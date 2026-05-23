Ščotka a Mandát hrát se Slováky nebudou. Rulíkovi a spol. vypomůžou Moták s Grossem

Čeští hokejisté nastoupí do dnešního duelu mistrovství světa proti Slovensku se sedmi obránci a třinácti útočníky, vedle brankářské trojky Petra Kváči zůstanou na tribuně bek Jan Ščotka s útočníkem Janem Mandátem. Trenérskému štábu už budou v roli pozorovatelů a konzultantů k dispozici Zdeněk Moták s Pavlem Grossem. Pátý zápas Česka skupinové fáze ve Fribourgu začne v 16:20, studio sledujte živě už od 15:40 na ČT sport a ČT sport Plus.
Na plochu tréninkové haly dnes vyjeli jen gólmani Dominik Pavlát s Kváčou a Ščotka s Michalem Kovařčíkem, jenž bude opět v roli třináctého útočníka. „Rozbruslení bylo pro hráče dobrovolné. Do utkání půjdeme s třinácti útočníky a sedmi obránci. Hrát nebudou Honza Ščotka s Honzou Mandátem,“ nastínil asistent trenéra Jiří Kalous.
Trenérům jsou nově k dispozici Moták a Gross, kteří národní tým převezmou po šampionátu. Radim Rulík se svými spolupracovníky po turnaji skončí a vrátí se na extraligovou scénu v Kladně.
„S Pavlem už jsme spolupracovali během domácího mistrovství světa v Praze a ta spolupráce byla výborná. Kluci dají postřehy k utkání, podívají se na soupeře. Víc hlav víc ví. Jejich postřehy nám mohou pomoct. Nebudou posílat zprávy, jak máme hrát, ale budeme s nimi ve spojení přes vysílačku,“ nastínil Kalous, jak bude spolupráce vypadat.
V dnešním derby bývalých federálních partnerů budou ve hře důležité body. Vítěz bude blízko jistotě postupu do čtvrtfinále. Slováci jsou dosud bez porážky, ale nejtěžší soupeři je teprve čekají. Po Česku se utkají s Kanadou a se Švédy.
Na MS se Slováci z výhry nad českým týmem radovali naposledy v roce 2012, kdy na cestě za stříbrem zvítězili v semifinálové bitvě 3:1.
„Další velmi těžké utkání. Emoční náboj tam byl, je a bude. Chceme k tomu přistoupit zodpovědně, nenechat se unést emocemi v negativním slova smyslu. Potřebujeme, abychom hráli dobře, zodpovědně, nenechali se vylučovat a naopak se soustředili na naši hru. Slováci hrají výborně. Ještě budeme mít mítink, kde si ukážeme věci, na které si musíme dát pozor,“ řekl Kalous.
Předpokládaná sestava ČR proti Slovensku
Kořenář – Hronek, Kempný, Alscher, Ticháček, Hájek, Cibulka, T. Galvas – M. Kaut, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Kubalík – D. Voženílek, Melovský, Blümel – O. Beránek, Černoch, Chmelař – M. Kovařčík.