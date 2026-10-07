Pardubické „béčko“ poprvé v ročníku první ligy prohrálo dva zápasy za sebou. Východočeši v 10. kole podlehli Litoměřicím 3:6 a v Chrudimi premiérově nedosáhli ani na bod. Naproti tomu Zlín čeká na výhru už osm zápasů, tentokrát brali Berani bod za porážku 2:3 po prodloužení s Kolínem. Po čtyřech triumfech skončila vítězná série Havířova, Třebíč se radovala 4:3 po prodloužení.
Zápas obratů v Chrudimi nabídl nakonec devítigólovou přestřelku. Po bezbrankové první třetině se Litoměřice dostaly do vedení v 23. minutě, ale za pět minut už v tabulce druhé Pardubice B vedly, když dílčí otočku zařídil povedenou akcí v oslabení František Formánek.
Po srovnání Marka Daníčka po pouhých 29 sekundách třetí části poslal domácí celek do dalšího vedení Matěj Pekař, ale poté nastala gólová smršť hostů. Litoměřičtí zasadili Východočechům dva údery během 39 sekund a v závěru přidali další dvě trefy do prázdné brány. V tabulce třetí Stadion se tak přiblížil rezervě Pardubic na jediný bod, na vedoucí Vsetín už má jen pětibodovou ztrátu.
Kolín zvítězil na ledě posledního Zlína až v prodloužení 3:2 a kvůli ztrátě bodu zůstali Středočeši vinou horšího skóre čtvrtí. Domácí Berani dvakrát vyrovnali, ale o jejich osmé porážce v řadě rozhodl v čase 62:54 v přesilovce obránce Petr Kolmann.
Havířov nedokázal navázat na nedělní senzační vítězství nad vedoucím Vsetínem a prohrál 3:4 v prodloužení v Třebíči. Domácí ztratili dokonce třikrát vedení, výhru jim zajistil až osm sekund před koncem nastavené pětiminutovky sedmým gólem v sezoně Martin Dočekal.
Pátou porážku v řadě inkasoval Přerov, který prohrál 2:5 ve Frýdku-Místku. Dvěma góly se na vítězství Slezanů podílel devatenáctiletý Robin Švančara, který zaznamenal první trefy v seniorském hokeji.
Slavia v Edenu vedla po první třetině nad Sokolovem 3:0, ale nakonec získala jen bod po porážce 3:4 po samostatných nájezdech. Rozstřel rozhodl Otakar Šik. Západočeši přerušili sérii pěti porážek a posunuli se o skóre před předposlední Pražany, kteří prohráli počtvrté za sebou.
Výsledky 10. kola první hokejové ligy
Výsledky 10. kola první hokejové ligy
Pardubice B – Litoměřice 3:6 (0:0, 2:1, 1:5)
Branky: 25. Kaplan, 27. Formánek, 45. Pekař – 23. Hujer, 41. Daníček, 51. Byakov, 52. Suhrada, 58. Malát, 60. Ton.
Rozhodčí: Horák, Zavřel – Dědek, Juránek. Vyloučení: 2:1, navíc Tvrdík – Sklenář oba 5 min. Bez využití. Diváci: 225.
Frýdek-Místek – Přerov 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Branky: 24. a 43. Švančara, 6. Hrbas, 12. Ostřížek, 22. Lednický – 7. Mácha, 54. Novák.
Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Hanzlík, Kapitanov. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 669.
Třebíč – Havířov 4:3 v prodl. (1:0, 2:2, 0:1 – 1:0)
Branky: 20. Kučera, 32. Ferda, 40. Psota, 65. Dočekal – 21. Bednář, 33. Razgals, 54. Suss.
Rozhodčí: Kostourek, Trnka – Jindra, Teršíp. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 1004.
Zlín – Kolín 2:3 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 – 0:1)
Branky: 30. Vaculík, 60. Válek – 18. Šimek, 52. Pokorný, 63. Kolmann.
Rozhodčí: Cabák, Schenel – Rakušan, Otáhal. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Diváci: 3421.
Slavia Praha – Sokolov 3:4 po sam. nájezdech (3:0, 0:2, 0:1 – 0:0)
Branky: 10. a 12. Beran, 19. Gricius – 23. Šik, 35. Šiler, 50. Osmík, rozhodující sam. nájezd Šik.
Rozhodčí: Jechoutek, Matoušek – Hájková, Roischel. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Diváci: 568.