Návrat do národního týmu po pěti letech. Lukáš Rousek bude mít na nadcházejících Švýcarských hrách šanci rozšířit seznam 12 startů za národní tým. V létě se po čtyřech letech vrátil ze zámoří do Evropy a působí ve švédském Jönköpingu. Čtvrteční úvodní zápas turnaje proti Finsku v Liberci, v němž může Rousek nastoupit, nabídne od 18:30 program ČT sport a ČT sport Plus.
Rousek se těší na národní tým: Poslední sezony to nevycházelo kvůli play-off v AHL
Rousek si váží toho, že dostal pozvánku do reprezentace na druhý turnaj seriálu Euro Hockey Tour. „Pozvánka mě potěšila. Na nároďák jsem se vždycky těšil už v mladém věku, kdy jsem nabíral zkušenosti. A i teď, po takové době, být zpátky v národním týmu je super pocit,“ řekl šestadvacetiletý útočník.
Trenéři národního týmu včetně Radima Rulíka měli v minulosti zájem Rouska pozvat do přípravy před mistrovstvím světa, vzhledem k jeho působení v nižší AHL se to ale nikdy nepodařilo. „De facto všechny sezony jsem většinou odehrál na farmě a vždy jsme byli v play-off, takže šance na mistrovství nebyla,“ uznal Rousek, jenž v NHL za Buffalo odehrál v průběhu čtyř sezon jen 17 utkání.
Rulík jej chtěl pozvat již na listopadové Finské hry, Rousek si ale krátce před turnajem poranil klíční kost. „Celou repre pauzu jsem poté netrénoval. Teď už jsem ale stoprocentně v pořádku a jsem rád, že to tentokrát vyšlo,“ pousmál se rodák z Ostrova nad Ohří.
Rousek přijel na sraz jako hráč týmu HV71, kterému se ve Švédsku příliš nedaří. Klub z Jönköpingu je předposlední, prohrál pět z posledních šesti zápasů. „Když to vezmu hokejově, tak jsme úplně nechytli začátek a sezona se zatím nevyvíjí podle našich představ. V tom ohledu je to náročné. Na druhou stranu na život a věci okolo hokeje si nemůžu stěžovat. Z toho pohledu jsem spokojený,“ řekl Rousek.
Bývalý hráč pražské Sparty si zvyká na rozdílný styl hokeje i jiné rozměry kluziště. „Je to velký rozdíl, hlavně styl hokeje a velké hřiště – malé hřiště. Rozdíl je větší, než jsem očekával,“ přiznal Rousek.
Na severu Evropy zatím odehrál 26 zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal deset asistencí. „Vždy to může být lepší. Měl jsem pár mítinků s trenéry a s vedením a zatím tam nebyl žádný zdvižený prst. Vždy se to hodně odvíjí od týmu, jak se mu daří. Půlku sezony ještě máme před sebou,“ řekl Rousek ke své produktivitě.
Přestože v Jönköpingu podle jeho slov nepanuje velká nervozita z nevydařené první části sezony, byl Rousek rád, že mohl odjet na týden domů. Stihl navštívit i bývalé spoluhráče ze Sparty po vydařeném extraligovém zápase proti Karlovým Varům.
„Je to příjemné. Změníte prostředí, vrátíte se zpátky v uvozovkách domů, zahrajete si zase před domácím publikem za národní tým. Je to prostě něco jiného, odpočinkového. Zároveň zase můžete třeba nabýt sebevědomí a můžete se cítit lépe, až se budete vracet do klubového hokeje,“ dodal Rousek.