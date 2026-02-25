Slavia se po dvou kolech vrátila do čela první hokejové ligy. Pražané porazili poslední Chomutov 4:2 a využili zaváhání dosud prvního Kolína, který prohrál doma 1:2 s Frýdkem-Místkem. Slavia vede před Kolínem o bod.
Slávisté jsou zpět v čele první ligy
Výhru za tři body si červenobílí připsali po více než měsíci a po osmi zápasech. Gólem a dvěma asistencemi se o to zasloužili americký útočník Jake Gricius a Tomáš Trunda.
Hokejisté Kolína se sice v utkání s Frýdkem-Místkem na konci první třetiny ujali vedení, ale hosté v polovině zápasu vyrovnali a v čase 56:36 rozhodl Vojtěch Střondala. Frýdek-Místek si pojistil účast v předkole play-off.
Jihlava deklasovala Přerov 7:0, navázala na sobotní vítězství 9:1 nad Porubou a ještě má naději zabojovat o druhé místo. Dva góly a dvě asistence zaznamenal Lotyš Edgars Kulda. Dvakrát skóroval také dvacetiletý ukrajinský útočník Ilarion Kuprijanov. Tři asistence měl Albert Michnáč.
Pardubice B porazily 5:2 čtvrtý Vsetín a ztrácejí jediný bod na šestou Třebíč, která zdolala desátý Zlín 4:1.
Litoměřice zvítězily nad Táborem 3:2 v prodloužení, když neudržely vedení 2:0 z první třetiny. Utkání rozhodl v 63. minutě Kryštof Lang. Severočeši jsou stále na páté pozici s jistotou postupu rovnou do čtvrtfinále. Na šestou Třebíč mají náskok tří bodů.
V souboji o poslední dvě postupové pozice do předkola bude mít navrch Sokolov. Baník porazil Porubu 4:1 a s 69 body se posunul na devátou příčku. O bod zpět je desátý Tábor i jedenáctý Zlín.
Do posledního kola bude dramatický i boj o udržení. Poslední Chomutov i předposlední Poruba mají stejně bodů. V sobotu Chomutov přivítá rozjetou Jihlavu a Poruba bude hostit Pardubice B.