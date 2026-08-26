Češi se nechtějí utkávat s Ruskem a bojkotují mládežnické ME ve flag fotbalu

České týmy v americkém fotbalu nebudou kvůli účasti Ruska startovat na zářijovém mistrovství Evropy do 15 a 17 let. Předseda České asociace amerického fotbalu (ČAAF) Radim Kroulík na svazovém webu uvedl, že mezinárodní federace IFAF o navrácení ruských týmů do soutěží ostatní členské země předem neinformovala.
Na ME ve flag fotbalu, což je olympijská bezkontaktní verze amerického fotbalu, tak neodcestuje smíšený výběr do 15 let ani chlapci do 17 let. Ti měli v Itálii obhajovat loňský bronz z Innsbrucku.
„V průběhu roku IFAF interně zveřejnila účastníky a s překvapením jsme zjistili, že v kategoriích U15 mix a U17 chlapci jsou zařazeny také týmy Ruska. IFAF o navrácení ruských týmů do soutěží neinformovala ani na prosincovém kongresu, ani později jakoukoliv jinou formou,“ uvedl Kroulík.
Federace to vysvětlila doporučením Mezinárodního olympijského výboru, který letos umožnil návrat ruských týmů do soutěží. „V současné situaci není možné, aby se naše týmy utkávaly na hřišti s Ruskem (o absurditě zápasů mezi Ukrajinou a Ruskem nemluvě). Tento názor sdílí i drtivá většina našich klubů, které nám daly doporučení na turnaj v této podobě neodcestovat,“ doplnil předseda ČAAF.
Předseda ukrajinského svazu poslal na IFAF dopis s podmínkami, za kterých by byli ochotni se ME zúčastnit. „Týmy Ruska by se musely vzdát názvu, vlajky, státní hymny a startovat pod neutrálními symboly. Dále by proběhla prověrka všech členů výpravy zaměřená na nepřítomnost jakékoliv osoby, která veřejně podpořila, propagovala nebo schválila vojenskou agresi proti Ukrajině. K této výzvě jsme se přidali také a IFAF jsme informovali o tom, že v případě nesplnění těchto podmínek se naše týmy turnaje nezúčastní,“ vysvětlil Kroulík.
Zároveň prohlásil, že se stydí za to, že se americký fotbal do této situace dostal. „Poškozuje to veškerou snahu, jak dostat americký fotbal pozitivním způsobem do popředí sportovní veřejnosti. Stydím se i za to, jak rychle se mí kolegové z ostatních států otočili zády k Ukrajině. Věřím, že zachování morální integrity je hodnotnější než jakýkoliv sportovní výsledek,“ dodal Kroulík.
Češi se spojili s ukrajinským svazem a navrhli alternativu. „Zároveň jsem jemu (šéfovi ukrajinského svazu – pozn. red.), ale i ostatním státům nabídl, že v Česku uspořádáme turnaj, aby naši hráči nepřišli o mezinárodní zápasy,“ uvedl v prohlášení Kroulík.