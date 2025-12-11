Národní tým čeká olympijská generálka v podobě Švýcarských her. Na úvod druhého turnaje Euro Hockey Tour v sezoně se střetne v Liberci s Finskem. Kapitánem bude Roman Červenka, jenž ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny, v brance nastoupí Dominik Pavlát. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 18:30.
Reprezentace v čele s Červenkou a Pavlátem vstoupí do druhého turnaje EHT soubojem s Finskem
Oba týmy se utkají po měsíci. V listopadu v Tampere vyhráli Finové na domácím turnaji 4:2, když zápasu dlouho dominovali. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se prosadili až ve třetí třetině, kdy prohrávali již 0:3.
„Cíleně jsme se připravovali na aktivní přístup Finů, protože oni opravdu velmi aktivně a agresivně napadají v útočném pásmu. Stejné je to, když hrají v oslabení. Na nic nečekají a jsou aktivní. Snažili jsme se trošinku simulovat napadání, když jsme trénovali přesilovky respektive oslabení,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.
Český výběr by měl být nyní silnější než na první akci EHT. Poté, co z kádru vypadl nemocný útočník Jáchym Kondelík, má Rulík se svými asistenty k dispozici 11 hokejistů, kteří se před rokem podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Do týmu se vrátili například Červenka, Ondřej Kaše, Daniel Voženílek nebo Jan Rutta.
„Myslím si, že je určitá výhoda, že spousta kluků zná herní systém, který chceme hrát. Je to vidět i v tréninku, souhra už tam relativně funguje. Kolikrát se to liší od klubových herních systémů, ale rychle si to připomenou. Kluci, kteří na akce jezdí, tak už vědí, na co klademe důraz. A je to vidět, že cvičení jsou plynulá,“ pochvaloval si Kalous.
Šanci v brance dostane na úvod turnaje zkušenější Pavlát, debutující Nick Malík by měl nastoupit v sobotu v Curychu proti Švýcarsku. „Bude to skvělé chytat tady před domácím publikem a už se na to těším. Beru to ale jako každý jiný zápas. Připravím se, jak nejlépe umím. Půjdeme do zápasu s pokorou a budeme chtít zvítězit,“ řekl Pavlát.
Šestadvacetiletý gólman působí v Ilvesu Tampere, znalost soupeřů ale nebude moct využít. Kouč Antti Pennanen totiž tým složil výhradně z krajánků ze Švýcarska a Švédska. „Styl ale asi bude podobný,“ uvedl Pavlát, jenž má na kontě pět startů za reprezentaci.
Český tým se těší i na atmosféru v liberecké aréně, která by měla být vyprodaná. „Je tady krásný zimák a lidi tady umí fandit, takže se těšíme,“ řekl Kalous před posledním utkáním v domácím prostředí před olympiádou v Miláně. „I proto by bylo samozřejmě fajn, kdyby se nám zápas povedl, ale stejně fajn by bylo, kdyby se nám povedl celý turnaj. A to je náš cíl,“ podotkl Kalous.
Ze sedmadvacetičlenné nominace do zápasu nezasáhnou obránci Daniel Gazda, Filip Pyrochta a útočníci Petr Kodýtek, Matyáš Kantner a Pavel Kousal.
Související články
Červenka oslavil čtyřicetiny. Doufám, že vydrží zdraví a vyjde i nejlepší forma, přeje si k olympiádě
10. 12. 2025
Rousek se těší na národní tým: Poslední sezony to nevycházelo kvůli play-off v AHL
10. 12. 2025
Rulík oznámil nominaci na Švýcarské hry. Vrací se Červenka, Kaše či Rutta
3. 12. 2025
Oba týmy se utkají po měsíci. V listopadu v Tampere vyhráli Finové na domácím turnaji 4:2, když zápasu dlouho dominovali. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se prosadili až ve třetí třetině, kdy prohrávali již 0:3.
„Cíleně jsme se připravovali na aktivní přístup Finů, protože oni opravdu velmi aktivně a agresivně napadají v útočném pásmu. Stejné je to, když hrají v oslabení. Na nic nečekají a jsou aktivní. Snažili jsme se trošinku simulovat napadání, když jsme trénovali přesilovky respektive oslabení,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.
Český výběr by měl být nyní silnější než na první akci EHT. Poté, co z kádru vypadl nemocný útočník Jáchym Kondelík, má Rulík se svými asistenty k dispozici 11 hokejistů, kteří se před rokem podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Do týmu se vrátili například Červenka, Ondřej Kaše, Daniel Voženílek nebo Jan Rutta.
„Myslím si, že je určitá výhoda, že spousta kluků zná herní systém, který chceme hrát. Je to vidět i v tréninku, souhra už tam relativně funguje. Kolikrát se to liší od klubových herních systémů, ale rychle si to připomenou. Kluci, kteří na akce jezdí, tak už vědí, na co klademe důraz. A je to vidět, že cvičení jsou plynulá,“ pochvaloval si Kalous.
Šanci v brance dostane na úvod turnaje zkušenější Pavlát, debutující Nick Malík by měl nastoupit v sobotu v Curychu proti Švýcarsku. „Bude to skvělé chytat tady před domácím publikem a už se na to těším. Beru to ale jako každý jiný zápas. Připravím se, jak nejlépe umím. Půjdeme do zápasu s pokorou a budeme chtít zvítězit,“ řekl Pavlát.
Šestadvacetiletý gólman působí v Ilvesu Tampere, znalost soupeřů ale nebude moct využít. Kouč Antti Pennanen totiž tým složil výhradně z krajánků ze Švýcarska a Švédska. „Styl ale asi bude podobný,“ uvedl Pavlát, jenž má na kontě pět startů za reprezentaci.
Český tým se těší i na atmosféru v liberecké aréně, která by měla být vyprodaná. „Je tady krásný zimák a lidi tady umí fandit, takže se těšíme,“ řekl Kalous před posledním utkáním v domácím prostředí před olympiádou v Miláně. „I proto by bylo samozřejmě fajn, kdyby se nám zápas povedl, ale stejně fajn by bylo, kdyby se nám povedl celý turnaj. A to je náš cíl,“ podotkl Kalous.
Ze sedmadvacetičlenné nominace do zápasu nezasáhnou obránci Daniel Gazda, Filip Pyrochta a útočníci Petr Kodýtek, Matyáš Kantner a Pavel Kousal.
Související články
Červenka oslavil čtyřicetiny. Doufám, že vydrží zdraví a vyjde i nejlepší forma, přeje si k olympiádě
10. 12. 2025
Rousek se těší na národní tým: Poslední sezony to nevycházelo kvůli play-off v AHL
10. 12. 2025
Rulík oznámil nominaci na Švýcarské hry. Vrací se Červenka, Kaše či Rutta
3. 12. 2025