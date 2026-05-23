Národní tým čeká důležitý zápas se Slovenskem, vítěz se přiblíží čtvrtfinále

Česká reprezentace narazí v pátém vystoupení na světovém šampionátu na Slovensko. Ve hře budou důležité body, které mohou vítězný tým přiblížit k postupu do play-off mistrovství světa. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 15:40.
Derby bývalých federálních partnerů přidává na atraktivitě postavení v tabulce. Druzí Slováci mají 11 bodů, třetí Češi jsou o bod zpátky. Oba týmy odehrály dosud ve Fribourgu shodně po čtyřech utkáních a shodou okolností ztratily jen se Slovinskem. Rulíkův výběr prohrál v prodloužení, Slováci zvítězili až po nájezdech.
„Pro nás je to další těžký zápas na mistrovství. Nemůžeme to brát jako derby, ale další velmi důležité utkání, které chceme vyhrát. Uděláme pro to všechno. Dokud není hotové čtvrtfinále, chce se tam dostat každý. A dokud není uzavřená skupina, je o co hrát,“ prohlásil asistent Jiří Kalous.
Důležité bude udržet na uzdě emoce, které vzájemné duely v minulosti provázely. „Musíme se soustředit na svou hru a na to, co chceme hrát. V žádném případě tam nechceme mít nějaké zbytečné oplácení. Co bude hrát Slovensko, je jejich věc. Chceme bojovat a získat co nejdříve jistotu postupu do čtvrtfinále,“ uvedl Kalous.
Odmítl, že by pro trenéry bylo snadnější správně nachystat tým na silné soupeře než na outsidery jako Slovinsko či Itálii, s nimiž se mužstvo trápilo. „Zní to možná jako klišé, ale snažíme se v tom nedělat rozdíly. Potřebujeme hrát naši hru a z těch kluků to prostě dostat bez ohledu na to, kdo stojí na druhé straně,“ řekl Kalous.
„Trochu speciální to je, na druhou stranu já k tomu přistupuju tak, že je to další zápas, další těžký soupeř na mistrovství světa. Že je to derby se Slováky, si úplně do hlavy nedávám. Co bude plus, tak to budou diváci. Máme skvělé fanoušky, podporují nás po celou dobu mistrovství, což je super. Slováci říkali, že také mají super fanoušky, takže si myslím, že bude super atmosféra, na to se osobně hodně těším,“ prohlásil útočník Matěj Blümel.
„Chceme udělat týmový úspěch, na emoční výlevy není prostor. Je to o nás. Když budeme maximálně koncentrovaní, dopadne to dobře,“ je přesvědčený obránce Michal Kempný. „Čekám skvělý zápas, který chceme zvládnout. Blížíme se do finiše skupiny a každý bod je důležitý,“ řekl Kempný.
Na velké akci na sebe oba soupeři narazí po třech letech. Na MS v Rize 2023 vyhráli Češi na úvod turnaje 3:2. V konečném účtování skupinové fáze to byly klíčové body, které je posunuly ze čtvrté příčky do čtvrtfinále, Slováci zůstali o dva body pátí a šampionát pro ně skončil. Od té doby se oba týmy střetly čtyřikrát v přípravě, vždy vyhráli Češi a prodloužili vítěznou šňůru ve vzájemných kláních na osm utkání.
Trenér Slovenska Vladimír Országh očekává emotivní utkání. „Emoce samozřejmě budou, kluci jsou nastartovaní, ale Češi mají obrovskou kvalitu. Že se trápili, to tak prostě někdy je. Pořád mají výborné mužstvo. Hraje se těžko proti každému soupeři. Češi však ukázali tvář v zápase se Švédskem,“ připomněl výhru Česka nad týmem Tre Kronor 4:3. „Pro lidi to vždycky bude velké derby. A i kluci to tak vnímají,“ dodal kouč, jenž v neděli oslaví 49. narozeniny.
Na MS se Slováci z výhry nad Čechy radovali naposledy v roce 2012, kdy vyhráli semifinálovou bitvu 3:1. „Dlouho jsem s nimi nehrál. Ani si nepamatuju, kdy to bylo naposledy, ale těším se,“ řekl útočník Dominik Kubalík. „Je to bratrský souboj. Ty zápasy bývají vypjatější, emotivnější, spousta kluků se zná z extraligy. Emoce tam asi budou i v sobotu. Vždycky je to vyšperkované, moc se těším. Slováci hodně bruslí, dávají hodně gólů, mají mladý tým. Ale to my taky,“ uvedl Kubalík.
Předpokládaná sestava Česka
Kořenář – Hronek, Kempný, Alscher, Ticháček, Hájek, Cibulka, T. Galvas – M. Kaut, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Kubalík – D. Voženílek, Melovský, Blümel – O. Beránek, Černoch, Chmelař – M. Kovařčík.