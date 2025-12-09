Hokej bez červené: Kteří hráči musí zabojovat o olympijskou nominaci?

Českou reprezentaci čeká olympijská generálka. Na Švýcarských hrách půjde nejen o body do Euro Hockey Tour, ale především o poslední šanci adeptů ukázat se před hlavním vrcholem sezony. Kdo se může přiblížit nominaci? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také další novinky ohledně dostavby hlavní olympijské arény v Miláně. V pořadí 174. díl připravil a uvádí Tomáš Řanda z webu ctsport.cz.
I. část: 00:00 Aktuality a další poznatky k výstavbě olympijské arény v Miláně.
II. část: 13:39 Širší nominační seznam Radima Rulíka a adepti na olympiádu.
III. část: 43:07 Dotazy posluchačů.
IV. část: 47:46 Top pět tzv. break-out zápasů národního týmu v Euro Hockey Tour.
