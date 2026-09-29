Šest zápasů, šest výher a plný počet bodů. Oceláři Třinec prožívají skvělý vstup do sezony, v 6. kole Tipsport extraligy otočili nepříznivý stav s Kladnem z 1:3 na konečných 6:4 a dál vévodí celkovému pořadí. Také Plzeň se veze na vítězné vlně, proti Mladé Boleslavi přidala třetí úspěch v řadě po výsledku 4:1. Litvínov udolal Bílé Tygry z Liberce 5:4 po samostatných nájezdech, ačkoliv prohrával už 0:3. Pardubice si poradily s Českými Budějovicemi 5:2, Vítkovice se radovaly v Olomouci 4:3. Sparta zaznamenala druhý nezdar ve dvou dnech, Hradci Králové podlehla 3:4.
Rytíři měli v Třinci nakročeno k výhře, nakonec odjíždí s prázdnou
Kladno neudrželo na ledě třineckých Ocelářů nadějné vedení 3:1 po první třetině a nakonec prohrálo potřetí v řadě. K čtvrtému obratu Slezanů v sezoně zavelel dvacetiletý Matěj Kubiesa, autor dvou branek, na kterého navázal vyrovnávacím gólem Filip Pyrochta a výsledkovou otočku dokonal Daniel Kurovský v oslabení. Marko Daňo zaznamenal v utkání tři asistence.
Plzeň slaví třetí výhru v řadě
Mladá Boleslav doma nestačila na Plzeň a stejně jako Kladno padla potřetí za sebou. Západočechy táhl Dominik Simon, jenž nejprve otevřel skóre v přesilovce už v šesté minutě a po srovnání domácího Feliksse Gavarse v početní nevýhodě si plzeňský útočník připsal asistenci u rozdílové trefy Cartera Robertsona na začátku třetí části. Výsledek uzavřeli na konci zápasu do prázdné brány Kristians Rubins a Adam Měchura.
O další obrat se postaral Litvínov
Liberec držel pohodlný náskok v Litvínově, ale nakonec si ze Zimního stadionu Ivana Hlinky odvezl pouze bod. Bílí Tygři vedli v 15. minutě už 3:0, když se podruhé v sezoně prosadil mimo jiných sedmnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř, ale černo-žlutí se vrátili do zápasu dvěma přesilovkovými góly. Ve třetí třetině srovnal na 4:4 devatenáctiletý útočník Litvínova Viktor Šámal a v nájezdech rozhodl v páté sérii Petr Koblasa.
Pardubice táhly proti Motoru očekávané opory
České Budějovice potrápily posledního mistra z Pardubic, ale favorit rozhodl o vítězství v závěru. Nerozhodný stav 2:2 zlomil v 45. minutě kapitán Východočechů Lukáš Sedlák, pojistku přidal v přesilové hře Jiří Smejkal a do prázdné brány se trefil Tomáš Nosek. Už čtvrtou trefu v sezoně zaznamenal Matěj Stránský. Dynamo se radovalo potřetí v řadě a dál se drží vedoucího Třince, na který ztrácí tři body.
Vítkovice rozhodly o triumfu v Olomouci v 58. minutě
Po obratu sahala také Olomouc, ale v závěru duelu s Vítkovicemi přišla o jistotu bodového zisku. Ostravané vedli na Hané ve 34. minutě už 3:1, ale domácí se vzepjali. Nejprve snížil Matúš Spodniak a necelé čtyři minuty před koncem vyrovnal Ralfs Freibergs. Jenže o 92 sekund později rozhodl na druhé straně kapitán hostů Jakub Zbořil. Vítkovice přidaly druhé vítězství v řadě a zvedají se tabulkou.
Sparta zapsala čtvrtou porážku z pěti zápasů
Sparťané dotahovali ztrátu proti Hradci Králové, ale vytoužený srovnávací gól nestihli a počtvrté z posledních pěti duelů prohráli. Východočeši těžili z povedeného vstupu do utkání, když po pěti minutách byl stav 3:0. Pražané snížili po zásazích Filipa Chlapíka a Dominika Mašína, ale klíčovou branku na 4:2 zařídil Radek Pilař po polovině zápasu. V závěru ještě korigoval Jiří Sekáč, víc ale Sparta nestihla a podruhé v řadě nebodovala.
Výsledky 6. kola hokejové extraligy
Výsledky 6. kola hokejové extraligy
HC Oceláři Třinec – Rytíři Kladno 6:4 (1:3, 2:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 16. Kubiesa (M. Kovařčík, L. Hudáček), 27. Kubiesa (Aubrecht), 35. Pyrochta (Daňo), 49. Kurovský (Miloš Roman, Aubrecht), 52. L. Hudáček (Daňo), 59. D. Voženílek (Miloš Roman, Daňo) – 7. Ojamäki (T. Tomek, Pietroniro), 9. Bareš (S. Redlich, Blain), 17. Audette (F. Přikryl), 58. Ryšavý (M. Forman, Kempný).
Rozhodčí: Cabák, Kika – Axman, Rožánek. Vyloučení 6:4, navíc Ojamäki (Kladno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4620.
BK Mladá Boleslav – HC Škoda Plzeň 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Branky a nahrávky: 15. Gavars – 6. D. Simon (Lalancette, MacPherson), 43. Robertson (D. Simon), 59. Rubins (Lalancette), 59. Měchura (O. Rohlík).
Rozhodčí: Barek, Hacaperka – Gerát, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2588.
HC Verva Litvínov – Bílí Tygři Liberec 5:4 po sam. nájezdech (1:3, 2:1, 1:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 18. Kämpf, 25. Gut (Šprynar, Jícha), 31. Koblasa (Jaks, M. Sukeľ), 51. Šámal (O. Kaše, Jaks), rozhodující sam. nájezd Koblasa – 1. A. Najman (Sandberg, R. Šimek), 10. Kachlíř (J. Pytlík, A. Musil), 15. Lenc (Sandberg, T. Galvas), 38. Sandberg (R. Šimek, A. Najman).
Rozhodčí: Jaroš, Květoň – J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 3610.
HC Dynamo Pardubice – Banes Motor České Budějovice 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 8. Košťálek (Červenka, Mandát), 28. M. Stránský (Tomášek), 45. Sedlák (Košťálek, Gazda), 56. Smejkal (Čerešňák, Tourigny), 59. Nosek (Gazda) – 17. Ordoš (Andersen, Hoch), 35. M. Beránek (Vráblík, Kachyňa).
Rozhodčí: Pilný, Zeliska - Frodl, Štěpánek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 7871.
HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Branky a nahrávky: 10. Gewiese (Herčík), 39. Spodniak (Matýs), 57. Freibergs (Berglund, Plášek) – 22. Kňažko (M. Kalus, Hrivík), 24. Š. Stránský (Demel, Cienciala), 34. Holland (Š. Stránský, Kňažko), 58. J. Zbořil (Wesley).
Rozhodčí: Stano (SR), Šír – Augusta, Lederer. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 4138.
Mountfield Hradec Králové – HC Sparta Praha 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 3. A. Koch (R. Kousal), 4. Tamáši (Mudrák, Perret), 5. Radil (R. Pavlík, A. Koch), 33. Pilař (D. Sýkora, A. Koch) – 19. Chlapík (M. Špaček), 31. Mašín (Blümel, Tomov), 46. Sekáč (Chlapík, Pysyk).
Rozhodčí: Ondráček, Vrba – Rampír, Brož. Vyloučení: 5:5, navíc Kevin Klíma – N. Seppälä oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 4260.