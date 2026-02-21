Kolín po výhře 4:2 nad Pardubicemi B v 50. kole zvýšil náskok v čele pořadí první ligy před druhou Slavií na dva body. Pražané zvítězili na ledě dvanáctého Přerova 3:2 až v prodloužení. Zubři se přes porážku definitivně zachránili. O udržení tak bojuje už jen Poruba, která v Jihlavě schytala debakl 1:9, a poslední Chomutov.
SOUHRNKolín znovu uspěl a vede o dva body, Jihlava roznesla Porubu
Kolín prodloužil bodovou sérii na 13 zápasů, z nichž 12 vyhrál, a natáhl vítěznou šňůru na šest utkání. Kozlové opět posílili naděje, že ovládnou poprvé v historii základní část první ligy. Kolín sice prohrával od 11. minuty po brance Tomáše Urbana, ale za 90 sekund vyrovnal Adam Dlouhý a po polovině druhé třetiny otočil stav v přesilové hře Josef Skořepa. Ve 43. minutě pojistil výhru Matěj Gardoň. Za záložní tým Dynama, které neuspělo poprvé po sérii šesti vítězství, ještě snížil v přesilovce Daniel Rákos, ale výsledek zpečetil také v početní výhodě Pavel Musil.
Přerov po Mikeskově odvolání převzal dosavadní asistent Petr Dočkal, jehož doplnili David Kudělka a Jaroslav Beck. Zubři vedli po gólu Jiřího Krisla a po vyrovnání Marka Berky jim v 18. minutě vrátil náskok Jan Hanák. Po 111 sekundách třetí třetiny ale vyrovnal Tomáš Trunda, který po 20 vteřinách nastavení zápas i rozhodl. Slavia vyhrála teprve podruhé z posledních osmi duelů, Přerov si připsal desátou porážku z uplynulých 11 utkání.
Třetí Jihlava zabrala po čtyřech prohrách. Na její kanonádě se podílel pěti body za čtyři branky a jednu asistenci Lukáš Lhoták. Gól a tři asistence zaznamenal Marcel Štefančík. Poruba nenavázala na poslední dvě výhry a nemá boj o záchranu ve svých rukách. Je sice předposlední o skóre před Chomutovem, ale má horší bilanci ze vzájemných zápasů. Musí tak k záchraně ze zápasů v Sokolově a s Pardubicemi B získat o bod více než Chomutov na Slavii a s Jihlavou.
Čtvrtý Vsetín porazil Sokolov 5:2, bodoval pošesté v řadě a počtvrté z toho zvítězil. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci zazářil Pavel Klhůfek. Gól a dvě přihrávky si připsal Tomáš Jandus, tři asistence nasbíral Erik Pospíšil. Baník prohrál počtvrté za sebou a vypadl z desítky pro play-off.
Posunul se tam Zlín, který vyhrál ve Frýdku-Místku 3:2 v prodloužení a poskočil na deváté místo. Čtvrtou výhru Beranů za sebou zařídil v čase 64:15 druhým gólem v utkání finský útočník Jesse Paukku. Pro Frýdek-Místek to byla teprve druhá prohra z posledních sedmi utkání.
Na desáté místo klesl nováček Tábor, který doma prohrál s Třebíčí 2:4 a zaznamenal třetí porážku za sebou. Ztrácí tak bod na Zlín a má jednobodový náskok před Sokolovem. Horácká Slavia si připsala čtvrtou výhru v řadě i díky kontumačnímu výsledku s Chomutovem. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k ní přispěl Michal Vodný.
Výsledky 50. kola první hokejové ligy
Kolín – Pardubice B 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Branky: 13. A. Dlouhý, 32. Skořepa, 43. Gardoň, 58. P. Musil – 11. T. Urban, 47. Rákos. Rozhodčí: Barek, Obadal – Otáhal, Kráľ. Vyloučení: 8:10, navíc J. Veselý (Kolín) 5 min. a 2x do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 2480.
Vsetín – Sokolov 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Branky: 8., 25. a 41. Klhůfek, 10. Š. Bláha, 46. T. Jandus – 40. Krezolek, 41. Matyáš Adámek. Rozhodčí: Šír, Cabák – Tvrdý, Peluha. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 2140.
Přerov – Slavia Praha 2:3 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 – 0:1)
Branky: 5. Krisl, 18. J. Hanák – 42. a 61. Trunda, 13. Berka. Rozhodčí: Ondráček, Gebauer – Augusta, Vašíček. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 1740.
Frýdek-Místek – Zlín 2:3 (1:1, 0:1, 1:0 – 0:1)
Branky: 13. Svačina, 57. Matiaško – 1. a 65. Paukku, 36. Jarůšek. Rozhodčí: Kika, Pilný – Maštalíř, Brož. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 1007.
Tábor – Třebíč 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Branky: 15. Mertl, 33. J. Hruška – 15. Psota, 25. Vandas, 42. Vodný, 59. Dočekal. Rozhodčí: Pražák, Jaroš – Jindra, Dědek. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:2. Diváci: 2350.
Jihlava – Poruba 9:1 (3:0, 3:0, 3:1)
Branky: 5., 7., 42. a 56. Lhoták, 35. a 59. z tr. střílení T. Havránek, 20. Harkabus, 28. Štefančík, 29. Pořízek – 49. P. Mrázek. Rozhodčí: Jeřábek, Zeliska – Rakušan, Maňák. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4977.