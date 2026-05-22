Český tým hledá ideální složení útoků. Změny byly potřeba, je to impuls, hlásí kapitán Červenka

Ofenziva národního týmu byla proti outsiderům zabrzděná. Realizační tým v čele s Radimem Rulíkem se ji snaží před utkáním proti slovenskému rivalovi oživit. Češi trénovali v pozměněných útocích, v tempu a s hlasitými pokyny hlavního kouče.
Kaut – Sedlák – Červenka
Na své poměry zatím Roman Červenka a Lukáš Sedlák bodově tolik nevyčnívají. Oba ve čtyřech zápasech zapsali bilanci 1 + 1. Nyní k nim trenéři přidali nového parťáka, který si s nimi naskočil už v utkání s Itálií. Martin Kaut tak dokreslil ryze pardubickou lajnu.
„Rozhodně byl impuls potřeba. Italům zachytal skvěle gólman. Nějaké šance jsme měli, ale je dost co zlepšovat. Se soupeři, když se dostanete do vedení a dáte dva góly, tak to může vypadat jinak. Jenže ani jednou se nám to nepovedlo a potom ty zápasy tak vypadaly. Kredit italskému gólmanovi, chytal úplně neskutečně. Na to se nedá vymlouvat, my jsme ty góly měli dát. Věřím, že nás proti Slovensku čeká trochu jiný zápas,“ vrátil se k předchozímu utkání po pátečním tréninku Červenka.
Flek – Tomášek – Kubalík
Reakcí realizačního týmu, aby se dali tito tři dohromady, se zápas proti Italům zachránil. Vítězný gól na 2:1 totiž obstaral Jakub Flek po práci Davida Tomáška a dobré cloně před brankářem od Dominika Kubalíka. Předtím ve druhé lajně naskakoval Daniel Voženílek.
„Když budu jako centr mluvit za svoji lajnu, tak jsme měli slušné zápasy, ale trenéři cítili, že tomu potřebovali dát impuls. Zkusili to a vyšlo to v té třetí třetině proti Italům,“ řekl Tomášek, jenž je nejproduktivnějším českým hráčem s pěti asistencemi. „Hráli jsme spolu už v přípravě a víme, co od sebe můžeme očekávat. Zatím to funguje, jsem spokojený,“ přidal Kubalík.
Voženílek – Melovský – Blümel
Nově složená formace, kam se sesunula křídla z prvního a druhého útoku – Daniel Voženílek a Matěj Blümel. Mezi nimi se nachází centr Matyáš Melovský. Blümel je druhý nejproduktivnější hráč týmu s dvěma góly a dvěma přihrávkami.
„Je to normální změna. Trenéři to nějak vycítili, že nám to asi ne úplně šlo se Sedlem a Červusem. Pak jsme po změnách dali i nějaké góly. Zatím to vyšlo a pak není důvod něco dalšího měnit zpět. Všichni jsme tady natolik zkušení, že můžeme hrát s kýmkoliv. Jsme jeden tým, vzhůru na další zápas,“ prohlásil útočník z organizace Bostonu.
Beránek – Černoch – Chmelař
Jediná formace, která se od začátku turnaje (vyjma plánu pro druhý duel) nemění, je ta čtvrtá. S karlovarským duem Beránek – Černoch, k nimž pasuje Chmelař. Trio plní zatím celkem solidně úkoly, které se od čtvrté formace čekají. Přesto vidí trenéři celkově v ofenzivě týmu mezery.
„Potřebujeme se víc tlačit do branky, aby se hráči víc uvolňovali, když vyjíždíme z rohu. Abychom měli předbrankový prostor silný, měli v něm dva hráče, ideálně i třetího, co přijíždí ze shora. Jsou to věci, které rozhodují. Dobře víme, že z těchto situací branky padají. A my jim musíme jít naproti,“ uzavřel asistent trenéra Jiří Kalous.
Předpokládaná sestava Česka
Kořenář – Hronek, Kempný, Alscher, Ticháček, Hájek, Cibulka, T. Galvas – M. Kaut, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Kubalík – D. Voženílek, Melovský, Blümel – O. Beránek, Černoch, Chmelař – M. Kovařčík.