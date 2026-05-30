Domácí vyhlíží finále, Norové touží prodloužit snovou jízdu. A co Kanada s Finskem?

Světový šampionát vrcholí a o jistotu zisku medailí zabojují v semifinále Švýcaři s překvapením turnaje z Norska a pak také Kanada s Finskem. Přímé přenosy sledujte na ČT sport od 15:00.
Švýcaři nemají zlato, Norové žádný cenný kov. O motivaci mají obě země postaráno. Švýcaři, kteří jsou poraženými finalisty z minulých dvou let, mají z MS celkem pět stříbrných medailí a osm bronzových. Na turnaji vyhráli všech osm utkání. Ve skupině neztratili ani bod, sílu ukázali i ve čtvrtfinále se Švédy, když zápas otočili po úvodním inkasovaném gólu a zvítězili 3:1.
V semifinále navíc budou mít zdánlivě nejschůdnějšího soupeře. „Snažíme se brát to krok za krok, utkání za utkáním. Čtvrtfinále bylo důležitým zápasem a my jsme tvrdě bojovali. Stejně se chceme prezentoval i nadále,“ řekl hvězdný útočník Nico Hischier. „Podali jsme slušný výkon, ale rádi bychom ještě ze své hry odstranili pár chyb,“ doplnil další forvard Damien Riat.
I hokejově malé země jsou konkurenceschopné
Norové, jejichž sílu pocítili ještě ve skupině ve Fribourgu i čeští hokejisté, které porazili 4:1, už s jistotou vyrovnají své historické maximum v podobě čtvrtého místa, na které dosáhli v roce 1951 v Paříži. Jenže tehdy zasáhlo do turnaje jen sedm týmů a Norsku stačily na čtvrtou příčku jen dvě výhry ze šesti duelů. Na probíhajícím MS bodovali ve skupině v šesti utkáních ze sedmi, z toho pětkrát vyhráli, a radovali se i po čtvrtfinále proti Lotyšsku (2:0).
Nyní se pokusí zaskočit spolufavorita na zlato. „Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou každým rokem menší a menší. Napříč Evropou se hraje spousta dobrých soutěží a v nich působí opravdu dobří hráči. Je fajn vidět, že i hokejově malé země jsou konkurenceschopné. My prožíváme fantastickou cestu turnajem, na kluky jsem hrozně hrdý, ale ještě nekončíme,“ prohlásil norský gólman Henrik Haukeland, jenž ve Švýcarsku proměnil šest zápasů ve výhru a už třikrát udržel čisté konto.
Kanadský vítězný standard a Finská vyrovnanost
Podobně suverénně jako Švýcaři prochází šampionátem také Kanada, které loni Dánové na domácím MS senzačně utnuli sérii devíti účastí alespoň v semifinále. Během ní dosáhli vyslanci kolébky hokeje čtyřikrát na zlato, naposledy v roce 2023. Na probíhajícím turnaji vyhráli Kanaďané všech sedm duelů skupinové fáze, ve čtvrtečním čtvrtfinále pak přehráli i zámořského rivala, obhájce titulu Američany (4:0).
„Cenná výhra. Mezi oběma týmy je vždy velká rivalita. Toužíme být neustále lepší a lepší. Vždy se snažíme poučit z předchozího zápasu a dělat ve hře co možná nejvíce dobrých věcí. Nastavili jsme si docela dobrý standard, kterého se potřebujeme držet i dál a ještě se herně posouvat,“ uvedla ofenzivní superhvězda mužstva Sidney Crosby.
Finové věří, že po slabších letech mohou opět pomýšlet i na nejvyšší mety. Zlato slavili naposledy v roce 2022 po třetím finále v řadě, ve stejném roce dosáhli na svůj první triumf pod pěti kruhy. Předchozí tři světové šampionáty končili jako poražení čtvrtfinalisté, ale v Curychu nestačili ve skupině pouze na Švýcary, v boji o semifinále jasně přehráli Čechy (4:1).
„Máme tady opravdu kvalitní tým. Všechny čtyři útoky jsou nebezpečné a umí dávat góly. Čtvrtfinále jsme zvládli dobře, ale příští zápas bude ještě o něco těžší. A my na něj musíme být dobře připravení,“ zdůraznil finský útočník Anton Lundell.