Posílí český tým na mistrovství světa Dostál? Určitě ho chceme, zdůraznil Šlégr

Hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, jemuž skončila v NHL v noci na pátek sezona po vyřazení v play-off s Vegas. V dějišti mistrovství světa ve Fribourgu to po rozbruslení českého týmu před utkáním s Dány oznámil generální manažer Jiří Šlégr. Přímý přenos sledujte od 19:30 na ČT sport.
„Určitě ho chceme. Ale je to čerstvé, teprve v noci vypadli. Věci kolem gólmanů řeší Ondra Pavelec, ale bavíme se o tom v celém realizačním týmu. Jako vždycky musíme hlavně počkat, jak dopadne výstupní zdravotní prohlídka. Podle toho se zařídíme. Do té doby k tomu nemáme moc co říct,“ upozornil Šlégr.
Dle jeho slov trvá většinou den dva, než se na ni hráč dostane, nejpozději po víkendu by tak mohlo být jasněji. Svěřence kouče Radima Rulíka čeká po vstupu do turnaje proti Dánsku hned v sobotu večer další soupeř, konkrétně Slovinsko. V neděli mají volno a v pondělí večer si střihnou šlágr se Švédy.
V celkem pětadvacetičlenném výběru, který odcestoval do Švýcarska, jsou brankáři působící výhradně v evropských soutěžích – Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča. Na turnajovou soupisku zapsalo vedení týmu ve čtvrtek večer prozatím jen Kořenáře s Pavlátem.
„Čas nás netlačí, počkáme“
„Zatím vůbec nevíme, jak na tom Lukáš je. Víte sami, jak to je v play-off. Kolikrát hraje hokejista 25 nebo 30 minut na zápas, vypadne a až teprve potom zjistíte, že má vlastně zlomenou nohu. To se nám třeba stalo s Radimem Šimkem,“ připomněl Šlégr. Zranění pohřbilo před pár dny také možnost, že by dorazil Daniel Vladař z Philadelphie. „Čas nás ale netlačí, počkáme,“ poznamenal Šlégr.
Pětadvacetiletý Dostál byl základním stavebním kamenem týmu mistrů světa z Prahy 2024. V únoru byl jedničkou i na olympijském turnaji v Miláně při návratu hvězd z NHL. V této sezoně elitní ligy zasáhl v základní části do 56 zápasů a vychytal 30 výher. V průměru inkasoval 3,1 branky na utkání a měl úspěšnost 88,8 procenta.
V play-off pomohl kalifornskému celku přejít v úvodním kole přes finalistu posledních dvou sezon Edmonton po výsledku 4:2 na zápasy. Stejným poměrem pak Anaheim podlehl Golden Knights s Tomášem Hertlem v sestavě. Dostál vychytal z 12 zápasů šest vítězství, měl průměr 3,54 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 87 procent.
O poznání složitější je situace Dostálova spoluhráče a kapitána Ducks Radka Gudase, který patří rovněž mezi předloňské šampiony. Pětatřicetiletý řízný bek hrál zápas naposledy 20. dubna proti Oilers, odehrál jen necelých deset minut a bylo to jeho jediné vystoupení v letošních vyřazovacích bitvách o Stanley Cup.
Následně byl na marodce se zraněním v dolní části těla, ale podle kouče Joela Quennevillea byla ve hře možnost, že by se ještě během série s Vegas do hry vrátil. „O Gudym jsme se úplně nebavili. Nehrál, tam to bude složitější než u Dostyho,“ konstatoval Šlégr.
Také Gudas hrál v únoru pod pěti kruhy v Miláně, kde národní tým vypadl po těsně čtvrtfinálové porážce s Kanadou. V základní části NHL odehrál 56 utkání a připsal si 13 bodů za dva góly a 11 asistencí.