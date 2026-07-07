Rusko dostalo zelenou. MOV ruší suspendaci, sportovci mohou do kvalifikací

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní Hry v roce 2028 v Los Angeles. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí, uvedli jeho představitelé v prohlášení.
Sankce uvalil MOV na Rusko po napadení Ukrajiny a kvůli začlenění sportovních organizací z anektovaných ukrajinských území 12. října roku 2023. Tím podle mezinárodního výboru porušilo olympijskou chartu. Dnes cestu ruským sportovcům k návratu do soutěží otevřel.
„Rozhodnutí bylo přijato po důkladné analýze právní komise MOV, a to s ohledem na to, že Ruský olympijský výbor již nezahrnuje mezi své členy žádné regionální sportovní organizace na územích spadajících pod jurisdikci Národního olympijského výboru Ukrajiny,“ oznámil olympijský výbor.
Doporučil zároveň sportovním organizacím, aby ukončily program prověřování neutrálního statusu Rusů. Zatím nicméně neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. „Toto rozhodnutí přijde ve vhodný čas,“ uvedl. Žádné akce se nadále v zemi konat nesmí.
Na poslední zimní olympiádě v únoru v Miláně a Cortině d'Ampezzo i na předchozí letní v Paříži 2024 startovalo několik Rusů jako neutrálních, museli tedy splnit požadavek, že aktivně nepodporují válku na Ukrajině.
Nadále však pro ně platí, že před návratem do soutěží musí splnit podmínky antidopingového programu a podstoupit několik zkoušek.
Český olympijský výbor v prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží.
„A to zejména kvalifikačních soutěží na olympijské hry a olympijských her samotných. Postoj Českého olympijského výboru je neměnný a vychází z jednoznačného rozhodnutí pléna ČOV v dubnu 2023. Mezinárodní olympijský výbor náš postoj zná, nemáme však právní nástroj, jak si jej vynutit,“ uvedl ČOV.
„Připomínáme, že iniciativa ČOV vedená diplomatem Michaelem Žantovským připravila v minulosti podklady, na jejichž základě byla pro Hry v Paříži 2024 a Miláně a Cortině 2026 alespoň výrazně omezena účast ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách pouze v jednotkách neutrálních sportovců,“ dodali představitelé ČOV.
Zato Rusko rozhodnutí přijalo s nadšením. „MOV vyslal jasný signál: olympijské hnutí musí zůstat bez politiky,“ řekl předseda tamního olympijského výboru Michail Děgťarjov.
Rovněž ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) ČTK řekl, že s rozhodnutím MOV nesouhlasí. „Dnešní rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci ruskému olympijskému výboru je asi radostnou zprávou pro Kreml a ruské sportovce, ale velmi špatnou zprávou pro svět,“ uvedl. „Zásadně s ním nesouhlasím,“ zdůraznil.
„Ať chceme, nebo ne, sport v Rusku je součástí státní propagandy, využívané i ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině a je odpovědné za desítky tisíc mrtvých, zraněných a spoustu utrpení. Do skončení války na Ukrajině bych proto na stávajících podmínkách účasti ruských sportovců a sportovkyň nic neměnil,“ dodal Šťastný.