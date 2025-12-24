Rittich byl první hvězdou utkání, Hertl skóroval, Boston opět vysoko prohrál

Brankář David Rittich dovedl 31 zákroky hokejisty Islanders k výhře 2:1 nad New Jersey a byl zvolen první hvězdou úterního zápasu NHL. Tomáš Hertl přispěl gólem k vysoké výhře Vegas nad San Jose 7:2, Golden Knights zvítězili po třech porážkách. David Pastrňák si připsal asistenci, ale Boston utrpěl domácí debakl 2:6 s Montrealem a pro Bruins to byl čtvrtý neúspěch v řadě. Vítek Vaněček si vysloužil ocenění pro třetí hvězdu zápasu, stejně jako Rittich dostal jediný gól, ale Utah prohrál na ledě Colorada 0:1.
Třiatřicetiletý Rittich inkasoval pouze v 16. minutě, kdy ho střelou z mezikruží překonal obránce Brett Pesce. Pak už úřadovali pouze domácí Islanders. Po polovině utkání vyrovnal sedmou trefou v sezoně Simon Holmström a 75 sekund před třetí sirénou zajistil Ostrovanům dva body kanadský obránce Adam Pelech po závaru před brankou Jacoba Markströma. Klub z Long Islandu vyhrál po třech porážkách a Štědrý večer prožije na pátém místě velmi vyrovnané Východní konference.
„Byl to zábavný zápas a bavil jsem se při něm i já na střídačce stejně jako fanoušci v ochozech. Oba týmy měly spoustu brankových příležitostí. Líbilo se mi, jak jsme hráli, i když jsme prohrávali. Holmström odvedl skvělou práci při forčekování a srovnal. A na konci to pro nás rozlouskl Pelech. Miluji energii v naší hale, která se dostaví vždy poté, co skórujeme,“ uvedl kouč Islanders a bývalý brankář Patrick Roy.
Hertl v čase 14:57 poslal Golden Knights do vedení 4:0. Po chybě v rozehrávce Sharks mu posunul kotouč Pavel Dorofejev a odchovanec pražské Slavie dal 15. gól v sezoně. Už jen jediný ho dělí od nejlepšího českého střelce v soutěži Martina Nečase z Colorada.
Ve Vegas bodovalo jedenáct domácích útočníků a neprosadil se jen Švéd Alexander Holtz, který přitom strávil na ledě největší porci času. Golden Knights se posunuli na čtvrtou příčku Západní konference, Sharks jsou po třetí porážce za sebou bez bodového zisku devátí.
Třetí nejproduktivnější Čech v historii zámořské soutěže Pastrňák se do statistik zapsal 18 sekund před koncem první třetiny. Po jeho pobídce dostal Bruins do vedení 2:1 v početní převaze Alex Steeves. Pastrňák zaznamenal 40. bod v sezoně (14+26).
Hosté z Montrealu ale vyrovnali a v třetí třetině nasázeli gólmanovi Jeremymu Swaymanovi čtyři branky. Stejným poměrem prohrál Boston i v předchozím utkání s Ottawou.
Pavel Zacha odehrál za Bruins přes 15 minut. V brankovišti Canadiens dostal před Jakubem Dobešem přednost jednadvacetiletý Jacob Fowler, který zneškodnil 26 střel.
„Máme systém, o kterém víme, že funguje. V průběhu sezony nám přinesl spoustu výher. Teď se ale musíme rychle vzpamatovat a vrátit se k němu, než bude pozdě. Je před námi ještě spousta utkání. V posledních zápasech se ale zdá, že jsme byli lehce mentálně unavení a udělali spoustu chyb. Teď může naštěstí každý strávit pár dní se svými rodinami a vrátit se plný síly, protože jednodušší už to jednoznačně nebude,“ prohlásil Pastrňák.
Právě kvůli jeho nedovolenému postavení v brankovišti a úspěšné trenérské výzvě nešli Bruins na konci druhého dějství do vedení 3:2. Naopak ve třetí třetině podobný a nakonec vítězný gól Canadiens rozhodčí po přezkoumání u videa uznali.
Vaněčka překonal v Denveru pouze Samuel Girard přesným bekhendem v 28. minutě. Ostatních 25 střel český brankář pochytal. Nečas v domácím dresu po třech zápasech nebodoval, Vaněček mu chytil obě střely.
Avalanche po šesté výhře za sebou dál suverénně kralují celé soutěži. Mají na kontě 61 bodů, což je nejvíce v NHL před krátkou vánoční přestávkou od roku 1972.
Dallas s Radkem Faksou podlehl v prodloužení domácímu Detroitu 3:4. Rozhodl kapitán Red Wings Dylan Larkin, jenž v utkání skóroval dvakrát. Stars prohráli po čtyřech výhrách a na Colorado ztrácejí pět bodů. Faksa si připsal při téměř třináctiminutovém pobytu na ledě čtyři hity.
Snový večer prožil hvězdný Connor McDavid. Kanadský útočník pěti asistencemi přispěl k vysoké výhře Edmontonu 5:1 nad Calgary, za které nastoupil český dlouhán Adam Klapka. Hattrick si připsal německý reprezentant Leon Draisaitl.
Klapka byl v bitvě o provincii Albertu na konci zápasu u velké šarvátky, jinak zaznamenal tři hity. McDavid si v čele kanadského bodování soutěže polepšil na 67 bodů (23+44).
Výsledky NHL
Toronto – Pittsburgh 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
Branky: 10. Nylander, 14. Maccelli, 28. Lorentz, 52. Domi, 58. McMann, 59. Nylander – 10. Rust, 32. McGroarty, 41. Mantha. Střely na branku: 31:32. Diváci: 18 979. Hvězdy zápasu: 1. Nylander, 2. Domi, 3. McMann (všichni Toronto).
Detroit – Dallas 4:3 v prodl. (1:0, 0:2, 2:1 - 1:0)
Branky: 56. a 61. Larkin, 10. J. van Riemsdyk, 44. Finnie – 31. Hintz, 40. Benn, 52. W. Johnston. Střely na branku: 25:22. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. J. van Riemsdyk (oba Detroit), 3. W. Johnston (Dallas).
Washington – NY Rangers 3:7 (0:1, 3:1, 0:5)
Branky: 21. Carlson, 29. D. Strome, 33. Protas – 15. a 49. T. Raddysh, 54. a 59. Trocheck, 32. Cuylle, 50. Lafreniere, 58. Panarin. Střely na branku: 32:21. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck, 2. T. Raddysh (oba NY Rangers), 3. Protas (Washington).
Boston – Montreal 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)
Branky: 13. Chusnutdinov, 20. Steeves (Pastrňák) – 12. Blais, 22. Děmidov, 48. Z. Bolduc, 49. Caufield, 51. Suzuki, 53. Slafkovský. Střely na branku: 28:29. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Hutson, 2. Dobson, 3. Suzuki (všichni Montreal).
Ottawa – Buffalo 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Branky: 18. Greig, 30. Stützle – 16. a 61. Byram, 27. Östlund. Střely na branku: 26:25. Diváci: 17 753. Hvězdy zápasu: 1. Byram (Buffalo), 2. Greig (Ottawa), 3. Lyon (Buffalo).
NY Islanders – New Jersey 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Branky: 33. Holmström, 59. Pelech – 16. Pesce. Střely na branku: 25:32. David Rittich odchytal za NY Islanders celé utkání, z 32 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 96,9 procenta. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Rittich, 2. Pelech, 3. Holmström (všichni NY Islanders).
Carolina – Florida 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)
Branky: 5. Robinson, 22. Svečnikov – 44. Mikkola, 47. Kunin, 47. Lundell, 50. Bennett, 56. S. Jones. Střely na branku: 19:22. Diváci: 18 318. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. S. Jones, 3. Reinhart (všichni Florida).
Minnesota – Nashville 2:3 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Branky: 7. Faber, 21. Eriksson Ek – 15. O'Reilly, 18. Josi, 61. Stamkos. Střely na branku: 32:29. Diváci: 19 033. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Nashville), 2. Eriksson Ek (Minnesota), 3. O'Reilly (Nashville).
Chicago – Philadelphia 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Branky: 39. Donato – 11. Konecny, 32. Cates, 58. Grundström. Střely na branku: 21:26. Diváci: 20 256. Hvězdy zápasu: 1. Konecny (Philadelphia), 2. Donato (Chicago), 3. Cates (Philadelphia).
Colorado – Utah 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 28. Girard. Střely na branku: 26:32. Vítek Vaněček odchytal za Utah 57:42 minut, z 26 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 96,2 procenta. Diváci: 18 127. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. Girard (oba Colorado), 3. Vaněček (Utah).
Edmonton – Calgary 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Branky: 20., 22. a 46. Draisaitl, 7. Nugent-Hopkins, 32. Hyman – 16. Weegar. Střely na branku: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Hyman (všichni Edmonton).
Vegas – San Jose 7:2 (5:0, 1:1, 1:1)
Branky: 9. a 46. Marner, 2. Howden, 12. Sissons, 15. Hertl, 19. Stone, 39. R. Smith – 27. Celebrini, 49. Graf. Střely na branku: 26:23. Diváci: 18 092. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. R. Smith, 3. Dorofejev (všichni Vegas).
Los Angeles – Seattle 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Branky: 37. Fiala, 49. Kuzmenko – 22. Eberle, 28. Gaudreau, 37. Meyers. Střely na branku: 37:28. Diváci: 18 143. Hvězdy zápasu: 1. Eberle, 2. Tolvanen (oba Seattle), 3. Kuzmenko (Los Angeles).