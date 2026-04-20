Máme lídra Tomka, ale naší silou bude týmovost, říká trenér Tomajko před MS osmnáctek

Český hokej čeká další světový šampionát, tentokrát ten pro hráče do 18 let. V jakém je tým rozpoložení, co čeká od úvodního utkání se Spojenými státy a kdo by měl na mistrovství zářit? Hosty Sportovních zpráv byli trenér Jan Tomajko a reprezentační útočník David Huk.
Reprezentace se pod vedením Jana Tomajka připravuje v lední hale v Kravařích. „Máme tu třetí přípravný kemp, pak už odjedeme na mistrovství. Tým je hotový a v tomto složení odjedeme,“ shrnul Tomajko, kterému se hlásili hráči ze zámoří i z juniorské soutěže. „Trénovali jsme tu tři týdny, ale až teď máme všechny pohromadě,“ dodal.
Nálada v týmu je podle něj optimistická. „V kabině to funguje, kluci chtějí a mají zápal. Potřebujeme to jen vyladit, abychom podali v rozhodujících utkáních optimální výkon,“ říká Tomajko, jehož tým začne utkání se Spojenými státy. „Soupeři jsou velice kvalitní. Ještě jsme je letos neporazili, tak se to snad povede teď na mistrovství,“ míní.
Jasno je také o lídrovi týmu. „Kapitánem bude Petr Tomek. Je to lídr, navíc se dokázal prosadit už i v seniorském hokeji. Byla to jasná volba,“ promluvil o kvalitách hráče Karlových Varů. Silná stránka jeho výběru je však někde jinde – v týmovosti. „Předností týmu je vyrovnanost všech hráčů. Tomek se dokázal prosadit v dospělém hokeji, ale jinak máme čtyři vyrovnané pětky,“ říká.
Přímý přenos úvodního utkání proti USA sledujte ve středu od 16:00 na ČT sport a ČT sport Plus. Český tým se kromě Američanů utká i s výběry Švédska, Německa a Dánska.
Program vysílání:
Středa 22. 4., 16:00: Česko – USA
Čtvrtek 23. 4., 16:00: Švédsko – Česko
Sobota 25. 4., 12:00: Německo – Česko
Neděle 26. 4., 16:00: Česko – Dánsko