Sami sobě jsme ukázali návod, věří Sedlák před čtvrtfinále

Český tým se po neúspěšném, leč výkonnostně zlepšeném, zakončení skupinové fáze přesunul do Curychu, kde ve čtvrtek nastoupí do čtvrtfinálového utkání s Finskem. Lukáš Sedlák věří, že právě utkání s Kanadou by mohlo být klíčem k úspěchu. Přímý přenos čtvrtfinálového utkání sledujte ve čtvrtek od 15:40 živě na ČT sport a ČT sport Plus.
„Myslím, že je důležité, že jsme sami sobě ukázali ten návod pro ty zápasy. Takhle musíme hrát s jakýmkoliv soupeřem. Čtvrtfinále je samozřejmě vždycky těžké. Finové hrají dobrý hokej, ale my jsme sami sobě ukázali, jaká cesta vede k úspěchu a jak musíme hrát, abychom zápas mohli zvládnout,“ řekl Sedlák.
Pohonem k lepšímu výkonu podle něj zatím bylo vstřelit první branku. „S Dánskem jsme rychle vedli dva nula a pak ten zápas vypadal úplně jinak. S Itálií jsme naopak dlouho gól nemohli dát a naopak ho dostali. Ten první gól proti takovým soupeřům vždycky pomůže,“ přiblížil.
Proslov v kabině po duelu s Norskem podle všeho dopadl na úrodnou půdu. „Myslím, že to není ani tolik o zvyšování hlasu. Spíš je to o tom, abyste ukázali cestu všem v týmu. Každý by se měl dívat na toho spoluhráče vedle, a když vidí, že odevzdává maximum, tak to chtít udělat taky,“ poznamenal Sedlák.
„Je to prostě spíš o tom dostat všechny na stejnou stránku. Já chci jít raději ostatním příkladem, než někomu nějak domlouvat, protože ten člověk to stejně musí pochopit sám. Musí to vidět, prožít si to. Kolikrát ta slova nezafungují. Je to pak spíš o tom, jak se prezentujete na ledě. Takže spíš jít příkladem na ledě, než někomu něco říkat,“ uvedl Sedlák.
Síly však ubývají. Třiatřicetiletý kapitán Pardubic zažívá po olympiádě a play-off extraligy již třetí vrchol sezony. „Je ale určitá výhoda, jakmile víte, že zbývá jen pár zápasů, a když se tam musíte vydat, ať to stojí, co to stojí. Těch sil už samozřejmě tolik není, ale to je pro všechny týmy stejné,“ poznamenal Sedlák.
Svoji účast na šampionátu musel zvažovat
S ohledem na olympijskou účast a následné tažení Dynama za titulem se také rozhodoval, zda vůbec vyslyší volání reprezentačního kouče Radima Rulíka. „Musíte vědět, že tomu týmu můžete něco dát a jste schopný to celé absolvovat tak, abyste na ledě nechal sto procent. Jak se ale blíží ten konec, je to jako cílová rovinka maratonu, jakmile vidíte konec, tak se vydáte na sto procent, takže teď už to není tak hrozné,“ přiblížil Sedlák.
„Na začátku ale začínáte všechno zase nanovo, takže je těžké do toho tu hlavu zase dostat. To je právě to, čeho jsem se bál, proto jsem možná maličko váhal, jestli na to budu ještě připravený obětovat tomu znovu tu energii a úsilí, protože nemá cenu někam jezdit se jen tak klouzat. Snažím se nechávat tam každé střídání všechno, co mám. A teď už je to s vědomím pár zápasů do konce jednodušší,“ doplnil Sedlák.
Finsko podle něj bude nepříjemné
Dobře vnímá, jakými výkony se na šampionátu prezentují Finové. „Skvělý tým jako každý rok. Skvěle bruslí, jsou nepříjemní, nevynechají jediný souboj a dobře brání. Nepadá většinou moc gólů,“ vyjmenoval. „Věřím, že jsme všichni viděli, kolik úsilí a jaká cesta vede k tomu, abychom v zápase byli úspěšní. My to tam jen musíme dostat celých šedesát minut,“ zdůraznil.
Čtvrtfinálový sok Česka ztratil body jen po prohře v duelu se silnými Švýcary o vítězství ve skupině A. „Všichni víme, jak Finové hrají. Je třeba myslet vždy jen na další střídání, aby ho každý z nás odvedl na sto procent. Uvidíme, na co to pak bude stačit,“ podotkl Sedlák.
Po duelu s Kanadou se řada hráčů dostala do postele až kolem třetí čtvrté hodiny ranní. I proto reprezentace zrušila na dnešní odpoledne plánovaný trénink v Curychu. „Všichni jsme si trošku přispali, dali si snídani a vyrazili směr Curych. Je to zhruba hodinku a půl, takže nic hrozného. Odpočinek a energie jsou důležitější než vidět halu nebo se projet na ledě. Hlavně aby byla dobře nastavená hlava a byl dostatek energie,“ řekl Sedlák, jenž se ale se spoluhráči chystal na lehkou procházku, jak byl tým zvyklý už z Bernu. „To abychom trošku prokrvili tělo,“ dodal.