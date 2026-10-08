Kometa Brno v předehrávaném šlágru 9. kola hokejové extraligy v předehrávce vyloupila O2 arenu a porazila Spartu 4:3 v prodloužení. V nastaveném čase rozhodl Robert Leino po přihrávce Filipa Krále, který měl v duelu bilanci 1+2. Brankář Aleš Stezka přispěl 43 zákroky. Plzeň pak přehrála 4:1 České Budějovice, navázala na úterní výhru v Lize mistrů a ukončila sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži. Domácí se posunuli na 4. místo tabulky, dvě branky a asistenci si připsal Carter Robertson.
Sparta prohrála čtvrté z posledních pěti utkání, doma má na kontě jedinou výhru ze čtyř startů. Kometa vyhrála čtvrtý z posledních šesti duelů, Pražany zdolala ve vzájemných kláních potřetí za sebou.
Skórem pohnul jako první v osmé minutě Flek. Důrazný Zbořil vybojoval kotouč, posunul ho na modrou čáru na Krále a jeho nabídku na teč zužitkoval kapitán brněnského celku v pozici mezi kruhy dokonale.
Druhé dějství se neslo ve znamení velké převahy Sparty, která vyhrála na střely drtivým poměrem 22:6, jenže ztroskotávala na skvěle chytajícím Stezkovi. Na konci 37. minuty Pražané v nevhodnou chvíli vystřídali, hosté předvedli v přečíslení parádní souhru a Král ranou na bližší tyčku překonal Kořenáře. V čase 39:22 vrátil Spartu do hry přesilovkovým zásahem Blümel a odčaroval Stezkovo kouzlo.
Jenže v končící 47. minutě Pražané propadli při obranné práci, Kometa se snadno dostala do přečíslení tři na dva a ačkoliv Kořenář nejprve skvěle zasáhl proti Brabencově zakončení, brněnský forvard se dostal k dorážce a vrátil Jihomoravanům dvoubrankový náskok.
Už tři minuty před vypršením základní hrací doby sáhl domácí kouč Augusta ke hře bez gólmana. A risk vyšel domácím na výbornou. V čase 57:57 snížil Knot. Úspěšný střelec pak při opětovném odvolání Kořenáře skvěle vychytal Zbořila, jenž pak 78 sekund před koncem fauloval.
Spartě stačilo ve hře šest na čtyři jen 24 sekund na vyrovnání, o které se postaral zblízka Špaček a poslal duel do prodloužení. „Podařilo se nám vyrovnat, i když už to asi nikdo ani nečekal, ale pořád je to další prohra. A s tím samozřejmě nejsme spokojení,“ řekl domácí trenér Patrik Augusta.
Hned v úvodu prodloužení se nadechl k sólu Knot, bekhendem za Stezkovými zády ale minul branku. Po přečíslení dvou na jednoho pak rozjásal hosty Leino. „Myslím, že jsme viděli velice atraktivní utkání. Pro nás bohužel s trošičku nešťastným koncem, kdy místo toho, abychom pečetili gólem do prázdné branky a brali tři body, tak jsme udělali nešťastný faul. Utkání bylo ale velmi kvalitní a jsme samozřejmě šťastní za dva body. Oproti minulému zápasu v Budějovicích byl výkon dneska nesrovnatelný,“ hodnotil zápas kouč hostů Libor Zábranský.
Po bezbrankové první třetině se radovali brzy domácí, když se ve 23. minutě trefil z mezikruží Robertson. Až ve 37. minutě domácí chybovali při vlastní přesilovce a Ordoš zakončil přečíslení dvou na jednoho přesnou střelou k levé tyčce a vyrovnal na 1:1. O pouhých 64 sekund později krátce po skončení početní výhody ovšem vrátil indiánům šikovnou bekhendovou dorážkou Robertsonova nahození vedení Ville Petman. Navíc při vyloučení Bulíře necelé tři sekundy před druhou sirénou zvýšil Robertson po vyhraném vhazování ranou bez přípravy od modré čáry na 3:1.
„Pro utkání byl zlomový náš gól na 3:1 před koncem druhé třetiny, kterým jsme odskočili soupeři na dva góly. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli a navázali na úterní výhru z Ligy mistrů. Soupeř byl hodně bruslivý a silný na puku,“ uvedl kouč Pletka.
Motor mohl ještě ve třetí třetině vrátit do hry v 57. minutě Vála, ale zblízka pálil jen do Malíka a následně plzeňský gólman vleže udržel puk před brankovou čarou. Brzkou power-play hostů poté ukončil v 58. minutě gólem na konečných 4:1 Schleiss.
Jihočeši už zareagovat nedokázali a venku nebodovali počtvrté v řadě. Plzeň uspěla i v třetím domácím utkání a v neúplné tabulce se posunula na 4. místo. „Domácí zvítězili zaslouženě. Uvidíme, jaká bude komplikace zranění Strmeně. Snad to nebude vážné. Milan Klouček by se měl brzy vrátit do tréninku,“ dodal asistent trenéra Motoru David Vrbata.
Předehrávky 9. kola hokejové extraligy:
Předehrávky 9. kola hokejové extraligy:
HC Sparta Praha – HC Kometa Brno 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 40. Blümel, 58. Knot (Chlapík), 60. M. Špaček (Knot, Chlapík) – 8. Flek (F. Král, A. Zbořil), 37. F. Král (Flek, A. Zbořil), 47. Brabenec (H. Zohorna), 62. Leino (F. Král). Rozhodčí: Barek, Hacaperka – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Diváci: 12 193.
HC Škoda Plzeň – Banes Motor České Budějovice 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 23. Robertson (Filip), 38. V. Petman (Robertson, Teplý), 40. Robertson (Lalancette), 58. Schleiss (Rohlík) – 37. Ordoš (Vála). Rozhodčí: Mejzlík, Turhobr – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3946.
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