Podruhé v sezoně NHL nepropustil David Rittich za svá záda v zápase jediný puk. Díky 27 zákrokům se výrazně podílel na výhře New York Islanders 2:0 nad městským rivalem Rangers. Dařilo se také Martinu Nečasovi, který dvakrát skóroval ze hry, proměnil i samostatný nájezd a přispěl k vítězství Colorada 6:5 nad Vegas. Gól Davida Pastrňáka neodvrátil prohru Bostonu 1:4 v Buffalu.
Rittich se blýskl čistým kontem. Nečas výrazně přispěl k výhře Colorada
Rittich při zranění týmové jedničky Ilji Sorokina nastoupil potřetí v řadě a podruhé za sebou dovedl tým k výhře. Proti Rangers byl za svůj bezchybný výkon zvolen první hvězdou zápasu a vylepšil tak své výborné statistiky.
V duelech proti Buffalu, New Jersey a Rangers dostal pouze tři branky ze hry a pokaždé vytáhl úspěšnost zákroků nad 93 procent. Skvělou formu z posledních dnů korunoval druhým čistým kontem v sezoně a potvrdil, že se mu po přesunu do New Yorku daří.
V počtu vychytaných nul je nejlepším z českých brankářů a mezi krajany vládne i v dalších ohledech. Má nejvyšší úspěšnost zákroků (91,9 procenta) a nejnižší průměr obdržených branek na zápas (2,25). V obou hlavních sledovaných statistikách navíc mezi brankáři s alespoň 10 odchytanými zápasy patří do nejlepší šestky v lize.
V sobotním programu nastoupil také Lukáš Dostál, duel proti Kings mu ale vůbec nevyšel. V utkání dvou celků z metropolitní oblastí Los Angeles inkasoval šest branek z 30 střel a úspěšnost zákroků dostal jen na 80 procent. Hned třikrát na něj vyzrál americký útočník Alex Laferriere.
Buffalo v duelu s Bostonem potvrdilo vzrůstající formu a po výhře 4:1 se radovalo poosmé v řadě. Ve vyrovnané tabulce Východní konference se Sabres dostali na dostřel play off a odsunuli Bruins na 13. pozici.
Jedinou branku poražených dal David Pastrňák, který i přes pátou týmovou prohru za sebou natáhl svou bodovou sérii na tři zápasy. Český kanonýr vstřelil svůj 406. gól v NHL a v historickém pořadí mu schází už jen dva přesné zásahy na druhého nejlepšího českého střelce Patrika Eliáše.
V aktuálním ročníku dal Pastrňák 15 branek a zatím kouká na záda Nečasovi. Útočník Colorada je po dvoubrankovém vystoupení v duelu proti Vegas na 18 brankách, což z něj dělá nejlepšího českého střelcem ročníku. Rodák z Nového Města na Moravě navíc se 49 body vládne produktivitě českých hokejistů.
Colorado díky Načasovu příspěvku porazilo Vegas 6:5 po samostatných nájezdech a vyhrálo posedmé v řadě. Třemi body se při výhře blýskli Sam Malinski (0+3) a Nathan MacKinnon (1+2).
Kanadský centr i přes další vydařený zápas dál kouká na záda nejproduktivnějšímu hráči NHL Connoru McDavidovi. Lídr Edmontonu při prohře 2:3 s Calgary dal jednu ze dvou branek svého týmu a protáhl svou bodovou sérii na 12 zápasů, ve kterých nasbíral 32 bodů.
Jednou asistencí Calgary pomohl k výhře v bitvě o Albertu Adam Klapka. Český útočník vylepšil svou bilanci na osm bodů za tři góly a pět asistencí.
Dokonce dva góly v sobotním programu připravil obránce Filip Hronek, ani jeho příspěvek ale neodvrátil domácí prohru Vancouveru 3:6 se San Jose. Hronek je s 22 body pátým nejproduktivnějším Čechem v NHL.