Melovský před premiérou na MS: Viděl jsem na chodbě Crosbyho, to bylo hustý

Premiérový zápas na světovém šampionátu v hokeji bude pro reprezentačního útočníka Matyáše Melovského předčasným dárkem k 22. narozeninám, které oslaví 25. května. „Hrozně moc se těším, je to tady zase o několik levelů výš, než co jsem kdykoliv hrál. Moje největší mezinárodní akce od dvacítky, ale zase prostě o úroveň jinde,“ řekl.
Melovský patřil k největším překvapením nominace. V minulosti hrál na MS osmnáctek i dvacítek, z juniorského šampionátu si přivezl bronz. Kompletně celou sezonu odehrál odchovanec Uničova na farmě New Jersey v týmu Utica Comets v AHL. Pak mu ale v přípravném kempu stačilo prvních šest reprezentačních startů k tomu, aby získal důvěru trenérského štábu v čele s hlavním koučem Radimem Rulíkem.
„Viděl jsem tady na chodbě Crosbyho, to bylo hustý. Z toho jsem byl trochu vedle,“ přiznal Melovský. Superhvězda silného kanadského týmu je jedním z jeho hokejových vzorů, dlouholetého kapitána Pittsburghu ale nijak nekontaktoval. Naopak. „Snažil jsem se na něj nekoukat, abych se třeba nějak blbě nepodíval. Je to jeden z mých nejoblíbenějších hokejistů. Můj i tátův. Já jsem sice NHL jako malý moc nesledoval, ale když jsme se s tátou dívali na nějaké sestřihy, tak hlavně na něj nebo na Dacjuka,“ líčil Melovský.
Odolal i možnosti udělat si s osmatřicetiletým velikánem selfie. „Mobil jsem nechal v kapse. Jenom jsem prošel kolem jakože nic, že v pohodě, že takové hráče potkávám běžně, což tak samozřejmě není,“ smál se Melovský.
Tím úplně nejoblíbenějším mezi jeho vzory je ale David Krejčí. „Taky pravák, legenda Bostonu. Vždycky jsem na něj koukal, třeba i na mistrovství světa 2022, kde se vyhrál bronz. To byl asi můj nejoblíbenější šampionát, jak tam byli Pasta, Krejča, Červus a tihle kluci,“ řekl Melovský.
Právě Červenku teď má po boku v elitní přesilovkové formaci. „Jsem za to rád. Je to pro mě výzva, mám kolem sebe skvělé hráče, musím se soustředit na každý moment, abych stíhal, abych byl dobře postavený a mohl to s klukama hrát. Mít tam vedle sebe Červuse, Davida Tomáška, Lukáše Sedláka, nahoře Filip Hronek... Nic víc jsem si nemohl přát,“ uvedl Melovský.
Se čtyřicetiletým kapitánem Červenkou se snaží naladit na stejnou vlnu. „Červus mi už ve středu říkal, kde chce, abych se pohyboval, když puk bude vytahovat nahoru. Za to jsem rád, že se mi snaží takhle pomoct, že se o tom bavíme. Pak můžeme předpovídat, co ten druhý udělá, ať si to ulehčíme,“ pochvaloval si Melovský.
Při rovnovážném počtu hráčů na ledě je pak jeho místo na pozici centra útoku s křídly Martinem Kautem a Dominikem Kubalíkem. „Plánuju si to tak, že jim to budu chystat a oni dávat góly. Nejsem vyloženě střelec, oni mají lepší střelu. Když budeme bruslit, tak bych jim to mohl servírovat a oni to tam pálit. V ideálním scénáři to tak bude,“ věřil Melovský.
I díky více mladíkům v týmu snadno zapadl do kabiny, hráče jako Marka Alschera, Tomáše Cibulku či Tomáše Galvase dobře znal z dvacítek. „Je to fajn, jsme k sobě věkově blíž, máme si víc co říct, ulehčuje to atmosféru. Pomohlo mi také, že jsem v přípravě delší dobu. Dalo mi to prostor se rozkoukat, zvyknout si na systém, na prostředí, na kluky, se kterými hraji. Už nejsem zaskočený, cítím se dobře a těším se na začátek,“ řekl Melovský.
U jeho velkého zápasu nebudou chybět rodiče, kteří ve čtvrtek vyrazili autem do dějiště šampionátu. „Ale jedou možná hlavně na Crosbyho, pak až na mě,“ hlásil s úsměvem Melovský.