Prvním semifinalistou mistrovství světa je domácí Švýcarsko, které v Curychu přehrálo překvapení turnaje Norsko 6:0. Druhý duel obstará Kanada s Finskem, přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 19:30.
Švýcaři jsou potřetí v řadě ve finále MS
Norové drželi bezbrankový stav do 18. minuty, než se po individuální akci prosadil z otočky Christoph Bertschy a zužitkoval dlouhodobý tlak domácích.
Uklidňující druhý gól přidal Denis Malgin z přečíslení dvou na jednoho na začátku prostřední třetiny a do druhé přestávky zvýšili náskok tečující Ken Jäger a v přesilové hře ještě Damien Riat. O pátou trefu se postaral v závěru Nico Hischier v další početní výhodě a výsledek uzavřel Theo Rochette.
Seveřané marně dobývali švýcarskou defenzivu v čele se spolehlivým gólmanem Leonardem Genonim, jenž si připsal už patnácté čisté konto na světových šampionátech, čímž vylepšil svůj rekord. Švýcaři si zahrají třetí finále za sebou a pokusí se zlomit stříbrné prokletí.
Čtěte také
Domácí vyhlíží finále, Norové touží prodloužit snovou jízdu. A co Kanada s Finskem?
30. 5. 2026
Hokej fokus podcast: Trápení českého týmu v ofenzivě, přednosti Finska a švýcarský útok na zlato
29. 5. 2026
SESTŘIHDomácí Švýcarsko si zahraje o medaile, postup slaví také Kanada a Norsko
28. 5. 2026
SESTŘIHSemifinálové naděje rychle zahnal finský start, Červenka a spol. na turnaji končí
28. 5. 2026