První výhra Sparty doma. Zápas plný nevyužitých přesilovek proti Motoru rozhodl Shore

Sparta zapsala první výhru na domácím ledě v sezoně. V předehrávce 7. kola hokejové extraligy Pražané porazili České Budějovice 4:2 a poskočili na čtvrté místo tabulky. Rozhodl vítěznou trefou Devin Shore. Gólem a asistencí se pak na výhře podílel kapitán Filip Chlapík.
Oba týmy se neprosadily ani jednou v přesilovce, přestože jich měla Sparta šest a Motor ještě o jednu více. „Jsme velmi spokojení s hrou v oslabení, i když samozřejmě nemůžeme trávit tolik času na trestné lavici. To je černá kaňka zápasu,“ podotkl asistent trenéra Sparty Ladislav Šmíd.
Oba týmy do hry nasadily v extralize poprvé mladé obránce, hosté osmnáctiletého Nedorosta a domácí ještě o dva roky mladšího Michálka.
„Myslím si, že zápas odehrál v pohodě. Bohužel jsme mu díky oslabení nemohli dát více minut. Určitě to ale není jeho poslední zápas. Je to obrovský talent nejen Sparty, ale celého českého hokeje. Hrát v 16 letech v O2 areně není sranda, ale on byl ledově klidný. A co na něm miluju, je, že je ohromně koučovatelný. Cokoliv mu řeknete, tak na to je schopný hned zareagovat,“ řekl Šmíd na Michálkovu adresu.
Podobně pochválil i hostující David Vrbata Nedorosta. „Myslím si, že prostor bude dostávat i nadále, protože v takovém těžkém utkání ukázal, že se toho nebojí. Je talentovaný a šikovný. Jen jeho tělesné proporce zatím nejsou takové, jako budou za dva tři roky. Ale výborně bruslí a má výbornou rozehrávku,“ řekl asistent trenéra Motoru.
Sparta se v úvodu pokusila vytvořit si tlak, výraznější šance ale měl Motor. Kachyňa ani Bulíř však brankáře Kováře nepřekonali. Kloučka, jenž se po dvou zápasech vrátil do sestavy Jihočechů, prověřil Chlapík.
V polovině první třetiny měli Pražané poprvé výhodu přesilové hry, skórovat ale nedokázali a krátce po jejím skončení inkasovali. Po Najmanově chybě otevřel skóre Olesen, který dal čtvrtý gól v sezoně.
Sparta mohla vyrovnat v oslabení. Blümel ale ze samostatného nájezdu Kloučka nepřekonal, neprosadil se ani Sekáč a dvacet sekund před koncem první třetiny neuspěl při hře pět na pět Shore.
Pražané měli střeleckou převahu, výraznější příležitosti si ale nevypracovávali. Vyrovnat se podařilo v 32. minutě po rychlém protiútoku Špačkovi. Překonal již Strmeně, který od druhé části nahradil zřejmě zdravotně indisponovaného Kloučka.
Motor se mohl vrátit do vedení v početní výhodě, po Sekáčově vyloučení na pět minut hrál navíc 22 sekund v pěti proti třem, gól ale nedal. Navíc na konci přesilovky inkasoval, v oslabení se prosadil Hyka.
„Samozřejmě jsme zklamaní, že si neodvážíme žádný bod. Do třetí třetiny jsme šli za nerozhodného stavu, měli jsme ještě přesilovku a chtěli jsme zápas překlopit na naši stranu. Po zbytečné chybě jsme ale dostali ve vlastní přesilovce branku,“ mrzelo Vrbatu.
Hosté vyrovnali v 54. minutě, kdy se poprvé v extralize prosadil švédský útočník Ahl. Radost ale Jihočechům vydržela jen 26 sekund, než vrátil Spartě vedení Shore. Z brejku byl blízko opětovnému vyrovnání Hoch, Kovář však předvedl výborný zákrok.
Domácí se mohli uklidnit v 51 sekund dlouhé přesilovce pět na tři, před kterou si kouč Augusta vzal oddechový čas. Špaček ale jen dvakrát trefil brankovou konstrukci. Nakonec jej to ale mrzet nemuselo, při power-play upravil na konečných 4:2 Chlapík.
„Důležité ale bylo, že ať se zápas vyvíjel jakkoliv, tak jsme se snažili hrát svoji hru a šli jsme si za vítězstvím. Bylo to nahoru dolů, ale ukázala se naše vnitřní síla, dokázali jsme zápas otočit a vyhrát,“ prohlásil Šmíd.
Předehrávka 7. kola hokejové extraligy:
Předehrávka 7. kola hokejové extraligy:
HC Sparta Praha – Banes Motor České Budějovice 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 32. M. Špaček (Chlapík, Sekáč), 42. Hyka (O. Najman), 54. Shore (P. Kousal), 60. Chlapík (Blümel) – 13. Olesen (Lantoši), 54. Ahl (Krastenbergs). Rozhodčí: Jaroš, Sýkora – Lederer, Maňák. Vyloučení: 5:6, navíc Sekáč (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 11 672.
Sparta: Jakub Kovář – Pysyk, Krejčík, M. Seppälä, Sirota, Mašín, Knot, Michálek – Chlapík, M. Špaček, Sekáč – Blümel, Shore, Řepík – P. Kousal, Vesalainen, Daníček - K. Hrabík, O. Najman, Hyka. Trenér: Augusta.
České Budějovice: Klouček (21. Strmeň) – Vráblík, Štencel, Nordsäter, Vála, Kachyňa, Pýcha, Nedorost – Lantoši, Bulíř, Olesen – Ordoš, Hoch, Pour – Krastenbergs, Bell, Ahl – Zachar, Toman, M. Beránek – Hejduk. Trenér: Róbert Petrovický.