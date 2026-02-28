Navzdory porážce v Táboře 2:3 vyhrála Slavia Praha základní část první hokejové ligy. Kolín v závěrečném 52. kole prohrál ve Vsetíně 1:3 a zůstal s jednobodovou ztrátou druhý. Poslední hrací den dlouhodobé fáze rozhodl o sestupu Poruby. Té nepomohlo ani vítězství 4:3 nad rezervou Pardubic, protože Chomutov doma porazil 3:0 Jihlavu a skončil předposlední díky lepší bilanci ze vzájemných zápasů s Ostravany.
Základní část Maxa ligy navzdory porážce ovládla pražská Slavia, Poruba sestupuje
Slavia ovládla základní část poprvé od pádu do druhé nejvyšší soutěže v sezoně 2014/15.
Účast v předkole play-off si zajistily Tábor a Zlín, jenž porazil Litoměřice 5:4. Z postupové pozice vypadl po porážce 1:5 v Přerově Sokolov. Jediný gól Západočechů dal útočník Radek Číp, který s 57 body ovládl produktivitu druhé nejvyšší soutěže a s 27 brankami byl i nejlepším střelcem. Jeho tým ale klesl na 11. místo a vedle Poruby a Chomutova pro něj sezona skončila stejně jako pro Přerov.
Slavia nemusela litovat porážky v derniéře v Táboře, o které rozhodl už v závěru druhé třetiny Jakub Matai. Kolín se ve Vsetíně prosadil až v závěru za stavu 0:3 a šanci na posun do čela nevyužil.
Pro Tábor znamenalo vítězství udržení desáté pozice a v předkole se Jihočeši utkají s Třebíčí. Horácká Slavia do posledního kola bojovala o přímý postup do čtvrtfinále, ale v přímém souboji o šestou pozici prohrála 0:4 s Frýdkem-Místkem. První čisté konto vychytal Daniel Dolejš a Slezané se mohou těšit na sérii se třetí Jihlavou.
Zlínu k výhře nad Litoměřicemi pomohl dvěma góly Lukáš Válek, po jeho druhé trefě Berani vedli 5:1, ale ještě se o výhru strachovali. Po protrápené sezoně skončili devátí a v předkole se utkají s Pardubicemi B. Litoměřice měly o soupeři jasno už po 51. kole. Stadion se ve čtvrtfinále utká se Vsetínem, který zakončil základní část na čtvrtém místě.
Chomutov v pravý čas ukončil sérii porážek. Po pěti zápasech bez bodového zisku překvapil Jihlavu. Blýskl se zejména gólman Pavel Jekel, který chytil všech 23 střel, Piráti dali všechny góly ve druhé třetině.
Výsledky 52. kola první hokejové ligy
Výsledky 52. kola první hokejové ligy
Tábor – Slavia Praha 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
Branky: 4. Červený, 8. Pech, 38. Matai – 16. Berka, 20. Knotek. Rozhodčí: Grygera, Schenel – Rakušan, Kráľ. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1.
Zlín – Litoměřice 5:4 (3:0, 1:1, 1:3)
Branky: 26. a 43. Kverka, 5. Válek, 11. Sadovikov, 18. Ondračka – 28. Costa, 51. Lang, 53. Suhrada, 60. Pospíšil. Rozhodčí: Valenta, Hucl – Otáhal, Maňák. Vyloučení: 5:6, navíc Talafa – Žovinec 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 2896.
Chomutov – Jihlava 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Branky: 24. Coskey, 36. Kratochvíl, 38. Gut. Rozhodčí: Horák, Hacaperka – Maštalíř, Teršíp. Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 2911.
Vsetín – Kolín 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky: 23. Stříteský, 35. Dědek, 43. Jandus – 55. Musil. Rozhodčí: Micka, Gebauer – Jindra, Polák. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 2280.
Přerov – Sokolov 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Branky: 2. Pěnčík, 23. Mácha, 28. Indrák, 49. Fronk, 58. Zdráhal – 17. Číp. Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Roischel, Bohuněk. Vyloučení: 7:7, navíc Knotek (Sokolov) 10 min. + do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1169.
Frýdek-Místek – Třebíč 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky: 12. a 57. Klimek, 10. Younan, 23. Ramik. Rozhodčí: Wagner, Šico – Vašíček, Tvrdý. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 932.
Poruba – Pardubice B 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
Branky: 32. a 48. Gegeris, 7. Mrázek, 22. Razgals – 5. a 9. Herčík, 36. Urban. Rozhodčí: Zavřek, Barek – Malý, Baxa. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Diváci: 1754.