S hymnou i vlajkou: World Boxing ruší omezeni pro ruské sportovce

Ruští boxeři se mohou účastnit mezinárodních soutěží pod státní vlajkou i s hymnou. Federace World Boxing oznámila, že zrušila omezení, která platila od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru roku 2022. Válka přitom dál trvá.
„Výkonná rada souhlasila s tím, že ruští sportovci se nyní budou účastnit soutěží World Boxing stejně jako boxeři z jakékoli jiné národní federace,“ uvedla po zasedání své výkonné rady v Glasgow světová federace, jež vznikla před třemi lety jako náhrada za kontroverzní asociaci IBA a jejímž členem je i česká asociace.
Zástupci mezinárodní federace zároveň stanovili pro Rusko dvě podmínky. „World Boxing však bude přísně sledovat chování ruských delegací během akcí, stejně jako jejich dodržování antidopingových protokolů,“ uvedli.
Od konce dubna mohli boxeři z Ruska i jeho spojence Běloruska startovat v mezinárodních soutěžích pod neutrální vlajkou, nyní už bez omezení. Podobně se rozhodly i jiné sportovní federace po výzvě MOV ke zmírnění sankcí, například plavecká, juda, šermu, zápasu, stolního tenisu nebo moderního pětiboje.
Zákaz pro Rusko naopak dál platí třeba v ledním hokeji, fotbalu, atletice, biatlonu nebo míčových sportech. V některých dál mohou soutěžit jen jako neutrální.