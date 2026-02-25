Hokej

Slávisté jsou zpět v čele první ligy


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Sestřih utkání Třebíč – Zlín
Zdroj: ČT sport

Slavia se po dvou kolech vrátila do čela první hokejové ligy. Pražané porazili poslední Chomutov 4:2 a využili zaváhání dosud prvního Kolína, který prohrál doma 1:2 s Frýdkem-Místkem. Slavia vede před Kolínem o bod.

Výhru za tři body si červenobílí připsali po více než měsíci a po osmi zápasech. Gólem a dvěma asistencemi se o to zasloužili americký útočník Jake Gricius a Tomáš Trunda.

Hokejisté Kolína se sice v utkání s Frýdkem-Místkem na konci první třetiny ujali vedení, ale hosté v polovině zápasu vyrovnali a v čase 56:36 rozhodl Vojtěch Střondala. Frýdek-Místek si pojistil účast v předkole play-off.

Jihlava deklasovala Přerov 7:0, navázala na sobotní vítězství 9:1 nad Porubou a ještě má naději zabojovat o druhé místo. Dva góly a dvě asistence zaznamenal Lotyš Edgars Kulda. Dvakrát skóroval také dvacetiletý ukrajinský útočník Ilarion Kuprijanov. Tři asistence měl Albert Michnáč.

Pardubice B porazily 5:2 čtvrtý Vsetín a ztrácejí jediný bod na šestou Třebíč, která zdolala desátý Zlín 4:1.

Litoměřice zvítězily nad Táborem 3:2 v prodloužení, když neudržely vedení 2:0 z první třetiny. Utkání rozhodl v 63. minutě Kryštof Lang. Severočeši jsou stále na páté pozici s jistotou postupu rovnou do čtvrtfinále. Na šestou Třebíč mají náskok tří bodů.

V souboji o poslední dvě postupové pozice do předkola bude mít navrch Sokolov. Baník porazil Porubu 4:1 a s 69 body se posunul na devátou příčku. O bod zpět je desátý Tábor i jedenáctý Zlín.

Do posledního kola bude dramatický i boj o udržení. Poslední Chomutov i předposlední Poruba mají stejně bodů. V sobotu Chomutov přivítá rozjetou Jihlavu a Poruba bude hostit Pardubice B.

Přečtěte si také

SOUHRNPlzeň zvládla těžký zápas proti Varům, radují se i v Pardubicích

25. 2. 2026

Plzeň zvládla těžký zápas proti Varům, radují se i v Pardubicích
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.