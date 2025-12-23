Brankář Daniel Vladař zlikvidoval 23 zákroků, a pomohl tak Philadelphii vyhrát 5:2 nad Vancouverem. Český gólman si připsal třináctou výhru v sezoně. Anaheim s Lukášem Dostálem v brance a kapitánem Radko Gudasem naopak nestačil 1:3 na Seattle.
Vladař vychytal Philadelphii již třináctou výhru
Vladař dlouho držel naději na první čisté konto v ročníku. Připravil ho o něj až v 54. minutě Max Sasson, když vyšel úspěšně ze souboje jeden na jednoho a střelou mezi nohy snížil na 1:3.
Domácí Philadelphii poslal do vedení v 34. minutě Nikita Grebjonkin. Vítězství si pak hokejisté Flyers zajistili kanonádou v poslední dvacetiminutovce, kdy se radovali ze čtyř gólů. Úspěšní v zakončení byli Carl Grundström, Christian Dvorak, Owen Tippett a do prázdné branky přesně mířící ruský mladík Matvej Mičkov. Sedmnáct sekund před koncem zmírnil porážku Canucks ještě Drew O'Connor.
Za kanadský celek nastoupili obránce Filip Hronek i útočník David Kämpf. Hronek strávil na ledě nejvíce času z týmu, přes 22 minut. Na Vladaře vystřelil dvakrát, ve statistice plus/minus měl čtyři záporné body. Kämpf byl u jednoho obdrženého gólu.
Flyers bodovali v sedmi z posledních osmi zápasů a ve Východní konferenci jsou třetí. Stejný počet 43 bodů mají i Washington, Tampa Bay a Montreal. Canucks neuspěli po čtyřech výhrách.
„Jsem rád, že jsme konečně zase doma. Měli jsme teď několik utkání venku, museli se vzpamatovat z cestování a snažit se co nejvíce využít podpory vlastních fanoušků. Dnes byli opravdu úžasní. Už při rozcvičce bylo jasné, že jich tu bude hodně a byli jsme připraveni předvést jim to nejlepší, co v nás je,“ řekl útočník Flyers Tippett k divácké kulise v Xfinity Mobile Areně, kam si našlo cestu bez šesti lidí rovných dvacet tisíc diváků.
Utkání mělo speciální příchuť pro trenéra Philadelphie Ricka Toccheta, neboť poprvé koučoval zápas proti Vancouveru, který vedl v předchozích třech sezonách.
Dostál inkasoval dvě branky z 20 střel. Poprvé byl bezmocný v 25. minutě, kdy puk za jeho záda dopravil během početní převahy Kraken Frederick Gaudreau. Ještě v téže třetině srovnal na 1:1 sedmým gólem v sezoně útočník Mikael Granlund a skóroval ve čtvrtém utkání v řadě. Eberle pak rozhodl o výhře Seattlu v 51. minutě a pojistil ji v závěru střelou do prázdné branky. Pětatřicetiletý Gudas odehrál téměř 19 minut a měl čtyři hity.
Po nedávné výměně ze Seattlu září v dresu Columbusu třicetiletý Mason Marchment. K porážce domácích Los Angeles 1:3 přispěl dvěma přesilovkovými góly a v novém působišti už má tři trefy ve dvou zápasech.
Tampa Bay zdolala St. Louis 4:1, výhru řídil třemi body (1+2) obránce Darren Raddysh. Do vedení ji dostal už po 21 sekundách Pontus Holmberg. Skóre pak uzavřel Oliver Bjorkstrand a jako čtvrtý dánský hokejista si připsal 400. bod v NHL.
Výsledky NHL
Tampa Bay – St. Louis 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky: 1. Holmberg, 10. D. Raddysh, 29. Cirelli, 46. Bjorkstrand – 27. Faulk. Střely na branku: 17:24. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. D. Raddysh, 2. Vasilevskij (oba Tampa Bay), 3. Faulk (St. Louis).
Philadelphia – Vancouver 5:2 (0:0, 1:0, 4:2)
Branky: 34. Grebjonkin, 46. Grundström, 48. Dvorak, 56. Tippett, 59. Mičkov – 54. Sasson, 60. O'Connor. Střely na branku: 39:25. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, z 25 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 92 procent. Diváci: 19.994. Hvězdy zápasu: 1. Grebjonkin, 2. Abols, 3. Grundström (všichni Philadelphia).
Anaheim – Seattle 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Branky: 36. Granlund – 51. a 60. Eberle, 25. Gaudreau. Střely na branku: 40:21. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 58:44 minut, z 20 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Diváci: 16.214. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer (Seattle), 2. Granlund, 3. Gudas (oba Anaheim).
Los Angeles – Columbus 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Branky: 39. Kuzmenko – 5. a 20. Marchment, 55. Marčenko. Střely na branku: 24:30. Diváci: 18.415. Hvězdy zápasu: 1. Marchment, 2. Severson, 3. Marčenko (všichni Columbus).