Hokej

Reprezentace poprvé v Horácké aréně. Rulík na ledě přivítal čtyři nové hráče


20. 4. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Z parkoviště netrefím do kabiny, vtipkoval Rulík v nové jihlavské aréně
Zdroj: ČT sport

V nové Horácké aréně absolvovala hokejová reprezentace první trénink. V Jihlavě startuje třetí týden přípravy na mistrovství světa ve Švýcarsku a jeho součástí budou dvě utkání s Rakouskem. Trenér Radim Rulík s asistenty přivítali čtyři nové hráče. K mužstvu se připojili brankář Jan Bednář, obránce Michal Kempný a útočníci Ondřej Beránek s Michaelem Špačkem.

„Prostředí je tady skvělé. Jen netrefím z parkoviště do kabiny,“ řekl s úsměvem Rulík. „Ale led je skvělý,“ doplnil okamžitě.

Národní tým se stejně jako na začátku přípravy v Karlových Varech musí o prostory i led dělit s domácím týmem. Na západě Čech hrála Energie čtvrtfinále play-off proti Třinci, v Jihlavě bude nyní domácí Dukla bojovat v baráži o extraligu s Litvínovem.

„Komplikace to není. V úterý i ve středu budeme trénovat od dvanácti hodin. Jsme rádi, že můžeme být ve velké hale,“ řekl Rulík. Reprezentace tak půjde na led vždy až po rozbruslení Jihlavy a Litvínova.

Složení národního týmu pro kemp v Jihlavě:

Brankáři: Adam Brízgala (Kladno), Petr Kváča (Liberec), Jan Bednář (Ässät Pori/Fin),

obránci: Filip Král, Jan Ščotka, Libor Zábranský (všichni Brno), Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Martin Jandus (Kladno), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.),

útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Matyáš Filip, Adam Měchura (oba Plzeň), Dominik Kubalík, Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.), Jakub Flek (Brno), Marcel Marcel (Kladno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Michael Špaček (Sparta), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.).

Zatímco Bednář je reprezentačním nováčkem, Kempný s Beránkem se v roce 2024 podíleli na zisku zlatých medailí na pražském MS a Špaček získal bronz o dva roky dříve.

„Honzu (Bednáře) jsme měli již na dvacítce, takže se s ním osobně známe. Letos měl výbornou sezonu ve Finsku a vychytal si pozici číslo jedna v Ässätu Pori, kde měl vynikající čísla. Je to mladý kluk, takže pozvat jej do kempu v tomto období byla jednoznačná volba,“ uvedl Rulík.

Zároveň uvítal, že o šampionát chtějí zabojovat zkušení hráči. „Jsem rád, že nás doplnili, že jsou zdraví a mají chuť. Oproti minulému týdnu se tým malinko obměnil,“ řekl Rulík, jenž pro tento týden dal volno obránci Jiřímu Ticháčkovi a útočníkovi Kevinu Klímovi, který není zdravotně stoprocentně fit. „Chtěli bychom, aby přijel na České hry, ale uvidíme, jak na tom bude,“ uvedl.

Zranění vyřadilo ze hry o možný start na MS obránce Jakuba Krejčíka, nejistá situace je u jeho spoluhráče ze Sparty Filipa Chlapíka. „O Filipa jsme strašně stáli, protože měl skvělou sezonu. Není ale tajemství, že dohrával pod injekcemi a se zraněním. Podstoupil vyšetření a čekáme na zprávu od lékaře, kterou bychom měli dostat do tří dnů. Směrem k mistrovství to ale úplně nevidím. Myslím si, že se bude muset vyléčit, dát dohromady a připravit na novou sezonu. Strašně bych si ho ale přál mít v týmu,“ řekl Rulík.

Národní tým bude v Jihlavě trénovat do středy, kdy se přesune do Vídně. V rakouské metropoli o den později odehraje první zápas proti Rakousku. V pátek je v Jihlavě na programu odveta. Obě utkání vysílá živě ČT sport, ve čtvrtek od 18:40, v pátek od 16:45.

