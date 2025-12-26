Hokej

Tomášek končí v NHL, měl by se vrátit do švédské ligy


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

David Tomášek se dohodl v Edmontonu na předčasném ukončení smlouvy a podle zámořských médií zamíří z NHL zpět do švédské ligy. Devětadvacetiletý útočník by se měl vrátit do Färjestadu, v němž prožil dvě vydařené sezony, než se letos v dubnu dohodl s Oilers a podepsal jako nedraftovaný volný hráč jednocestnou smlouvu na 1,2 milionu dolarů.

Tomáškovi se vstup do elitní soutěže vydařil, začal v prvním útoku a hned při debutu v NHL si připsal první bod. Postupně ale začal sestavou rotovat, až skončil mezi náhradníky. V lize odehrál 22 zápasů a připsal si pět bodů za tři branky a dvě asistence.

Ve švédské lize se v sezoně 2023/24 stal s 25 góly z 52 zápasů nejlepším střelcem základní části a v minulém ročníku jako první Čech vyhrál produktivitu. Navíc byl zvolen nejužitečnějším hráčem SHL.

Ve Färjestadu měl před svým odchodem do NHL platnou smlouvu ještě na jeden rok, klub tak na něho stále vlastní práva.

