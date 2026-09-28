V čele první ligy se nic nemění. Pořadí nadále vedou Pardubice B, které si v 7. kole poradily se Zlínem 6:4. Berani si tak připsali už pátý nezdar za sebou. Druhý je s bodovou ztrátou Vsetín, Valaši přehráli Tábor 4:1. Po první výhře v ročníku a zároveň už v základní hrací době sahal nováček z Havířova, nakonec udolal Jihlavu 2:1 až po samostatných nájezdech.
Záložní tým Dynama odpověděl na sobotní první neúspěch v ročníku, který si připsal po výsledku 1:4 ve Frýdku-Místku. I díky dvěma trefám Matěje Pekaře si vypracoval vedení 4:1. Berani sice zkorigovali na rozdíl jediné branky, ale ve 44. minutě pojistil pardubický náskok v početní výhodě Denis Kusý. V čase 54:08 ještě vykřesal naději hostům Lukáš Válek, ale 65 sekund před koncem pečetil výsledek do prázdné branky Jan Stránský.
Vsetín rozhodl o svém vítězství nad Táborem v přesilových hrách. V čase 7:19 otevřel skóre při vyloučení Tomáše Chlubny Pavel Klhůfek a ve 28. minutě při trestu Matěje Zadražila zvýšil Tomáš Jandus. Na začátku třetí třetiny snížil také v početní výhodě Radek Prokeš, ale za domácí pak skórovali ještě Adam Koláček a Radim Šalda. Tábor si připsal teprve druhou porážku z posledních sedmi duelů.
Litoměřice bodovaly i v pátém domácím utkání a počtvrté z toho slavily vítězství, když přehrály 5:2 pražskou Slavii. Shodně brankou a asistencí přispěli k úspěchu Filip Kuťák a Petr Ton. Pražané zaznamenali čtvrtou porážku z uplynulých šesti zápasů.
Havířov odehrál úvodních šest utkání venku a při šesti porážkách posbíral jen dva body. Hned v prvním duelu ve zrekonstruované Gascontrol aréně uspěl. Domácí dostal do vedení v 37. minutě Jan Süss. V čase 47:28 odpověděl v přesilovce Ukrajinec Ilarion Kuprijanov. V šesté sérii rozstřelu rozhodl Lotyš Frenks Razgals, který byl úspěšný z obou svých samostatných nájezdů. Dukla si připsala třetí porážku z uplynulých pěti utkání.
Kolín zdolal Přerov 3:2 a spravil si chuť po dvou domácích porážkách za sebou a celkově třech prohrách z posledních čtyř duelů. Od 17. minuty prohrával po přesilovkové trefě Radima Hradila, ale potom také v početních výhodách otočil na 3:1. V 58. minutě zkorigoval výsledek Martin Novák, který se jako jediný v zápase prosadil při plném počtu hráčů na ledě. Zubři po sérii tří výher podruhé za sebou nebodovali.
Frýdek-Místek vyhrál v Sokolově 5:2 a uspěl potřetí za sebou. Dvěma góly k tomu pomohl Vojtěch Střondala a shodně brankou a přihrávkou Štěpán Macháček a Vojtěch Lednický. Baník naopak potřetí v řadě nebodoval.
Třebíč porazila předposlední Chomutov 4:2 a zabrala po sérii čtyř porážek. Doma bodovala Horácká Slavia i ve čtvrtém duelu v sezoně a z toho třikrát zvítězila. Třemi body za gól a dvě asistence se na tom podílel Martin Dočekal. Piráti utrpěli šestou porážku v osmém duelu v ročníku.
Výsledky 7. kola první hokejové ligy
Výsledky 7. kola první hokejové ligy
Třebíč – Chomutov 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Branky: 4. T. Müller, 23. D. Michálek, 24. Psota, 60. Dočekal – 32. R. Přikryl, 43. Boucher.
Rozhodčí: Šudoma, Grygera – Zídek, Rakušan. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 1451.
Kolín – Přerov 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Branky: 29. P. Svoboda, 47. P. Moravec, 50. M. Chalupa – 17. Hradil, 58. M. Novák.
Rozhodčí: Petružálek, Bernat – Černohlávek, Pluháček. Vyloučení: 2:5. Využití: 3:1. Diváci: 1003.
Sokolov – Frýdek-Místek 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Branky: 6. Dommers, 60. Csamangó – 25. a 48. Střondala, 11. Macháček, 40. Lednický, 49. Volas.
Rozhodčí: Zavřel, Kostourek – Kokrment, Baxa. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 422.
Pardubice B – Zlín 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)
Branky: 3. a 32. M. Pekař, 19. Hauser, 25. A. Fiala, 44. Kusý, 59. J. Stránský – 12. Jarůšek, 35. Škůrek, 40. Vaculík, 55. L. Válek.
Rozhodčí: Čamra, Valenta – Hájková, Juránek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 275.
Litoměřice – Slavia Praha 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Branky: 3. S. Fiala, 4. Bjakov, 18. Ton, 22. Kuťák, 30. Špilka – 16. Elias, 58. Šťovíček.
Rozhodčí: Horák, Matoušek – Dědek, Bertlík. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1039.
Vsetín – Tábor 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky: 8. Klhůfek, 28. T. Jandus, 47. A. Koláček, 51. Šalda – 43. R. Prokeš.
Rozhodčí: Hucl, Schenel – Hanzlík, Nezval. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 2210.
Havířov – Jihlava 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0)
Branky: 37. Süss, rozhodující sam. nájezd Razgals – 48. Kuprijanov.
Rozhodčí: Gebauer, Mrkva – Kráľ, Otáhal. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 2139.