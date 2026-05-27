Kempný: Čeká nás nejdůležitější zápas, podle něho se rozhodne, jestli bude MS úspěšné

Slibně rozehraný duel s Kanadou nedotáhli čeští reprezentanti do vítězného konce, tým má ale podle Michala Kempného na čem stavět. Ve čtvrtfinále je čeká výzva v podobě Finů v čele s kapitánem Aleksanderem Barkovem. Český obránce považuje Seveřany za těžkého soupeře. Finové byli v curyšské skupině A do posledního duelu se Švýcary neporažení a bodově stoprocentní. Souboj s obhájci stříbra ztratili až v závěru. Do utkání s Českem půjdou v roli favorita.
„Kvalitní soupeř. Hráli jsme proti nim v přípravě před mistrovstvím světa. Zkušený tým, nečeká nás nic jednoduchého, tak to prostě je. Teď už ty zápasy budou jen těžké. Musíme se maximálně připravit, abychom to zvládli,“ prohlásil Kempný.
Češi věří, že s bojovným a odhodlaným výkonem, jakým se prezentovali v úterý proti Kanadě, mohou uspět a favorita zaskočit.
„Něco jsme si k tomu po zápase s Nory řekli. Hlavně to, že takhle to dál nejde. Prohrát se může, chyby se stát můžou, je to hokej. Ale když tam není srdce, bojovnost, ochota hrát jeden pro druhého, tak bez toho hrát nejde. Jsem strašně rád, že to tam proti Kanadě bylo. Můžeme na tom stavět,“ věří Kempný.
Varovným signálem pro české hokejisty byl v utkání s Norskem pískot fanoušků, kteří evidentně postrádali právě bojovnost a větší zápal pro hru.
„Nevím, jestli jsem to v nároďáku někdy vůbec zažil. Příjemné to nebylo,“ podotkl Kempný. „Na druhou stranu to absolutně chápu. Lidé váží dlouhou cestu... Samozřejmě už to nejde vrátit, je to za námi. Na duel s Kanadou zase přijela velká spousta fanoušků, moc jim děkujeme, že nás podporovali. Viděli úplně jiné mužstvo než v pondělí,“ dodal pětatřicetiletý zadák.
Právě zápas, za kterým se lze ohlédnout s pozitivními dojmy, mužstvo potřebovalo. „Makali jsme, dřeli jsme. Škoda, že to nedopadlo výsledkově, ale myslím si, že tohle je cesta. My jsme hlavně chtěli, aby tam byla týmovost, to srdce, abychom hráli jeden pro druhého. To se tam ukázalo, bylo to vidět. Ale nedotáhli jsme to do vítězného konce,“ konstatoval Kempný.
Výhru Kanady zařídili Sidney Crosby a nastupující hvězda Macklin Celebrini. „Jsou to rozdíloví hráči, kteří ve velkých a rozhodujících momentech dokážou najít geniální věc, kterou nikdo nečeká. A to se ukázalo i tentokrát,“ poznamenal uznale Kempný.
Zápas připomněl únorový olympijský turnaj v Miláně. Také na něm Češi střídali lepší chvilky s výrazně horšími, ale pak svedli ve čtvrtfinále právě s Kanadou úchvatnou bitvu, kterou ztratili až v prodloužení.
„Tam to ale pro nás byla konečná. Teď to sice skončilo rovněž prohrou, ale můžete být jako tým ještě pořád úspěšní a něčeho dosáhnout. Čeká nás nejdůležitější zápas, podle něho se rozhodne, jestli bude šampionát úspěšný, nebo ne,“ řekl Kempný.