Karlovy Vary v čele s Frodlem trápily Spartu a z Prahy vezou všechny body

Sparta potvrdila, že se jí doma proti Karlovým Varům nedaří. V dohrávce 5. kola extraligy prohrála v O2 areně 0:1 a z posledních sedmi vzájemných utkání v Praze zvítězila v jediném. O hubeném triumfu Západočechů rozhodl šťastným odrazem puku od brusle Ondřej Beránek v 25. minutě.
Karlovarští se zmohli jen na třináct střel na bránu, ale vadit jim to nemuselo. Čistým kontem a 27 zákroky se blýskl v dresu vítězů brankář Dominik Frodl, pro nějž to byla už 37. nula v extraligové kariéře. Pražané padli potřetí v sezoně a jsou sedmí, Energie je se třemi výhrami čtvrtá.
„Chytil jsem, co jsem viděl. A co jsem neviděl, zblokovali kluci. Takže ideální pondělní večer,“ uvedl s úsměvem Frodl, jenž se na startu nového extraligového ročníku pyšní skvělým průměrem 0,75 obdržené branky na utkání a úspěšností zákroků 97,54 procenta.
Svěřenci kouče Pavla Patery zvítězili i přesto, že za úvodní třetinu neměli jedinou přesnou střelu na branku Jakuba Kováře. „Byl to v tomto ohledu zvláštní zápas. Koukal jsem na poměr střel po dvou třetinách, protože tady v O2 areně to ukazují. Sparta jich měla dvanáct, my asi šest. Ale vybavuju si, že Sparta měla z toho asi šest ‚gólovek‘. Pak ve třetí třetině to logicky naskákalo, jak Sparta potřebovala dát gól. Nějaké šance a odrazy měla, ale třetí třetina byla od nás odehraná poměrně dobře, nepouštěli jsme je do velkých šancí,“ pochvaloval si Frodl.
Během první třetiny duelu, který byl posledním v extralize pro dlouholetého čárového sudího Miroslava Lhotského, viděli diváci dohromady jen šest střel na branku. O všechny se postarali Pražané. Hned ve druhé minutě nedotáhl své sólo do gólového konce Blümel, jehož úmysl o zakončení po ledě dobře přečetl Frodl.
V sedmé minutě vypálil z dobré pozice mezi kruhy Bambula jen těsně vedle. Následoval tlak Energie, při zakončení zblízka neuspěl ani Váňa. Ve 14. minutě měl po Krejčíkově chybě další možnost Bambula, trefil však spodní oblouk branky. O chvíli později fauloval Chlapík, šance ale měli domácí. V první vychytal Blümela pohotově lapačkou Frodl, při druhé ho nedokázal po přečíslení dvou na jednoho s Najmanem propálit Hyka.
Na začátku 25. minuty už se měnilo skóre. Beránek tečoval bruslí Šťastného nahození a první střela na branku Západočechů skončila za Kovářovými zády. Ve 31. minutě byl blízko vyrovnání Blümel, při první přesilovce Pražanů však jeho rána zazvonila na tyčku.
Krátce po vypršení Bambulova trestu pykal také domácí Daníček. A smolař zápasu Blümel měl další obrovskou příležitost – i tentokrát však jeho minisouboj s Frodlem po samostatném úniku vyhrál karlovarský brankář, když sparťanskému útočníkovi sebral prakticky jistý gól bleskovým zásahem betonem. Na druhé straně nebezpečně pálil Redlich.
Brzy po návratu na led po druhé přestávce se do šance proháčkoval Sekáč, na poslední chvíli zatáhl za záchrannou brzdu Kočí, Sparta ale následnou přesilovku nevyužila. Hosté naproti tomu nepotrestali druhý Chlapíkův prohřešek. Kovář pak držel naděje svého týmu na vyrovnání, které však nepřišlo ani při závěrečném risku bez brankáře. Sparta tak před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezony 13 424 diváků nebodovala ani v druhém domácím utkání sezony.
„Takhle doma hrát nejde. Bylo to podobné jako minulý zápas tady proti Boleslavi. Za mě je to málo. Na domácím hřišti před tolika lidmi bychom měli předvést úplně jiný výkon s jiným nasazením. Nemůžeme čekat, že takovým stylem vyhrajeme,“ prohlásil Chlapík.
„Bohužel jsme byli asi nejvíce nebezpeční v oslabení. Těžko říct, čím to bylo... Kluci jdou na led s tím, že chtějí oslabení ubránit, a nasazení tam najednou je. Pak přijde hra pět na pět, přesilovky a nic. Ještě navíc hrajeme doma, já jsem z toho fakt nešťastnej. Takhle to nejde,“ dodal Chlapík.
Výsledky 5. kola hokejové extraligy
Výsledky 5. kola hokejové extraligy
HC Sparta Praha – BYD Energie Karlovy Vary 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branka a nahrávka: 25. O. Beránek (Šťastný).
Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 13 424.
Rytíři Kladno – HC Olomouc 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 49. M. Procházka – 7. M. Vitouch (Ondrušek, Rayen Petrovický), 32. Plášek (Berglund), 48. Gewiese (D. Vitouch), 51. Štohanzl (M. Vitouch).
Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Špůr, Hnát. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3511.
Motor České Budějovice – HC Litvínov 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)
Branky a nahrávky: 7. Ordoš (Vála, Hoch), 23. Štencel (N. Olesen, Lantoši), 45. Ordoš (Hoch, N. Olesen), 53. N. Olesen (Štencel, Bulíř), 60. N. Olesen (Štencel, Lantoši) – 7. Šámal (Zygmunt), 26. Kämpf (O. Kaše, Moravčík), 35. Jaks (O. Kaše, Kämpf), 46. Koblasa (O. Kaše, Jaks).
Rozhodčí: Zeliska, Hacaperka – Zíka, J. Svoboda. Vyloučení: 4:9. Využití: 3:2. Diváci: 6308.
HC Plzeň – Hradec Králové 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 5. O. Rohlík (Lalancette, MacPherson), 23. MacPherson (V. Petman, M. Petman) – 9. Nenonen (Čacho).
Rozhodčí: Květoň, Turhobr – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 4659.
Bílí Tygři Liberec – Oceláři Třinec 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 60. Sandberg – 8. M. Růžička (Kubiesa), 51. J. Galvas (O. Kovařčík), 58. D. Voženílek (M. Růžička).
Rozhodčí: Barek, Jaroš – Frodl, Šimánek. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1 Diváci: 5231.
HC Vítkovice – BK Mladá Boleslav 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
Branky a nahrávky: 4. Cienciala (Š. Stránský), 18. Demel (T. Pavelka, Bernovský), 22. Nellis (Brůna, Yetman), 29. Yetman (J. Zbořil, T. Pavelka), 54. J. Šír, 57. Š. Stránský (Hrivík, Cienciala) – 21. Gavars (Lichtag), 26. Morand (Martel, David Moravec).
Rozhodčí: Obadal, Ondráček – Axman, Augusta. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3275.
Kometa Brno – Dynamo Pardubice 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
Branky a nahrávky: 7. Kollár (K. Pospíšil, H. Zohorna), 30. H. Zohorna (K. Pospíšil, Leino), 33. A. Zbořil (Ilomäki) – 16. Tomášek (Košťálek, Červenka), 26. Smejkal (M. Tourigny , Tomášek), 47. L. Sedlák (Červenka, Košťálek), 56. Mandát, 58. Mikliš (Will).
Rozhodčí: Cabák, Kika – Blažek, Lederer. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 7657.