Hokejisté Slavie hrají ve 13. kole Maxa ligy doma s Táborem. Hostující druhý tým tabulky vedl 3:2, Slavia srovnala v přesilovce. Po šesti porážkách v posledních sedmi zápasech se snaží odlepit ode dna. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Výsledky 13. kola první hokejové ligy
Výsledky 13. kola první hokejové ligy
Zlín – Sokolov 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Branky: 50. Guévin, 59. Jarůšek. Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Rakušan, Kráľ. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2103.
Třebíč – Kolín 3:2 v prodl. (2:0, 0:2, 0:0 – 1:0)
Branky: 7. a 19. Psota, 61. Rob – 27. Moravec, 37. Křepelka. Rozhodčí: Grygera, Matoušek – Vašíček, Nezval. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 1103.
Jihlava – Přerov 9:0 (4:0, 5:0, 0:0)
Branky: 1., 5. a 19. Cachnín, 12. Menšík, 23. Čachotský, 28. Švec, 33. Burkov, 34. Pořízek, 40. Michnáč. Rozhodčí: Jechoutek, Bernat – Juránek, Sýkora. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 3404.
Havířov – Litoměřice 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Branky: 1. Bednář, 53. Teper – 2. Hujer, 11. Pavlák, 29. Přibyl, 34. Daníček. Rozhodčí: Rapák, Schenel – Tvrdík, Raszka. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. Diváci: 1307