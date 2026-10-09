Potřebovali jsme urvat tři body, pochvaloval si Kaše

O potřebě uhrát proti Olomouci tříbodovou výhru věděli. A jako správný lídr se tohoto cíle v dresu Vervy chopil útočník Ondřej Kaše. Předloňský mistr světa se na konečné výhře Litvínova 3:1 podílel jedním gólem a asistencí. V pozápasovém rozhovoru přiznal, že úspěch v základní části byl pro jeho tým stěžejní.
„Šli jsme do toho s tím, že potřebujeme urvat tři body, a urvali jsme je. Ani některé předešlé zápasy nebyly z naší strany vůbec zlé, ale nesebrali jsme tolik bodů, kolik jsme chtěli. Každý z nás měl v hlavě, že je to důležitý zápas. Jen škoda inkasovaného gólu. Pavel Čajan by si zasloužil nulu, protože chytal fantasticky. Podržel nás,“ řekl Kaše.
Třicetiletý útočník nastoupil v sezoně teprve podruhé ve formaci s mladším bratrem Davidem, jenž se hned na startu extraligového ročníku zranil. „Hráli jsme spolu po dlouhé době a myslím si, že brácha se do toho potřebuje ještě trošku dostat. Celá lajna se potřebujeme trošku více sehrát, protože tréninků bohužel moc nebylo. Doufám, že to bude zápas od zápasu lepší a lepší,“ přál si Kaše. Třetím členem elitní formace Vervy je David Kämpf, který se v létě vrátil ze zámoří.
Litvínov rozhodl zápas proti Hanákům ve druhé třetině, kdy si v rozmezí 62 sekund vypracoval dvougólový náskok. „Olomouc sice v minulém zápase trošku vybouchla, ale věděli jsme, že to bude o dvou třech gólech,“ řekl Kaše a poukázal na předešlou olomouckou porážku 0:9 s Třincem. „Strašně nám pomohl druhý gól Honzy Šprynara, to byl klíčový moment zápasu,“ podotkl třicetiletý útočník.
Severočeši se hned několikrát dostali do samostatného nájezdu, brankáře Matěje Machovského však z nich překonal jen Kaše. „Viděl jsem na vyrážečce trošku místa, takže jsem hned střílel. První myšlenka byla, že se kouknu a uvidím, co vymyslím. A bylo tam místo, takže jsem nevymýšlel a vystřelil,“ popsal svou trefu.
Kaše má po devíti zápasech na kontě 11 kanadských bodů za čtyři branky a sedm asistencí. Vstup do sezony se mu z individuálního pohledu vydařil. „Cítím se dobře. Měl jsem v létě dobrou přípravu, což je také znát. Minulý rok bylo vše po zranění takové jako v rychlosti, strašně těžké pro mě. Letos jsem měl celé léto na to se připravit a doufám, že jsem se připravil dobře,“ řekl. „A to, že boduju, se tak trošičku čeká. Od toho jsem tady. Doufám, že se takhle bude dařit i nadále,“ pousmál se.