Extraliga se dohodla, že se bude zabývat možným připojením Slovanu Bratislava

Zástupci extraligových klubů oznámili, že budou dál projednávat možné přijetí Slovanu Bratislava do české nejvyšší soutěže. Uvedla to Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) po jednání na valné hromadě. Představitelé slovenského celku odprezentovali svou vizi, tuzemští funkcionáři chtějí nashromáždit další informace.
Zástupci klubů mají za to, že má smysl se záměrem devítinásobného slovenského mistra dále zabývat. Ekonomické náležitosti případné účasti Slovanu v extralize nyní nebudou zveřejňovat.
„Dnešní jednání nebylo rozhodováním o vstupu Slovanu do extraligy. Kluby se shodly na tom, že pro další diskusi potřebují podrobnější podklady a komplexní sportovní, ekonomické, marketingové, technické i právní souvislosti. Na jejich základě bude možné odpovědně posoudit, zda má smysl v této debatě pokračovat,“ uvedl prezident asociace Jan Tůma.
Nyní chtějí kluby získat další informace a vyhodnotit, co by účast slovenského klubu pro extraligu znamenala. Pak se případně k jednání o Slovanu vrátí. Přechod slovenského týmu by musely schválit také oba národní svazy.
„Dnešní setkání vnímáme jako příležitost otevřít toto téma a začít se zabývat konkrétními otázkami, které s případným působením Slovanu v české extralize souvisejí,“ řekl generální manažer Slovanu Lukáš Havlíček. „Věříme, že bylo důležité, aby kluby viděly, kdo za naším klubem stojí, a abychom mohli společně zahájit práci na dalších krocích,“ prohlásil.
Slovan vyhrál slovenskou extraligu naposledy v roce 2022, ve sbírce má také jeden titul z federální éry. V minulém desetiletí působil sedm sezon v Kontinentální hokejové lize. Zájem o připojení k české extralize měl už několikrát. V roce 2011 kluby vstup Slovanu a dalšího zájemce Košic odmítly, znovu vedení české extraligy o bratislavském celku jednalo v roce 2015.