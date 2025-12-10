Hokej

Červenka oslavil čtyřicetiny. Doufám, že vydrží zdraví a vyjde i nejlepší forma, přeje si k olympiádě


před 4 hhodinami

Červenka oslavil čtyřicáté narozeniny a vyhlíží olympiádu
Zdroj: ČT sport

Na reprezentačním srazu v Liberci den před startem Švýcarských her došlo na malou párty. Kulaté 40. narozeniny oslavil kapitán národního výběru Roman Červenka, jenž od spoluhráčů a členů realizačního týmu dostal před tréninkem dort. Češi vstoupí do druhého turnaje Euro Hockey Tour duelem proti Finům, přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus ve čtvrtek od 18:30.

„Dostal jsem krásný dort a všem jsem poděkoval. Vážím si toho. Svíčky nebyly, jen obrázek s čísly,“ řekl Červenka. „A že to vyšlo na nároďák? Vychází na prosinec, no... Akorát to číslo houstne, ale jinak je to v pohodě,“ pousmál se.

Útočník extraligových Pardubic si v neděli v domácí soutěži připsal hattrick a posunul se do čela kanadského bodování soutěže. Stále tak potvrzuje skvělou formu. „Snažím se věk moc neřešit. Nic extra zatím nepociťuju, takže uvidíme, jak to půjde dál. Věřím, že ještě nějakou dobu vydržím,“ uvedl Červenka, který s Dynamem nedávno podepsal smlouvu do roku 2028. Konec aktivní kariéry tak neplánuje. „Když drží tělo, tak se (na čtyřicet) necítím. Ani v hlavě,“ řekl.

Poslechněte si

Hokej bez červené: Kteří hráči musí zabojovat o olympijskou nominaci?

9. 12. 2025

Hokej bez červené: Kteří hráči musí zabojovat o olympijskou nominaci?

Únavu odchovanec pražské Slavie cítí jen někdy. „Možná po těžkých zápasech, ale se vstáváním extra problém nemám. Je to péče o tělo, aby pořád fungovalo a bylo stoprocentně připravené na tréninky,“ řekl Červenka s tím, že se musí chovat jako každý profesionální sportovec. „Jen tím, jak ten věk přibývá, tak se musíš o tělo starat víc a najít dobrý balanc mezi vším. A zatím to funguje,“ doplnil.

Žádné velké oslavy jubilea Červenka neplánuje ani později. „Nevím, kam bych ji napasoval. Program je nabitý,“ podotkl útočník, jenž měl od rána podle očekávání zahlcený telefon s gratulacemi. „Vážím si toho. Je to příjemné, na druhou stranu mě čeká odepisování, což zabere nějaký čas. Je to fajn. Vážím si těch přání, že se lidi ozvou. Patří to k tomu. Jsou to kulatiny, no… Jsem rád,“ konstatoval.

Červenka má na kontě start na 12 světových šampionátech a čtyřech olympijských hrách. Pokud se nezraní, nebude chybět pod pěti kruhy ani v únoru v Miláně, kde se hokejového turnaje zúčastní poprvé od Soči 2014 i hráči z NHL.

„Myslím si, že je to cíl všech hráčů, kteří tady dnes jsou. Uvidíme, ještě nějaká doba zbývá. Doufám, že vydrží zdraví a vyjde i nejlepší forma,“ přál si Červenka, který může pěti olympijskými účastmi vyrovnat bilanci hvězdného Jaromíra Jágra. „Je to něco, o čem jsem ani nesnil. Pokud je možnost, rád bych si zahrál i na páté. Bylo by to něco speciálního. I čtyři jsou ale fajn,“ dodal Červenka.


Medailon Romana Červenky v reprezentaci
Zdroj: ČT sport

