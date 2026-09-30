Berani zažívají déjà vu. V minulém ročníku se Zlín dlouho nečekaně potácel na posledním místě tabulky, pak ale na poslední chvíli sezonu zachránil a dostal se až do finále. Letos však opět nezachytil start první ligy, po porážce v 8. kole 1:3 s Třebíčí padl pošesté za sebou a je poslední. Na vedoucí příčku se posunul Vsetín po výhře 5:0 v Přerově, protože rezerva Pardubic uspěla v Jihlavě 2:1 až po prodloužení. Tábor uštědřil Sokolovu čtvrtou prohru v řadě po výsledku 2:0.
Na výhře Vsetína se podílel dvěma góly a dvěma asistencemi Tomáš Šmerha, který je s 11 body nejproduktivnějším hráčem soutěže. Přerov utrpěl třetí porážku za sebou.
O vítězství pardubické rezervy rozhodl v čase 64:42 Denis Kusý. Trápící se Jihlava, která byla před sezonou pasována do role favorita druhé nejvyšší soutěže, prohrála pátý z devíti zápasů a je osmá s dvanácti body.
Dno tabulky opustil po prvním tříbodovém zisku Havířov. Nováček první ligy zvítězil na ledě Slavie 4:1. Pražané figurují po šesté prohře na desátém místě s devíti body. Předposlední Chomutov vedl nad Kolínem po první třetině 2:0, ale nakonec prohrál 2:3 po samostatných nájezdech. Litoměřice vyhrály na ledě Frýdku-Místku 4:2.
Výsledky 8. kola první hokejové ligy
Výsledky 8. kola první hokejové ligy
Tábor – Sokolov 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Branky: 5. Jungwirth, 59. Valský.
Rozhodčí: Bernat, Turhobr – Malý, Černohlávek. Vyloučení: 4:6. Bez využití: 1:0. Diváci: 867.
Frýdek-Místek – Litoměřice 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Branky: 23. Macháček, 38.Rybnikár – 14. Smetana, 24. Přibyl, 26. Ton, 60. Pšenička.
Rozhodčí: Veselý, Grygera – Tvrdý, Kapitanov. Vyloučení: 6:7, navíc Aubrecht – Pšenička 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 523.
Zlín – Třebíč 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Branky: 28. Doktor – 33. Michálek, 40. Vodný, 53. Dočekal.
Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Otáhal, Bartoň. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 1312.
Přerov – Vsetín 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Branky: 6. Klhůfek, 15. Hryciow, 32. Straka, 33. Suchý, 58. Šmerha.
Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Hanzlík, Homolová. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 1253.
Jihlava – Pardubice B 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 – 0:1)
Branky: 41. Ozols – 27. Pekař, 65. Kusý.
Rozhodčí: Hucl, Schenel – Vašíček, Rakušan. Vyloučení: 9:6, navíc Beran 10 min., Brož – Fiala oba 5 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3306.
Chomutov – Kolín 2:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 0:1 – 0:0)
Branky: 6. Eret, 9. Krutil – 27. Hampl, 53. Chalupa, rozhodující sam. nájezd Moravec.
Rozhodčí: Micka, Čamra – Teršíp, Bertlík. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 1211.
Slavia Praha – Havířov 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Branky: 10. Elias – 12. Šuhaj, 18. Kucsera, 33. Jáchym, 58. Ševčík.
Rozhodčí: Domský, Tranka – Maštalířský, Hošťálek. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 576.