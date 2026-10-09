Hokej

SOUHRNOceláře nezastavil ani Hradec, Třinec posunul extraligový rekord. Červenka bodoval také podesáté


9. 10. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Třinecká vítězná jízda pokračuje. V 9. kole Tipsport extraligy si Oceláři poradili také s Hradcem Králové a po výhře 5:2 zaznamenali devátý triumf za sebou od začátku sezony. Slezané tak vylepšili vlastní rekord a dál vedou celkové pořadí s plným počtem bodů. Druhé Pardubice uspěly ve Vítkovicích 3:2 a na Třinec ztrácejí tři body. Litvínov přetlačil Olomouc 3:1 a podržel Hanáky u dna. Liberec přejel Karlovy Vary 5:0 a Mladá Boleslav podlehla Kladnu 3:4.

Třinec je nadále stoprocentní

Oceláři potvrdili skvělý start do sezony také proti Hradci Králové. Pod devátou výhru z devíti duelů se podepsalo pět různých střelců – na Matěje Kubiesu v přesilovce navázali Martin Růžička, Daniel Voženílek, Martin Marinčin a Marko Daňo. Za Východočechy snižovali Jordann Perret na 1:2 a T. J. Melancon v početní výhodě na konečných 2:5. Hradec Králové přišel o třízápasovou šňůru výher.

Červenka dál táhne Dynamo

Druhou nejlepší formou v soutěži se pyšní Pardubice. Dynamo si odvezlo z Vítkovic všechny body po obratu, když na úvodní trefu domácího Jana Hladonika zareagovali třemi góly v řadě Tomáš Nosek, Jiří Smejkal a Jan Košťálek, u jehož přesilovkového zásahu zaznamenal asistenci Roman Červenka – ten tak bodoval i v desátém utkání ročníku. Ostravané padli potřetí v řadě a z osmi zápasů se radovali jen dvakrát.

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Zdroj: ČT sport

Litvínov se po dvou zápasech zase radoval

Olomouc se střelecky trápila také v Litvínově a zapsala čtvrtý nezdar za sebou, po kterém zůstává poslední. Litvínov nezastavila na cestě za třemi body ani neuznaná branka z první třetiny. Severočechy přece jen dostal nadvakrát do vedení Ondřej Kaše, jehož druhý gól v utkání už platil. Jan Šprynar zvýšil náskok chemiků, který ještě vylepšil v závěru David Kämpf. Hanáci čekali na gól dohromady téměř 180 minut v kuse, než se prosadil Jakub Kos, jenž však pouze mírnil další porážku.

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Bílí Tygři předvedli gólovou smršť už v první třetině

Liberec vykročil za hladkou domácí výhrou nad Karlovými Vary v úvodní části, v níž Severočeši skórovali hned čtyřikrát. V rozmezí necelých sedmi minut skórovali dvakrát Jakub Rychlovský a jednou Servác Petrovský s Filipem Jansou. Ve třetí třetině uzavřel výsledek Adam Musil. Rychlovský vyprodukoval čtyři body, brankář Petr Kváča si připsal druhé čisté konto v sezoně. Liberečtí jsou v tabulce šestí a na třetí Západočechy ztrácejí pouze bod.

Mladá Boleslav upadá do krize

Kladno našlo proti Mladé Boleslavi cestu k vítězství, když nerozhodný stav 2:2 překlopili na stranu Rytířů na začátku třetí části Filip Westerlund a Filip Přikryl, jejichž trefy dělilo pouhých 104 sekund. V závěru sice snížil Jakub Lichtag, ale víc už hosté, za které se jednou v zápase prosadil také nedávno příchozí ze Sparty Tomáš Hyka, nestihli. Boleslavští utrpěli šestou porážku za sebou a jsou předposlední, Rytíři jsou už čtvrtí.

Výsledky 9. kola hokejové extraligy

HC Oceláři Třinec – Mountfield Hradec Králové 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 5. Kubiesa (P. Chlán), 14. M. Růžička (D. Voženílek, Miloš Roman), 35. D. Voženílek (L. Hudáček, M. Růžička), 39. Marinčin (P. Chlán, Kurovský), 48. Daňo (L. Hudáček, Kurovský) – 22. Perret (A. Koch), 50. Melancon (McCormack, Kevin Klíma).
Rozhodčí: Šír, Obadal – Axman, Augusta. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 5277.

HC Vítkovice Ridera – HC Dynamo Pardubice 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 19. Hladonik (Petr, Cienciala), 37. Yetman – 20. T. Nosek (Čerešňák, Ludvig), 30. Smejkal (Tomášek, Vondráček), 35. Košťálek (Červenka, M. Stránský).
Rozhodčí: Cabák, Stano (SR) – Blažek, Lederer. Vyloučení: 5:5, navíc Kalus – Ludvig oba 5 min., Košťálek do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 4529.

HC Verva Litvínov – HC Olomouc 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 36. O. Kaše, 37. Šprynar (Jaks), 52. Kämpf (D. Kaše, O. Kaše) – 54. J. Kos (Spodniak, Orsava).
Rozhodčí: Pražák, Zeliska – Thuma, Maňák. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:1. Diváci: 4083.

Bílí Tygři Liberec – BYD Energie Karlovy Vary 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 11. Rychlovský (A. Musil, Ahac), 16. Rychlovský (Zile, Kachlíř), 17. Petrovský (Rychlovský, Filippi), 18. F. Jansa (J. Vlach, Zile), 46. A. Musil (Rychlovský, Zile).
Rozhodčí: Ondráček, Květoň – J. Svoboda, Brož. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 5421.

Rytíři Kladno – BK Mladá Boleslav 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
Branky a nahrávky: 18. Adam Kubík (Hlava, Konečný), 29. Mendel (Ojamäki), 41. Westerlund (F. Přikryl), 42. F. Přikryl (Westerlund, Audette) – 23. Hyka (Gríger), 36. David Moravec (Hyka), 54. Lichtag (Gardoň, Gavars).
Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 6:7. Využití: 2:1. Diváci: 3727.

Předehrávky kola:

HC Škoda Plzeň – Banes Motor České Budějovice 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 23. Robertson (Filip), 38. V. Petman (Robertson, Teplý), 40. Robertson (Lalancette), 58. Schleiss (Rohlík) – 37. Ordoš (Vála).
Rozhodčí: Mejzlík, Turhobr – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3946.

HC Sparta Praha – HC Kometa Brno 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 40. Blümel, 58. Knot (Chlapík), 60. M. Špaček (Knot, Chlapík) – 8. Flek (F. Král, A. Zbořil), 37. F. Král (Flek, A. Zbořil), 47. Brabenec (H. Zohorna), 62. Leino (F. Král).
Rozhodčí: Barek, Hacaperka – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Diváci: 12 193.

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