do 18. minuty, než se po individuální akci prosadil z otočky Christoph Bertschy a zužitkoval dlouhodobý tlak domácích. 

Uklidňující druhý gól přidal Denis Malgin z přečíslení dvou na jednoho na začátku prostřední třetiny a do druhé přestávky zvýšili náskok tečující Ken Jäger a v přesilové hře ještě Damien Riat. O pátou trefu se postaral v závěru Nico Hischier v další početní výhodě a výsledek uzavřel Theo Rochette.

Seveřané marně dobývali švýcarskou defenzivu v čele se spolehlivým gólmanem Leonardem Genonim, jenž si připsal už patnácté čisté konto na světových šampionátech, čímž vylepšil svůj rekord. Švýcaři si zahrají třetí finále za sebou a pokusí se zlomit stříbrné prokletí.

Čtěte také

Domácí vyhlíží finále, Norové touží prodloužit snovou jízdu. A co Kanada s Finskem?

30. 5. 2026

Domácí vyhlíží finále, Norové touží prodloužit snovou jízdu. A co Kanada s Finskem?

Hokej fokus podcast: Trápení českého týmu v ofenzivě, přednosti Finska a švýcarský útok na zlato

29. 5. 2026

Hokej fokus podcast: Trápení českého týmu v ofenzivě, přednosti Finska a švýcarský útok na zlato

SESTŘIHDomácí Švýcarsko si zahraje o medaile, postup slaví také Kanada a Norsko

28. 5. 2026

Domácí Švýcarsko si zahraje o medaile, postup slaví také Kanada a Norsko

SESTŘIHSemifinálové naděje rychle zahnal finský start, Červenka a spol. na turnaji končí

28. 5. 2026

Semifinálové naděje rychle zahnal finský start, Červenka a spol. na turnaji končí
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.