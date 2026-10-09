O moc lepší ten návrat do sestavy asi ani být nemohl, hodnotil Král

Poslední dva zápasy strávil v roli zdravého náhradníka na tribuně, ale po návratu do sestavy proti Spartě zaznamenal tři body. Obránce Filip Král gólem a dvěma asistencemi pomohl hokejistům Brna k třetí výhře v řadě v prestižním duelu. V O2 areně se Kometě podařilo zvítězit 4:3 v prodloužení, přestože v posledních 123 sekundách základní hrací doby ztratili dvoubrankový náskok.
„Myslím si, že jsme to zvládli dobře, tedy až na ten konec. Tam to byla škoda, škoda té neproměněné šance (do prázdné branky) a pak, že jsme šli do čtyř. Mrzí to, že to nebylo za tři body. Po tom ztraceném konci si však myslím, že ty dva body bereme, ale měly být tři,“ prohlásil Král.
Po skvělém finiši Sparty se Brňané dokázali oklepat, poslední slovo měl po 104 sekundách z prodloužení Robert Leino. „Stane se, ale potom už je to o jednom gólu, takže člověk nad tím nepřemýšlí a chce co nejrychleji rozhodnout,“ uvedl Král.
Hodně si musel oddechnout i Adam Zbořil, který za stavu 3:2 pro hosty nedokázal při power-play Sparty prostřelit obránce Ronalda Knota. Navíc vzápětí fauloval a domácí přesilovku využili k vyrovnání.
„Zatím jsme mu nic neříkali, zařvali jsme si a nijak jsme to nehodnotili. Zbořka se akorát omluvil, že to neprostřelil a byl z toho pak faul. Ale dotáhlo se to k výhře, takže jsme se k tomu nějak nevraceli,“ řekl Král.
Kometa dovedla do úspěšného konce čtvrtý z posledních šesti zápasů. Šestadvacetiletý bek věří, že vzestupná výsledková tendence bude pokračovat. „Určitě, ale pořád tam jsou nějaké detaily, které potřebujeme zlepšovat. Věřím však, že se to určitě bude zlepšovat den ode dne,“ řekl Král.
Spokojený mohl být nejen s výhrou, ale i po osobní stránce. Stihl tři body za gól a dvě nahrávky. Gólově se navíc prosadil poprvé v sezoně. „Po dvou zápasech, co jsem nehrál, jsem určitě rád. O moc lepší ten návrat do sestavy asi ani být nemohl. Určitě to musí pomoct i na psychiku, to je jasné,“ přikývl Král.
Právě to potřeboval poté, co se nevešel do sestavy. „Určitě to není něco, co vás potěší, ale snažil jsem se pracovat, udržovat se v kondici, abych, až přijde šance jít zpátky do zápasu, odvedl svoji práci. O důvodech jsme se s trenéry bavili, ale asi bych to nechal mezi námi,“ řekl Král.
Brňané měli v metropoli tradičně obrovskou podporu z hlediště. „Fanoušci jsou neskuteční. Vždycky sem na zápas se Spartou jich přijede strašně moc, takže jim za to děkujeme, bylo je určitě slyšet,“ ocenil Král.
Velkou radost znamenal Leinův gól pro brněnskou kabinu ještě z jednoho důvodu. Obránce Aaron Irving, jenž těsně před sezonou nečekaně skončil ve Spartě a před pár dny se dohodl v Brně, nové spoluhráče před pikantním návratem náležitě motivoval.
„Vypisoval hodně,“ přiznal s úsměvem Král. „Takže jsme rádi, že jsme to dotáhli. Ale kolik to bylo, to zůstane u nás v šatně.“