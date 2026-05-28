Američtí hokejisté zlato z loňského světového šampionátu neobhájí, ve čtvrtfinále ve Fribourgu podlehli 0:4 Kanaďanům, kteří se v semifinále utkají s přemožiteli českého týmu Finy. Další dvojici utvoří Švýcaři a Norové. Domácí výběr přehrál v Curychu Švédsko 3:1, Norsko přetlačilo Lotyše 2:0.
Švýcaři nakročili k postupu v kritické druhé třetině
Švédové nenapravili nepovedený turnaj a nenavážou na loňský bronz. Proti Švýcarům sice vedli po trefě Linuse Karlssona, jenže další gól Oscara Sundqvista bruslí rozhodčí neuznali kvůli zjevnému kopnutí.
Domácí poté nejprve srovnali po ráně kapitána Romana Josiho a stav otočili v prostřední části. Vítěznou branku vstřelil Denis Malgin, a když byl Timo Meier za evidentní faul kolenem na smolaře Sundqvista vyloučen pouze na dvě minuty za krosček, zvýšil už na 3:1 o necelé tři minuty později Calvin Thürkauf. Josi se podílel na všech švýcarských trefách. Švédové pak Leonarda Genoniho podruhé nepřekonali.
Norové slaví historický postup do semifinále po výhře 2:0 nad Lotyšskem
Norští hokejisté zdolali Lotyšsko 2:0 a poprvé v historii postoupili v play-off mezi nejlepší čtyřku. Soupeřem svěřenců trenéra Pettera Thoresena v boji o finále bude v sobotu domácí Švýcarsko. Už nyní Norové vyrovnali svůj nejlepší výsledek, kterým bylo 4. místo na šampionátu v roce 1951 v Paříži.
V úvodu se hrálo dlouho bez velkých šancí. Vítěznou branku vstřelil ve 28. minutě osmnáctiletý útočník Tinus Luc Koblar, který si polepšil na šest branek na turnaji. Norové pak úspěšně bránili těsný náskok a výsledek pečetil 16 sekund před koncem při power-play Lotyšů do prázdné branky Noah Steen.
Brankář Henrik Haukeland udržel potřetí na letošním šampionátu čisté konto. Lotyši nenapodobí historický úspěch z roku 2023 z Rigy a Tampere, kde byli poprvé v semifinále a získali bronz.
Obhájci titulu vypadli už ve čtvrtfinále
Kanadu dostal v 19. minutě do vedení v přesilové hře kapitán Macklin Celebrini, v polovině utkání zvýšil Dylan Holloway a v závěru při power-play skórovali do prázdné branky Connor Brown a Sidney Crosby. Gólman Jet Greaves udržel ve svém šestém vystoupení na světovém šampionátu poprvé čisté konto.
Kanada začala aktivně a ve druhé minutě pomohla gólmanovi Cooleymu po Hollowayově střele levá tyč. V čase 6:12 šel za zákrok na Bouchardovu hlavu pykat na pět minut a do konce utkání Američan Lindgren poté, co si sudí prohlédli situaci na videu. Otřesený Bouchard už do utkání také nezasáhl.
V dlouhé přesilovce se Kanaďané neprosadili a mohli dokonce inkasovat, ale Steevesovu možnost po spolupráci s Laffertym zlikvidoval Greaves. Američané nevyužili početní výhodu při Hollowayově trestu. Kanada potom při Sassonově pobytu na trestné lavici už skórovala. Celebrini v čase 18:31 zamířil z pozice mezi kruhy přesně do levého horního rohu branky. Pro oporu San Jose to byla šestá trefa na turnaji.
Ve 24. minutě trefil Kanaďan Brown z pravého kruhu bližší tyč. Američané nevyužili početní výhodu při Whitecloudově vyloučení. V polovině utkání zvýšil náskok Javorových listů Holloway, jehož první střelu v pravém kruhu ještě zblokoval Ufko, ale opakovaný pokus už skončil za Cooleym. Snížit mohli Howard a Coronata, americký gólman vytěsnil Brownovu dorážku.
V závěrečné části se Američané nejdříve ubránili při Tkachukově vyloučení. Greaves potom zlikvidoval dvě šance Coronata a ve 49. minutě trefil Steeves z pravého kruhu protější tyč. Kanaďané se neprosadili při Leonardově vyloučení a v 54. minutě nepřekonal Cooleyho z úniku Martone. V závěru Američané sáhli k power-play, při které skórovali do prázdné branky Brown a Crosby.
Čtvrtfinále MS hokejistů
Švýcarsko – Švédsko 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 14. Josi (Malgin), 33. Malgin (Josi, Moser), 37. Thürkauf (Hischier, Josi) – 7. L. Karlsson (Heineman, Ekman-Larsson).
Rozhodčí: Brander, Kaukokari (oba Fin.) – Birkhoff, Gibbs (oba Kan.). Vyloučení: 5:3, navíc Kukan (Švýc.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 10 000.
Švýcarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Biasca – Niederreiter, Baechler, Ch. Bertschy – Thürkauf, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Rochette. Trenér: Cadieux.
Švédsko: Hellberg – Ekholm, Brännström, Ekman-Larsson, A. Johansson, J. Persson, J. Larsson, Hägg – Raymond, V. Björck, Stenberg – L. Karlsson, J. de la Rose, Heineman – Holmström, Sundqvist, Frondell – Silfverberg, Asplund, Grundström – Jack Berglund. Trenér: Hallam.
Norsko – Lotyšsko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 28. Koblar (Brandsegg-Nygard, Hurröd), 60. N. Steen (Pettersen).
Rozhodčí: Burzminski, Gour (oba Kan.) – Jonsson (Švéd.), Rampír (ČR). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7500.
Norsko: Haukeland – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby – Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen – Rönnild, E. Ö. Salsten, Elvsveen – Pettersen, Bakke Olsen, Vesterheim – Jacob Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen. Trenér: P. Thoresen.
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Andžans, Freibergs, Mamčics, Zile, Tumanovs – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Dzierkals, Egle, Tralmaks – Andersons, Batna, Krastenbergs – Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastinš – Buncis. Trenér: Vitolinš.
Kanada – USA 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 19. Celebrini (Scheifele, Mateychuk), 30. Holloway (Scheifele), 59. C. Brown (Whitecloud, R. O’Reilly), 59. Crosby (Cozens, Nurse).
Rozhodčí: Björk (Švéd.), Schrader (Něm.) – Durmis (SR), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 4:4, navíc Lindgren (USA) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 7500.
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Holloway – Vilardi, R. O’Reilly, Tavares – C. Brown, Minten, Martone – Finnie. Trenér: Donskov.
USA: D. Cooley – Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Carlile, Ufko – M. Tkachuk, Coronato, O. Moore – I. Howard, Hagens, Steeves – Olivier, Sasson, Cotter – Leonard, D. Nelson, M. Plante – Lafferty. Trenér: Granato.