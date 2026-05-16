Rulík po Dánsku: Pár věcí bylo všelijakých, musíme pracovat na jednoduchosti

Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík viděl v utkání s Dánskem mezery, ale těšilo ho, že si hráči při výhře 4:1 došli vcelku poklidně pro první body. Vyzdvihl počínání brankáře Josefa Kořenáře, který k výhře přispěl 19 zákroky. Českého gólmana jeden puk v sítí zamrzel. Další utkání čeká národní tým v sobotu večer, přímý přenos duelu se Slovinskem sledujte od 19:30 na ČT sport.
„Vyhrát první zápas je vždy ta nejlepší možnost. Dánové jsou těžký soupeř, i když se to nezdá, jsou siloví a urputní. Z toho hlediska je pro nás cenné, že jsme to zvládli, jak jsme to zvládli,“ těšilo Rulíka.
„Pár věcí tam bylo takových všelijakých, byly tam zbytečné ztráty na útočné modré čáře. Když jsme v útočném pásmu a jsme silní na kotouči, nesmíme to u modré ztratit. To jsou situace, kdy soupeř brejkuje. Jsou momenty, kdy musíme zapracovat na větší jednoduchosti. Chceme, aby ten výkon postupně gradoval,“ prohlásil Rulík.
Slušný start debutantů
Utkání proti čtvrtému týmu loňského MS představovalo křest ohněm, protože na velké mezinárodní akci debutovali gólman Josef Kořenář, jenž byl loni v roli nevyužitého náhradníka, v obraně Marek Alscher, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas a v útoku Jaroslav Chmelař s Matyášem Melovským.
„Nebylo to pro ně jednoduché. To by bylo těžké, i kdybychom hráli proti komukoliv. Myslím, že se s tím ale srovnali slušně. My se ale snažíme hrát týmově. Nekoukáme, jestli je někdo mladší, starší. Hrajeme to na tým. Takže neřešíme ani to, kdo dal góly a kdo zrovna ne. Budeme pracovat na tom, abychom měli v každém utkání posun ve výkonu,“ řekl Rulík.
Kořenář? Výborný výkon
Nerad hodnotí jednotlivce, ale ocenil, jak si v brankovišti počínal Kořenář. „Výborný výkon. Hlavně ve druhé třetině, kdy nás podržel. V první části jsme měli velkou převahu, hráli jsme u nich. Mám pocit, že to bylo 12:1 na střely, takže měl jeden zásah. Vypovídá to samo za sebe. Od druhé třetiny měl výborné zákroky, mužstvo podržel,“ připomněl Rulík.
Za záda propustil jediný puk, což samotného Kořenáře trochu trápilo. „Mrzí to, ale výhra je výhra. Jsem rád, že první zápas vyšel,“ řekl Kořenář, který ve 12. utkání v národním týmu vychytal už desátou výhru.
Přiznal, že zápas byl náročný. „Je tady v hale pořádné vedro. Říkal jsem si v první třetině, že lituju dánského gólmana, že měl hodně práce a musí být úplně vyřízený. Ale jinak super, paráda, hodně lidí,“ podotkl odchovanec Pelhřimova, který má na kontě 12 zápasů v NHL za San Jose a Arizonu.
Před utkáním pocítil drobnou nervozitu. „Je to první zápas na mistrovství světa, takže by to bylo trošku divné, kdyby člověk nebyl trochu nervózní. Takže jsem to cítil, ale jak začal zápas, tak jsem se snažil soustředit na hru a dopadlo to dobře,“ prohlásil.
Důležitý první gól
I když zkraje utkání neproměnili čeští hráči čtyřminutovou přesilovku, vynahradili to o chvilku později úvodním zásahem z hole Dominika Kubalíka.
„Celkově je důležitý první gól, aby se mužstvo uklidnilo. A jestli je z přesilovky, nebo ne, to nehraje roli. Chtěli jsme ji využít, to se nám nepodařilo, ale je super, že jsme skórovali jako první my. Taková složená formace tam byla, ujeli a Kubalík to super trefil. Pomohlo to všem. Pak jsme dali brzy druhý gól, což jsme si zasloužili,“ uvedl Rulík.
Je přesvědčený o tom, že kdyby Dánové nehráli v závěru v šesti bez gólmana, výhra by byla s čistým kontem pro Kořenáře. „Ale bohužel. Ještě jsme měli vyloučeného, oni hráli šest na čtyři, to jim nahrálo. Ale to není podle mě podstatné. Podstatné je, že ve třetí části jsme je do vyložených šancí nepustili. Byly tam nebezpečné situace, že měli dva hráče v brankovišti, snažili se odclonit. Ale celkově si myslím, že to hráči zvládli,“ ocenil Rulík.
Byl rád, že hráči mají při dvou zápasech ve dvou dnech na úvod turnaje alespoň nějaký prostor na odpočinek, když proti Slovinsku nastoupí znovu až večer od 20:20.
„Horší by bylo, kdybychom hráli jeden den ve 20:20 a pak ve 12 nebo v 16:20. Nekoukám, jestli nás čeká Slovinsko, nebo Dánsko. Prostě se musíme dobře připravit a snažit se mít víc ze hry. Hrát týmově. V určitých momentech hru zjednodušit a posouvat,“ prohlásil Rulík.